Weihnachtsabenteuer mit Herz und Hirn

„Emils fantastische Abenteuer“ verbindet Magie, Wissen und weihnachtliche Spannung – ein Geschenk mit AHA-Effekt

Dresden, 29. August 2025 – Wenn ein Kind zur letzten Hoffnung eines ganzen Weihnachtsmarkts wird, beginnt ein Abenteuer, das Leserinnen und Leser in seinen Bann zieht. „Emils fantastische Abenteuer: Die Rettung des Striezelmarkts“, geschrieben von Tine Wenk und illustriert von Andrea Jansen, ist weit mehr als ein Kinderbuch. Es ist ein liebevoll gestalteter Roman für Kinder ab acht Jahren – voll Spannung, Wissen und Herz.

Mitten im Advent übernimmt der junge Emil eine riskante Mission: Die Eröffnung des berühmten Dresdner Striezelmarkts steht auf dem Spiel. Gemeinsam mit sieben magischen Figuren aus dem Erzgebirge wagt er sich auf eine Reise ins alte Silberbergwerk – begleitet von kindlicher Neugier, Mut und einer guten Portion Selbstvertrauen.

Das Buch kombiniert fantasievolle Erzählkunst mit historischen Fakten: Der Leser begegnet nicht nur Fabelwesen, sondern lernt ganz nebenbei Wissenswertes über sächsische Weihnachtstraditionen, den Silberbergbau und die Geschichte des Striezelmarkts. In kurzen Kapiteln, leicht verständlich geschrieben, entfaltet sich eine mitreißende Handlung – ideal zum Selbstlesen oder gemeinsamen Vorlesen in der Familie.

„Emils fantastische Abenteuer“ spricht Kinder, Eltern, Großeltern und Lehrkräfte gleichermaßen an. Die ausdrucksstarken Zeichnungen der bekannten Illustratorin Andrea Jansen (u.a. Prinzessin Lillifee) ergänzen die Geschichte perfekt und machen das Buch zu einem besonderen Leseerlebnis. Gerade zur Weihnachtszeit ist es das ideale Geschenk – sinnvoll, bildend und unterhaltsam zugleich.

Autorin Tine Wenk, die bislang vor allem Romane und Sachbücher für Erwachsene veröffentlichte, schöpft für ihre Kinderbuchreihe aus ihrer reichen Erfahrung als Kindergärtnerin und Gästeführerin in Dresden. Ihre Geschichten haben immer ein Ziel: Kindern etwas mitzugeben – Wissen, Freude und die Lust am Entdecken.

„Die Rettung des Striezelmarkts“ ist der Auftakt einer geplanten Trilogie rund um Emil. Wer sich also jetzt auf das Abenteuer einlässt, darf sich auf weitere spannende Kapitel freuen.

Jetzt erhältlich als Taschenbuch – ideal für die Adventszeit!

Amazon

BuchBuddy macht auf besondere Bücher aufmerksam.

Kontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://buchbuddy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.