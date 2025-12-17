Weihnachten im Team Familie

Fünf Schritte zu mehr Harmonie am Festtisch

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe – und ist doch oft eine echte Bewährungsprobe. Eine Gruppe von Menschen kommt zusammen, die sich sonst das ganze Jahr kaum sieht. Unterschiedliche Erwartungen, alte Rollenbilder und unausgesprochene Konflikte prallen aufeinander. Was im Unternehmen als Teamarbeit und Zusammenarbeit bekannt ist, zeigt sich an Weihnachten in verdichteter Form am Familientisch.

Genau hier hilft ein Blick auf Prinzipien, die aus der Teamarbeit vertraut sind. Wer Weihnachten als temporäres Team versteht, erkennt schnell, dass Verständigung nicht durch Harmonie um jeden Preis entsteht, sondern durch echtes Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen, Persönlichkeiten und Bedürfnisse, also durch gelebte Diversity.

Schritt 1: Beobachten statt bewerten

In jeder Gruppe gibt es Muster. Der eine redet viel, die andere zieht sich zurück. Statt vorschnell zu urteilen, hilft es, bewusst wahrzunehmen. Menschen lesen zu können, schafft Verständnis und entschärft viele Konflikte, bevor sie entstehen.

Schritt 2: Erwartungen klären

Missverständnisse entstehen oft, weil alle von etwas anderem ausgehen. Wer übernimmt welche Rolle? Wie lange bleibt man? Auch im familiären Team verbessert klare Verständigung die Zusammenarbeit erheblich.

Schritt 3: Unterschiede akzeptieren

Diversity bedeutet nicht nur kulturelle Vielfalt, sondern auch unterschiedliche Werte, Temperamente und Lebensentwürfe. Ein funktionierendes Team zeichnet sich dadurch aus, dass Unterschiede nicht bekämpft, sondern genutzt werden.

Schritt 4: Verantwortung für die eigene Haltung übernehmen

Man kann andere nicht ändern – weder Kollegen noch Verwandte. Wohl aber die eigene Einstellung. Wer gelassener reagiert, verändert die Dynamik der gesamten Gruppe.

Schritt 5: Gemeinsame Ziele in den Fokus rücken

Ob im Unternehmen oder an Weihnachten: Teams funktionieren besser, wenn klar ist, worum es eigentlich geht. Ein friedliches Fest, gute Gespräche, gemeinsame Zeit – das verbindet und relativiert so manchen Nebenschauplatz.

Diese fünf Schritte zeigen, dass die Prinzipien aus dem Vortrag In 5 Schritten zum High Performance Team der Keynote Speakerin und Expertin für Menschenkenntnis und Kommunikation, Ute Herzog, erstaunlich gut auf den privaten Raum übertragbar sind. Weihnachten wird so zur Übungseinheit in Verständigung, Verständnis und Miteinander – und vielleicht sogar zu einem kleinen High-Performance-Moment für die eigene Familie.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

