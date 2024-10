Wegweisende Übernahme nahe Öl-Produzent. Oil and Gas Hot Stock entdeckt bis zu 391 Mio. $ Öl

Wegweisende Übernahme nahe Öl-Produzent

Oil and Gas Hot Stock entdeckt bis zu 391 Mio. $ Öl

Unser Öl und Gas Aktientip Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) hat die wegweisende Übernahme wichtiger Öl- und Gaslizenzen in den Grafschaften Clay und Vigo, Indiana gemeldet. Unser Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration hat 822 Acres zu seinem Paket aus Öl-, Gas- und Mineral-Lizenzen in den Grafschaften Clay und Vigo, Indiana, hinzugefügt, die Gegenstand seines laufenden Joint Ventures mit LGX Energy Corp. („LGX“) sind. Dadurch erhöht sich die Gesamtfläche der verpachteten Gebiete im Rahmen des JV auf 911,9 Acres (die „Lizenzen“). Als das Joint Venture ursprünglich am 7. August 2024 angekündigt wurde, umfasste das Landpaket lediglich 89,9 Acres. Dieses zusätzliche Flächenpaket unterstreicht das Vertrauen von LGX in das JV und legt den Grundstein für eine starke, langfristige Zusammenarbeit zwischen den Parteien sowie den Erfolg in diesen Regionen. Das erweiterte Flächenpaket stärkt auch Black Golds indirekte Position in einer der vielversprechendsten ölproduzierenden Regionen im Mittleren Westen, in der LGX derzeit produziert und aktiv weitere Explorationen betreibt. Die Flächen liegen strategisch günstig in der Nähe der bestehenden Produktionsanlagen von LGX. LGX nutzt seine umfangreichen proprietären 2D-Seismikdaten und hat nun fortgeschrittene 3D-Seismik-Explorationen begonnen, um vielversprechende Bohrstandorte auf den Lizenzen zu identifizieren, mit dem Ziel, die Öl- und Gasförderung in diesen wichtigen Grafschaften erheblich zu steigern. Mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten hat die Nachfrage nach stabilen und sicheren Energiequellen zugenommen. Die robuste Infrastruktur in den Grafschaften Clay und Vigo, in Kombination mit der fortschrittlichen Seismik-Technologie von LGX, positioniert das Joint Venture von Black Gold mit LGX einzigartig, um von sofortigen Produktionsmöglichkeiten zu profitieren, während gleichzeitig das Fundament für zukünftiges Explorationswachstum gelegt wird. In einem volatilen Energiemarkt unterstreicht dieser strategische Fokus auf etablierte Regionen das Potenzial für nachhaltige Renditen und verbesserte Energiesicherheit, was es zu einer attraktiven Wahl für Stakeholder macht, die sich in der sich wandelnden Energielandschaft orientieren.“Wir sind sehr erfreut über das größere Landpaket, das LGX Energy Corp. für unser Joint Venture gesichert hat. Diese Übernahme verstärkt unser Engagement für die Bereitstellung stabiler, inländischer Energiequellen in einem durch globale Instabilität beeinflussten Markt. Wir hoffen, dass die fortschrittlichen Explorationen von LGX mit der 3D-Seismik-Technologie sicherstellen werden, dass wir weiterhin hochpotenzielle Bohrstandorte identifizieren können“, sagte Franciso Gulisiano, CEO von Black Gold. Unser Öl und Gas Aktientip Black Gold Exploration Corp. bietet mit seinem El Carmen Öl- und Gasprojekt eine außergewöhnliche Gelegenheit, in einen der reichsten und am wenigsten erschlossenen Erdölvorräte der Welt zu investieren. Mit einem 95% Anteil an den 20 Quadratkilometern patentierter Ölansprüche im prolific San Jorge Basin, das als zweitgrößtes Ölfördergebiet Argentiniens bekannt ist, steht unser Öl und Gas Aktientip Black Gold Exploration Corp. vor einem potenziell bahnbrechenden Aufstieg in der Energiewelt. Das Golfo San Jorge Becken beherbergt nachweislich über 160 Millionen Kubikmeter (eine Milliarde Barrel) an Ölreserven. Das Faszinierende daran: nur 35% des Beckens sind bisher erschlossen. Das bedeutet, dass das Potenzial, neue riesige Ölreserven zu finden, gewaltig ist. Experten gehen davon aus, dass sich die vorhandenen Reserven nahezu verdoppeln lassen. Unser Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration Corp. ist somit hervorragend positioniert, um von diesen potenziellen Neuentdeckungen zu profitieren. Das El Carmen Block-Projekt befindet sich im Golfo San Jorge Becken, einer der wichtigsten Ölregionen Argentiniens. Dieses Becken hat bereits über 3 Milliarden Barrel Öl produziert und ist für etwa ein Drittel der gesamten Ölproduktion des Landes verantwortlich. Das zeigt, dass das Becken bereits reich an Öl ist und dass das Potenzial für weitere bedeutende Funde hoch ist. Das El Carmen Projekt könnte im „Best Case“ fast 4,7 Millionen Barrel Öl und knapp 4,7 Milliarden Kubikfuß Rohgas liefern. Dies stellt ein erhebliches Potenzial für zukünftige Umsätze und Gewinne dar. Mit einem Gesamtpotenzial von fast 390,7 Millionen USD bietet dieses Projekt eine attraktive Möglichkeit, sich frühzeitig an einem großen Rohstoffprojekt zu beteiligen. Das Projekt umfasst sowohl Rohöl als auch Erdgas, wodurch Investoren von unterschiedlichen Energiemärkten profitieren können. Dies stellt eine gute Absicherung gegen Schwankungen in einzelnen Märkten dar. Durch die Berücksichtigung eines realistischen geologischen Risikos von 21 % zeigt das Unternehmen, dass es die Risiken und Erfolgsaussichten klar kalkuliert hat. Auch im „riskierten“ Szenario bleiben die Gewinnmöglichkeiten beachtlich. Die globale Nachfrage nach Energie, insbesondere nach Erdgas und Öl, bleibt trotz des Übergangs zu erneuerbaren Energien hoch. Dies bietet langfristiges Potenzial für Preissteigerungen und profitable Entwicklungen. Auf Sicht von 24 Monaten veranschlagen wir das Kursziel für unseren Öl und Gas Aktientip Black Gold Exploration Corp. auf 10,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 236% für mutige und risikobereite Investoren mit den Aktien unseres Öl und Gas Aktientips Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN).

