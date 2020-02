Wegner & Partner erhält „German Design Award 2020“

Herausragendes Kommunikationsdesign begeistert die Jury

Offenbach, 10. Februar 2020: Die Absatzmarketing-Agentur Wegner & Partner GmbH (mit Standorten in Offenbach und Bochum) darf erneut jubeln. Nach dem Gewinn des DPOK-Awards 2019 für Online-Kommunikation, wurde der Agentur nun der „German Design Award 2020“ in der Kategorie „Excellent Communications Design-Audiovisual“ verliehen. Die feierliche Preisverleihung fand am Eröffnungstag der weltweit bedeutendsten Konsumgütermesse der „Ambiente“ in Frankfurt a. M. (07.- 11. Februar 2020) statt. Siegreich war das von Wegner & Partner innovative Lifehack-Konzept „Frisch & Fertig“, welches für den Kunden „REWE To Go bei Aral“ entwickelt wurde. Laut der Fachjury steigert das vorgestellte Lifehack-Konzept für Facebook den Markenwert und die Brand Awareness von REWE To Go bei Aral und entspricht dabei ganz im Sinne des Trendthemas „Snackable Content“. Passend zum Motto „So schnell war frisch noch nie“ machen die innovativen Kurzvideos Lust auf leckere Convenience-Produkte und schnell umsetzbare Rezepte. Wegner & Partner-Geschäftsführer Michael Kehm freut sich über den Gewinn: „2020 könnte nicht besser für uns beginnen. Es ist unser 25-jähriges Jubiläumsjahr und wir freuen uns sehr, diese internationale Auszeichnung entgegen nehmen zu dürfen. Für uns ist dieser Preis wegweisend und spiegelt unsere Kompetenz in den Bereichen strategische Markenführung und digitale Kommunikation wider. Wir bedanken uns herzlich bei der Jury für die Auszeichnung und bei unseren Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit!“

Der German Design Award

Der German Design Award wird einmal jährlich vom Rat für Formgebung – eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation von Design, Marke und Innovation – verliehen und zählt zu den international renommiertesten Design-Wettbewerben. In den 3 Hauptkategorien „Excellent Product Design“, „Excellent Communications Design“ und „Excellent Architecture“ wird die international renommierte Auszeichnung verliehen. Eine Fachjury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gestaltung kürt schließlich von aktuell 5.300 Einreichungen aus 69 Ländern die 70 Gold-Preisträger.

Agentur für Absatzmarketing, seit 25 Jahren national

und international erfolgreich.

Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530

Michael.Kehm@Wegner-Partner.de

http://wegner-partner.de/

Pressekontakt

Wegner & Partner gmbh, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530

Michael.Kehm@Wegner-Partner.de

http://wegner-partner.de/

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.