Weihnachtliche Geschenkideen aus der manutextur von erwinmueller.de

Heimtextilien und Accessoires liebevoll und individuell gestalten

Personalisierte Weihnachtsgeschenke, mit Liebe ausgewählt und ganz individuell gestaltet, machen besonders viel Freude. In der manutextur von erwinmueller.de gibt es eine große Auswahl von Heimtextilien, Frottierwaren, Gläsern, Tassen, Tischsets, Holzbrettchen und vielem mehr. Die Artikel können mit Namen, mit grafischen Motiven, mit Sprüchen und auch Fotos bedruckt oder bestickt werden. So wird jedes Geschenk zum Unikat.

Wärmendes mit flotten Sprüchen

Eine kuschelig weiche Fleecedecke gehört einfach zu kalten Winterabenden. Beschriftet mit einem flotten Spruch und Namen wird die Decke zu einem individuellen Weihnachtsgeschenk. Wer schnell friert, wird sich über eine Wärmflasche freuen, erst recht wenn sie in poppiger Farbe und frecher Beschriftung daherkommt. Die Wärmflasche hat ein Fassungsvermögen von 2l und ist mit samtig weichem, atmungsaktivem Softshell bezogen. Die Wärme ist zu jeder Jahreszeit eine Wohltat bei Muskelverspannungen, Gelenk- oder Bauchschmerzen, Erkältungen und kalten Füßen.

Kissen mit Familienfotos

Eine sehr schöne Idee, mit der man seine Lieben immer bei sich hat, sind die neuen Foto-Kissen. Der Schriftzug “MAMA”, “PAPA”, “OPA”, “OMA” oder “Family” kann mit privaten Fotos und einem Spruch bedruckt werden. Einfach Motiv in der manutextur auswählen und Fotos hochladen.

Fußmatte für ein Lächeln

Die Fußmatte ist wie die Visitenkarte des Zuhauses. Da zaubern lustige Motive bei jedem Eintritt ein Lächeln auf das Gesicht. Die drei Wichtel mit der roten Nase wirken weihnachtlich und fröhlich.

Pfiffige Trinkgefäße individuell bedruckt

Praktisch und vielfältig einsetzbar ist das satinierte Henkelglas Mason Jar mit Deckel und Strohhalm Es kann mit verschiedenen Motiven und Wunschtext bedruckt werden. So lässt es sich sehr persönlich gestalten und wird zum echten Blickfang in der Küche, im Büro und bei Freizeit-Aktivitäten. Ein schönes Geschenk sind auch die Longdrinkgläser in verschiedenen Farben, versehen mit einer persönlichen Gravur. Das kann ein Name sein, eine Grafik oder ein Spruch. So wie es zum Lieblingsmenschen eben passt.

Weihnachtliche Tischsets

Für jeden Gast und jedes Familienmitglied das eigene Tischset. Damit kommt Farbe und gute Laune in das Esszimmer. Die Tischsets sind mit verschiedensten weihnachtlichen Motiven bedruckt und können mit dem Namen personalisiert werden.

Weicher Frottier fĂĽr die ganze Familie

Für jeden das ganz persönliche Handtuch. In der manutextur können Hand- und Duschtücher bestickt und bedruckt werden. Da gibt es keine Verwechslungen mehr. Das neue, weihnachtliche Wichtelmotiv wird in die Bordüre eingearbeitet und mit dem Namen ergänzt. Das wird die Kleinen auf jeden Fall begeistern.

Ein schönes Geschenk für die ganze Familie sind auch Handtücher, die mit Sternzeichen und Namen bestickt sind. Die Erwin Müller Walk-Frottier Handtücher sind weich und formbeständig. Sie haben auf beiden Seiten Schlaufen zum Aufhängen.

In der manutextur von erwinmueller.de gibt es viele Ideen für ganz individuelle Weihnachtsgeschenke. Verschiedenste Motive, Schriften und Sprüche zum Weihnachtsfest oder andere Anlässe stehen zur Wahl. Und wer es ganz individuell möchte, kann seine privaten Fotos hochladen und Artikel wie Kissen oder Tassen damit bedrucken lassen.

Firmenprofil Erwin MĂĽller

Vom TextilgroĂźhandel zum Versandhaus fĂĽr die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus fĂĽr die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “KĂĽche” Artikel fĂĽr die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin MĂĽller Welten fĂĽr besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die groĂźzĂĽgige grafische Gestaltung und die intuitive MenĂĽfĂĽhrung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin MĂĽller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de