10 Gründe jetzt die Aktien von BGX Black Gold Exploration zu kaufen

1. Öl- und Gas-Projekt inmitten einer der reichsten Erdölvorräte der Welt

2. Golfo San Jorge Becken verfügt über mehr als 1 Milliarde Barrel Öl

3. Historische Produktion von mehr als 3 Milliarde Barrel Öl

4. 95% Anteil an 20 Quadratkilometern patentierter Ölansprüche im zweitgrößten Ölfördergebiet Argentinien

5. Reformfreudiges Argentinien – Prozess wirtschaftlicher Reformen

6. Nur 35% des Beckens sind erschlossen – Riesiges Potential für weitere Ölreserven

7. Experten halten Verdopplung der bestehenden Reserven für möglich

8. El Carmen-Projekt mit im „Best Case“ 4,7 Millionen Barrel Öl und 4,7 Milliarden Kubikfuß Rohgas

9. Gesamtpotenzial von bis zu 390,7 Millionen USD – 17 mal mehr als Börsenwert

10. Kursziel 24 Monate 10,00 EUR – 236% Aktienchance

Oil and Gas Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 10,00 EUR – 236% Aktienchance

Massives Ressourcenpotenzial im zweitgrößten Ölfördergebiet Argentiniens

Über 160 Millionen Kubikmeter (eine Milliarde Barrel) an Ölreserven

Unser Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) bietet mit seinem El Carmen Öl- und Gasprojekt eine außergewöhnliche Gelegenheit, in einen der reichsten und am wenigsten erschlossenen Erdölvorräte der Welt zu investieren. Mit einem 95% Anteil an den 20 Quadratkilometern patentierter Ölansprüche im prolific San Jorge Basin, das als zweitgrößtes Ölfördergebiet Argentiniens bekannt ist, steht unser Öl und Gas Aktientip Black Gold Exploration Corp. vor einem potenziell bahnbrechenden Aufstieg in der Energiewelt.

Warum ist BGX ein attraktives Investment?

1. Massives Ressourcenpotenzial: Das Golfo San Jorge Becken beherbergt nachweislich über 160 Millionen Kubikmeter (eine Milliarde Barrel) an Ölreserven. Das Faszinierende daran: nur 35% des Beckens sind bisher erschlossen. Das bedeutet, dass das Potenzial, neue riesige Ölreserven zu finden, gewaltig ist. Experten gehen davon aus, dass sich die vorhandenen Reserven nahezu verdoppeln lassen. Unser Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration Corp. ist somit hervorragend positioniert, um von diesen potenziellen Neuentdeckungen zu profitieren.

