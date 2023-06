Wegner & Partner ist neues Mitglied im Design to Business Netzwerk

Offenbach, 23.06.2023: Das Expertennetzwerk Design to Business unter dem Dach der IHK Hessen hat ein neues Mitglied: Wegner & Partner agentur für absatzmarketing.

Design to Business – das Netzwerk für mittelständische und kleine Unternehmen

Design to Business ist ein Experten-Netzwerk von der IHK Offenbach am Main und IHK Hessen innovativ.

Ziel des Netzwerks ist die Unterstützung mittelständischer und kleiner Unternehmen bei technischen Produktentwicklungen bis hin zu digitalen Lösungen, Markenentwicklungen und Marketingstrategien. Darüber hinaus unterstützt das Netzwerk der IHK Unternehmen und Gründer dabei, ihre Geschäfts- oder Produktidee erfolgreich umzusetzen. In einer kostenlosen Beratung unterstützt Design to Business die Unternehmen bei den nächsten Schritten im Businessplan, informiert über Förderprogramme und hilft, den richtigen Partner für die jeweiligen Anforderungen zu finden. Das Netzwerk umfasst über 60 Expertinnen und Experten unter dem Dach der IHK Hessen.

Wegner & Partner der Experte für Marken

Ganz neu im Netzwerk: Wegner & Partner agentur für absatzmarketing. „Wir fühlen uns geehrt, ein Teil des innovativen IHK-Netzwerks zu sein und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit“, erklärt Michael Kehm, Geschäftsführer von Wegner & Partner in Offenbach. Ganz nach dem Motto „Wir lieben Strategien, Marken und Verkaufen“, steht die Agentur für nachhaltige Erfolge ihrer Kunden. Darüber hinaus steht der Mensch bei allen Projekten und Aufgaben im Mittelpunkt des Handelns.

Über Wegner & Partner, agentur für absatzmarketing:

Seit über 28 Jahren zählt Wegner & Partner zu einer der renommiertesten Agenturen in Deutschland – und ist dabei branchenübergreifend für messbare Umsatzerfolge ihrer Kunden und der Etablierung von Marken tätig. Mit zwei Standorten und über 30 Mitarbeitern agiert die Agentur schnell, flexibel und effizient. Der Fokus liegt dabei immer auf dem jeweiligen Business-Ziel und davon abgeleitet werden Marketingdisziplinen und Tools zum Einsatz gebracht, mit denen die Ziele der Kunden erreicht werden. Als Agentur für Absatzmarketing ist Wegner & Partner genau darauf spezialisiert: den Absatz zu steigern – aus Liebe zum Verkaufen, die richtigen Strategien für das Marketing ihrer Kunden zu finden und Marken mit Herzblut aufzubauen. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne und Unternehmen, erfolgreiche KMU-Unternehmen und Marken, die noch besser werden wollen. Die Agentur hat mittlerweile mehrere Töchterunternehmen aus den Bereichen: Pharma, Social-Media, Produktion und Event.

Seit über 28 Jahren zählt Wegner & Partner zu einer der renommiertesten Agenturen in Deutschland – und ist dabei branchenübergreifend für messbare Umsatzerfolge ihrer Kunden und der Etablierung von Marken tätig. Mit zwei Standorten und über 30 Mitarbeitern agiert die Agentur schnell, flexibel und effizient. Der Fokus liegt dabei immer auf dem jeweiligen Business-Ziel und davon abgeleitet werden Marketingdisziplinen und Tools zum Einsatz gebracht, mit denen die Ziele der Kunden erreicht werden. Als Agentur für Absatzmarketing ist Wegner & Partner genau darauf spezialisiert: den Absatz zu steigern – aus Liebe zum Verkaufen, die richtigen Strategien für das Marketing ihrer Kunden zu finden und Marken mit Herzblut aufzubauen. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne und Unternehmen, erfolgreiche KMU-Unternehmen und Marken, die noch besser werden wollen. Die Agentur hat mittlerweile mehrere Töchterunternehmen aus den Bereichen: Pharma, Social-Media, Produktion und Event.

Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530



http://wegner-partner.de/

Pressekontakt

Wegner & Partner gmbh, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530



http://wegner-partner.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.