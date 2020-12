Weihnachtliches Nürnberg 2020 erleben

Adventsstimmung für daheim, Unterstützung für den Einzelhandel

Die Adventszeit ohne den Christkindlesmarkt, Weihnachtsfeiern und ausgiebige Shopping-Touren ist schwer vorstellbar. Gerade jetzt sehnen sich viele Menschen nach einer besinnlichen Weihnachtszeit. Die Stadt Nürnberg hat deshalb jede Menge Ideen auf den Weg gebracht, um weihnachtliche Stimmung aus Nürnberg nach Hause zu bringen und den lokalen Einzelhandel zu unterstützen.

Ein Wort vorweg: Selbstverständlich erstrahlt auch in diesem Jahr die ehrwürdige Altstadt der Noris zur Advents- und Weihnachtszeit in weihnachtlichem Glanz. Zusätzlich aber haben das Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg und die Congress- und Tourismus-Zentrale (CTZ) Nürnberg etliche Aktionen angestoßen, die trotz Teil-Lockdowns der Bürgerschaft ein Stück Weihnachten bescheren und den #SupportYourLocals-Gedanken zu unterstützen.

Der Christkindlesmarkt für zu Hause

Da man in diesem Jahr nicht über den Hauptmarkt bummeln und durch das einzigartige Sortiment der Christkindlesmarkt-Händler vor Ort stöbern kann, wurde die Christkindlesmarkt-Webseite ausgebaut. Über 55 Standbetreiber sind in der benutzerfreundlichen Händlersuche mit ihrem Angebot zu finden. Neben den Kontaktdaten, einer kurzen Beschreibung der Produkte werden zudem Einkaufsmöglichkeiten, wie der zugehörige Online-Shop aufgezeigt. Die Einteilung in verschiedene Kategorien, wie Schmuck oder Weihnachtsdekoration, macht die Suche nach Geschenk noch einfacher.

Ein besonderes Geschenk ist auch das Nürnberger Christkindlesmarkt-Paket. “Das Gefühl für Zuhause” vereint die kulinarischen Besonderheiten und Nürnberger Originale in einem Paket. Das Basis-Paket beinhaltet eine vielfältige Auswahl an Lizenzprodukten – von der Christkindlesmarkt-Tasse über Glühweingewürz, Zwetschgenmännle, Rauschgoldengel bis hin zum Elisenlebkuchen. Weitere Christkindlesmarkt-Produkte, wie beispielsweise ein Windlicht oder handgesiedete Seife, sind zusätzlich bestellbar. Das Paket ist über den Online-Shop der Congress- und Tourismus-Zentrale sowie in der Tourist Information am Hauptmarkt 18 erhältlich und kostet 32,50 Euro. Mit dieser Aktion sollen die Markthändler durch den Verkauf ihrer Produkte in der schwierigen Situation unterstützt werden.

Was sich die Stadtverantwortlichen noch ausgedacht haben, um das lokale Weihnachtsgeschäft anzukurbeln, und wie man das Christkind ins Wohnzimmer bringt, verrät ein aktueller Beitrag im Blog der Wirtschaftsförderung Nürnberg ( www.wirtschaftsblog.nuernberg.de):

https://wirtschaftsblog.nuernberg.de/2020/11/24/ein-stueck-weihnachten-fuer-zu-hause-weihnachtliches-nuernberg-2020-erleben/