2. Geostrategische Lage und Infrastruktur: Der El Carmen Block liegt in einer ölreichen Region mit bereits etablierter und gut entwickelter Infrastruktur, einschließlich Pipeline-Verbindungen nach Buenos Aires. Dies senkt die Kosten und Zeit für die Erschließung und ermöglicht unserem Öl und Gas Aktientip Black Gold Exploration Corp. einen schnellen Zugang zu den Märkten. Es ist eine Region, die bereits seit Jahrzehnten für ihre Produktivität bekannt ist.

3. Historische Rechte und Erschließung: Unser Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration Corp. hat die Rechte an vier zusammenhängenden Ölclaims erworben, die auf Entdeckungen aus den Jahren 1929 und 1930 basieren. Diese Ölrechte ermöglichen es BGX, sämtliche Kohlenwasserstoffvorkommen unter den Liegenschaften zu erschließen, ohne an staatliche Pachtvorgaben gebunden zu sein. Dies bedeutet maximale Kontrolle über die Erschließung und Produktion – ein bedeutender Vorteil gegenüber anderen Unternehmen, die oft strenge Vorschriften und Abgaben einhalten müssen.

4. Reformfreudiges Argentinien: Argentinien befindet sich in einem Prozess wirtschaftlicher Reformen, die ausländische Investitionen fördern und rechtliche Stabilität für Unternehmen wie BGX bieten. Das Land implementiert einen vereinheitlichten Bergbaukodex und bietet sichere Eigentumsverhältnisse, was den Investoren zusätzliche Sicherheit gibt.

5. Wirtschaftliches Potenzial: Mit einer potenziellen Abgabepflicht von nur 8% der geförderten Menge hat BGX die Möglichkeit, große Teile der Gewinne aus der Öl- und Gasproduktion zu behalten. In einem wirtschaftlich aufstrebenden Land, das bestrebt ist, seine Energieproduktion zu maximieren, befindet sich BGX in einer beneidenswerten Position.

Fazit: BGX – Die Zukunft der Öl- und Gasexploration

Mit einem überwältigenden Ressourcenpotenzial in einer der ertragreichsten Ölregionen der Welt, klaren Besitzrechten, einer stabilen geopolitischen Lage und gut entwickelter Infrastruktur bietet BGX Black Gold Exploration eine seltene und extrem wertvolle Gelegenheit. Wenn man in BGX investiert, investiert man in die Energiezukunft Argentiniens und positioniert sich an der Spitze eines der profitabelsten Sektoren der globalen Wirtschaft. Diese Faktoren machen die Aktien unseres Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) zu einer hoch attraktiven Investition für alle, die vom bevorstehenden Wachstumsschub im Öl- und Gassektor profitieren wollen.

El Carmen-Projekt inmitten einer der wichtigsten Ölregionen Argentiniens

Bereits über 3 Milliarden Barrel Öl produziert

Das El Carmen Öl- und Gasprojekt unseres Oil and Gas Hot Stock BGX Black Gold Exploration (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) stellt eine äußerst vielversprechende Investitionsmöglichkeit dar.Hier sind die wichtigsten Gründe, warum dieses Projekt als so wertvoll angesehen wird und warum Aktien von BGX ein attraktives Investment darstellen:

1. Historische Bohraktivitäten und geologische Hinweise

• Die Bohrungen im El Carmen Block reichen bis ins Jahr 1928 zurück, was bedeutet, dass das Gebiet bereits seit fast einem Jahrhundert untersucht wird. Während der früheren Bohrungen (z.B. C-1, C-12) wurden Anzeichen von Gas und Wasser in verschiedenen Zonen gefunden, insbesondere in der Glauconitico-Formation. Dies deutet darauf hin, dass potenziell ergiebige Ressourcen vorhanden sind, die bisher nicht vollständig erschlossen wurden.

• Trotz anfänglicher Herausforderungen, wie dem Fehlen von wirtschaftlichen Kohlenwasserstoffen bei Testbohrungen, gibt es starke geologische Anhaltspunkte, dass im El Carmen Block noch bedeutende Ressourcen verborgen sein könnten. Dies stützt sich auf historische Funde und moderne geologische Analysen.

