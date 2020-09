Weihnachtsfeier im Januar – Ein neuer Trend

Während der Corona-Pandemie fällt es vielen Unternehmen schwer, schon jetzt für die Weihnachtszeit zu planen und Vertrauen in unsicheren Zeiten zu fassen. Dabei steht Weihnachten und somit auch die Weihnachtsfeier vor der Tür. Hilfreich kann dabei ein Trend sein, der sich schon länger abzeichnet: Eine Weihnachtsfeier im Januar. Bestes Beispiel hierfür lieferte das Unternehmen brainbits bereits im Januar des Jahres.

Eventmanagerin Ellen Kamrad unterstützte die Planung der diesjährigen Weihnachtsfeier der Kölner Internetagentur brainbits GmbH. Mit sehr viel Glamour feierte brainbits im Januar 2020 mit einem mobilen Casino-Event.

Aufgrund der zahlreichen Aufträge und des engen Zeitplans zum Ende des Jahres entschied brainbits in Absprache mit Eventmanagerin Ellen Kamrad, die Weihnachtsfeier Anfang Januar 2020 stattfinden zu lassen. “Generell scheint es ein wenig Trend zu werden, erst im neuen Jahr eine Weihnachtsfeier zu veranstalten”, sagt Kamrad.

Kölner Internetagentur hatte ereignisreiches und erfolgreiches Jahr

brainbits ist eine Agentur, die Websites und individuelle Web-Anwendungen plant, realisiert und betreut. Dabei legen sie mit durchdachten Strategien und resilienter Technik ein Fundament, das auch langfristig komplexe Projekte trägt. Außerdem unterstützen sie Unternehmen dabei, neue menschen- und wertorientierte Arbeitsweisen zu etablieren. Als Atlassian Solution Partner setzen sie sie dabei weit vor den Tools an und liefern das Methodenwissen und jede Menge Erfahrung, damit neues Arbeiten auch praktisch funktioniert

Das Jahr 2019 war für die Kölner Internetagentur zudem ein sehr besonderes, denn sie feierte ihr 20-jähriges Jubiläum mit ihren Mitarbeitern. Entsprechend des ereignisreichen und erfolgreichen Jahres wollten es sich die beiden Geschäftsführer Patrick Schuh und Sascha Emondts nicht nehmen lassen, eine besondere Weihnachtsfeier für die Angestellten zu planen. Bei der Gestaltung, Planung und Organisation des Events griffen sie dabei wieder auf das Team rund um die erfahrene Eventmanagerin Ellen Kamrad zurück. Dieses überzeugte bereits mit ihrem Konzept zum 20-jährigen Firmenjubiläum und freute sich über die erneute Anfrage der Agentur.

Weihnachten im neuen Jahr feiern – Mit einem Hauch Glamour ins neue Jahr

“Einige Unternehmen planen nicht rechtzeitig und finden dann keine Location. Andere, wie brainbits, haben zum Ende des Jahres so viele Aufträge und Anfragen, dass sie keine Zeit finden, mit ihren Mitarbeitern zu feiern. Deshalb holen sie es lieber im neuen Jahr gebührend nach.”, erläutert Kamrad. Und um gebührend zu feiern und eine Veranstaltung mit einem Hauch Glanz und Glamour zu gestalten, entschied sich Ellen Kamrad ein ungewöhnliches Konzept vorzuschlagen: Einen mobilen Casino-Abend, der in den wundervoll gestalteten Räumlichkeiten des Unternehmens stattfand.

Dafür wurden verschiedene Tisch- und Spielvariationen rund um das Zocken und Gewinnen aufgestellt. So fanden die Mitarbeiter einen original American Roulette-Tisch, einen Black Jack-Tisch und ein Texas Hold”em-Pokertisch in den Unternehmensräumen vor. Professionelle und charmante Croupiere begleiteten den Abend und die passende Dekoration rundete das Casino-Gefühl perfekt ab. Dabei legten die Geschäftsführer von brainbits großen Wert auf Fair Play. Deshalb wurde auf der Weihnachtsfeier nicht mit echten Geldscheinen gezockt, sondern nur mit Spielgeld, das herausgegeben wurde. So blieb die Freude und der Nervenkitzel für alle Beteiligten auch im Nachhinein ungetrübt.

Bester Service und abgestimmtes Catering – Ellen Kamrad punktet mit Gesamtkonzept

In enger Absprache mit brainbits und individuell nach den Vorgaben und Wünschen der brainbits-Geschäftsführer plante Eventmanagerin Kamrad auch das Catering sowie die Dekoration der Weihnachtsfeier. Entsprechend konnten sich die Mitarbeiter auf ein abwechslungsreiches, super leckeres Weihnachtsessen und Softdrinks sowie Weihnachtsbowle, aber auch Bier und Wein freuen.

Auch auf eine abgestimmte Dekoration legte die Kölner Eventagentur viel Wert. “Dekoration oder das richtige Licht sind wichtige Details einer Veranstaltung, die viel zum einem Wohlfühlgefühl und einem stimmigen Ambiente beitragen”, sagt Kamrad. “Ich freue mich immer, wenn ein Kunde wie brainbits diesen Punkt ebenfalls für wichtig erachten und ihn mir und meinem Team vertrauensvoll übergeben.” Und so konnten sich die brainbits-Mitarbeiter über eine stimmige, liebevoll bis ins Detail geplante Weihnachtsfeier im Januar 2020 freuen.

Weitere Informationen zur Casino-Nacht finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/referenzen/brainbits_feiert_weihnachtsfeier_im_januar

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