2. Strategische Lage im Golfo San Jorge Becken

• Das El Carmen Block-Projekt befindet sich im Golfo San Jorge Becken, einer der wichtigsten Ölregionen Argentiniens. Dieses Becken hat bereits über 3 Milliarden Barrel Öl produziert und ist für etwa ein Drittel der gesamten Ölproduktion des Landes verantwortlich. Das zeigt, dass das Becken bereits reich an Öl ist und dass das Potenzial für weitere bedeutende Funde hoch ist.

• Die geologischen Gegebenheiten des Beckens, insbesondere die Sedimenttiefe von über 7.000 Metern und die Tatsache, dass sich die Region im Laufe von Millionen Jahren entwickelt hat, machen es zu einem besonders attraktiven Gebiet für Öl- und Gasexploration. Das Becken hat eine bewährte Erfolgsbilanz, was die Attraktivität von BGX’s Explorationsprojekt zusätzlich erhöht.

3. Ungenutztes Potenzial

• Das El Carmen Projekt wurde über Jahre hinweg nicht vollständig erkundet. Das bedeutet, dass das Potenzial für neue und größere Öl- und Gasfunde enorm ist. Frühere Bohrungen haben zwar Indikationen von Gas und Öl gezeigt, es wurde jedoch nie vollständig entwickelt oder ausgeschöpft. Dies gibt BGX eine hervorragende Ausgangsposition, um mit modernen Technologien und Ansätzen die vollen Ressourcen zu erschließen.

• Die Entwicklung der Produktion in benachbarten Gebieten, wie dem Mina Salamanca Gasfeld, das nur 6 km südwestlich des El Carmen Blocks liegt, zeigt, dass das Gebiet produktiv ist und das Risiko für eine Entdeckung durch BGX geringer ist.

4. Zukunftsorientierte Nachfrage und Energietrends

• In einer Zeit, in der die globale Nachfrage nach Energie, insbesondere nach Öl und Gas, weiterhin hoch ist, stellt das El Carmen Projekt eine langfristige Möglichkeit dar, in die Versorgung mit fossilen Brennstoffen zu investieren. Öl bleibt in vielen Sektoren und Industrien ein unverzichtbarer Rohstoff, und neue Entdeckungen könnten von den steigenden Preisen profitieren.

• Die Nähe des Projekts zu bestehenden Produktionsstätten und Infrastrukturen sorgt dafür, dass BGX in der Lage sein könnte, bei Entdeckung schneller und kosteneffizienter zu produzieren als in abgelegeneren Gebieten.

El Carmen Öl- und Gasprojekt

Mit einem möglichen Ertragswert von bis zu 400 Mio. USD

Warum ist dies eine attraktive Investmentchance?

1. Erhebliches Ressourcenpotenzial: Das El Carmen Projekt könnte im „Best Case“ fast 4,7 Millionen Barrel Öl und knapp 4,7 Milliarden Kubikfuß Rohgas liefern. Dies stellt ein erhebliches Potenzial für zukünftige Umsätze und Gewinne dar.

2. Finanzielles Potenzial im Best Case: Mit einem Gesamtpotenzial von fast 390,7 Millionen USD bietet dieses Projekt eine attraktive Möglichkeit, sich frühzeitig an einem großen Rohstoffprojekt zu beteiligen.

3. Diversifizierung durch Gas und Öl: Das Projekt umfasst sowohl Rohöl als auch Erdgas, wodurch Investoren von unterschiedlichen Energiemärkten profitieren können. Dies stellt eine gute Absicherung gegen Schwankungen in einzelnen Märkten dar.

4. Transparente Risikoanalyse: Durch die Berücksichtigung eines realistischen geologischen Risikos von 21 % zeigt das Unternehmen, dass es die Risiken und Erfolgsaussichten klar kalkuliert hat. Auch im „riskierten“ Szenario bleiben die Gewinnmöglichkeiten beachtlich.

5. Langfristige Nachfrage: Die globale Nachfrage nach Energie, insbesondere nach Erdgas und Öl, bleibt trotz des Übergangs zu erneuerbaren Energien hoch. Dies bietet langfristiges Potenzial für Preissteigerungen und profitable Entwicklungen.

Zusammenfassung des finanziellen Potenzials im „Best Case“:

• Rohgas: Potenzial von ca. 14 Millionen USD

• Rohöl: Potenzial von ca. 376,7 Millionen USD

• Gesamtwert des Projekts im „Best Case“: ca. 390,7 Millionen USD

Das El Carmen Projekt unseres Öl und Gas Aktientips Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, in den Rohstoffsektor einzusteigen, mit einem potenziellen Ertragswert von fast 400 Millionen USD im besten Fall. Selbst unter Berücksichtigung von Risikofaktoren bleibt das Projekt eine sehr attraktive Investition, insbesondere in einem Umfeld wachsender Energiepreise und globaler Nachfrage. BGX Black Gold Exploration bietet Investoren die Möglichkeit, sich frühzeitig an diesem vielversprechenden Öl- und Gasprojekt in Argentinien zu beteiligen, das signifikante Wachstumsperspektiven aufweist.

Sehr erfahrenes Top-Management mit

Exzellentem Track Record

Unser Oil and Gas Hot Stock Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

BOARD OF DIRECTORS

Francisco Gulisano – Chief Executive Officer und Direktor

Seit 2018 arbeitet Herr Francisco Gulisano als Professor an der Universität Buenos Aires. Außerdem war Francisco Gulisano als Berater tätig und bot Dienstleistungen zur Zertifizierung von Öl- und Gasreserven für Start-ups mit über 15 Jahren Erfahrung an. Herr Francisco Gulisano hat seit 2020 das Field Intelligence Energy Unternehmen in Bezug auf die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche im Zusammenhang mit grünen Lösungen für die Öl- und Gasindustrie beraten. Als Chief Executive Officer des Unternehmens ist Herr Francisco Gulisano verantwortlich für die täglichen Abläufe, für externe Auftragnehmer und Dienstleister, für Akquisitionen und die Projektentwicklung sowie für die finanziellen Operationen des Unternehmens in Zusammenarbeit mit dem Chief Financial Officer und externen Buchhaltungs-, Steuer- und Prüfungsunternehmen. Herr Francisco Gulisano erwartet, etwa 40 % seiner Zeit den Aktivitäten des Unternehmens zu widmen, wird jedoch stets genügend Zeit aufwenden, um seine Aufgaben als CEO ordnungsgemäß wahrzunehmen.

Roger Lui – Direktor

Herr Roger Lui war von 2018 bis 2022 als leitender Hypothekenberater bei RTC Mortgage tätig, wo er Due-Diligence-Prüfungen bei Finanzierungsprojekten durchführte, die Eigenkapitalkredite und Start-ups betrafen. Roger Lui war 2022 als Broker Relationship Manager bei Fisgard Asset Management tätig und arbeitete von 2013 bis 2018 als Manager in der Abteilung für Wohnhypotheken der TD Bank. Herr Roger Lui erwartet, etwa 10 % seiner Zeit den Aktivitäten des Unternehmens zu widmen, wird jedoch stets genügend Zeit aufwenden, um seine Aufgaben als Direktor ordnungsgemäß wahrzunehmen.

Michael Sato – Direktor

Herr Michael Sato ist seit 2019 als Immobilienverkaufsberater für eXp Realty tätig. Herr Michael Sato arbeitete von 2016 bis 2023 als Hypothekenmakler für Dominion Lending Centres Elite Lending und seit März 2023 für RTC Mortgage. Durch seine Tätigkeit als Sub-Hypothekenmakler führte Herr Michael Sato Prüfungen von Finanzberichten, Geschäftsvorschlägen, Budgets und Prognosen durch und genehmigte gewerbliche Hypotheken. Herr Michael Sato verfügt über ein fortgeschrittenes Diplom im Finanzmanagement vom British Columbia Institute of Technology mit Spezialisierung auf Finanzen und hat den British Columbia Securities Course abgeschlossen. Vorher arbeitete er von 2016 bis 2019 als Immobilienverkaufsberater für Multiple Realty.

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Black Gold Exploration Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Black Gold Exploration Corp. (ISIN CA0886JL1054 / WKN A3EU7Z, Ticker: P30.F, CSE: BGX.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 8,00 EUR

Kurschance: 168%

Kursziel 24M: 10,00 EUR

Kurschance: 236%

Kursdaten

Kurs: 2,98 EUR

52W Hoch: 4,14 EUR

52W Tief: 2,19 EUR

Stammdaten

ISIN: CA0886JL1054

WKN: A3EU7Z

Ticker: P30.F.F

CSE: BGX.CN

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 5,71 Mio.

Market Cap (€): 17,02 Mio.

Chance / Risiko

