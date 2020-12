Wegesrand eröffnet Standort in Ludwigsburg

Kundennähe auch in Corona-Zeiten

(Mönchengladbach, 9. Dezember 2020) Die Wegesrand-Gruppe hat nach Berlin und Mönchengladbach in Ludwigsburg ihren dritten Standort eröffnet. Zentrales Ansiedlungskriterium ist die erfolgreiche Entwicklung der barocken Residenzstadt zum führenden Kreativstandort in der Region Stuttgart. Dafür stehen rund 450 Firmen aus den Bereichen Film, Postproduktion, Animation, Werbung, Event-Marketing, Musik, Design, Fotografie, IT, Druck- und Verlagswesen, welche sich hier niedergelassen haben.

“Ludwigsburg verfügt dank der Filmakademie Baden-Württemberg und dem Animationsinstitut über ein ausgeprägtes Netzwerk und optimale Voraussetzungen für kreatives Arbeiten. Hinzu kommt der aufstrebende Bereich der interaktiven Medien, wie Games- und App-Entwicklung. Und bei Bedarf sind wir zügig in der Landeshauptstadt. Bessere Bedingungen können mein Team und ich nicht haben”, erklärt der Standortleiter Marcel Durer. Auch der Wirtschaftsstandort der Metropolregion Stuttgart in unmittelbarer Umgebung sowie die Nähe zu großen Kunden von Wegesrand sei ein wesentlicher Faktor bei der Standortauswahl gewesen.

Ansässig ist die neue Dependance im Kokolores, dem Kreativitätskollektiv, welches u.a. von den beiden Independent-Games-Studios Navel und Studio Fizbin gegründet wurde. “Wir schätzen die kreative Umgebung und sind froh, dass wir vor Ort eine solch spannende Umgebung vorgefunden haben”, so Wegesrand-CEO Thorsten Unger. “Das Kokolores ist ein wichtiger Katalysator für die Kreativbranche in Baden-Württemberg und wir können von dem direkten Austausch mit den Kolleg*innen aus der Games-, Film- und Kreativbranche nur profitieren.” “Das Kokolores soll u.a. als Leuchtturm dienen, der nicht nur Kreativschaffende von außerhalb anzieht, sondern auch die lokalen zum Hierbleiben bewegt, um so mehr Kollaboration zu ermöglichen”, erklärt Thomas Krüger von Navel die Idee hinter dem Kokolores.

Für das schwäbische Wegesrand-Team setzt Unger mit dem Leitungs-Duo Marcel Durer und Moritz Mugler auf heimische Kompetenz. Der gebürtige Ludwigsburger Durer hat am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg sein Diplom im Bereich Interaktive Medien als Transmedia-/Games Director abgelegt. Sein professioneller Fokus liegt auf der Schnittstelle zwischen Games, Edutainment und Narration. Seither arbeitete er im Bereich Game Design/Konzeption als Freelancer für verschiedene Agenturen (u.a. Pixelcloud, Klangerfinder).

Moritz Mugler arbeitet als Projektmanager und Konzepter am Standort Ludwigsburg. Er hat am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg Transmedia-/Games Producing studiert. Zuvor hat er u.a. Animationsfilme für internationale Freizeitparks koordiniert. Unterstützt werden die beiden von einem lokalen Team, welches jedoch in der Gruppe auf umfangreiche Ressourcen zurückgreifen kann. Insgesamt beschäftigt Wegesrand gruppen- und gruppenübergreifend mehr als 30 Mitarbeiter und Partner an nun drei Standorten.

“Wir sehen positiv in die Zukunft und freuen uns auf das Jahr 2021 und investieren auch weiter in den Ausbau unserer Strukturen”, so Thorsten Unger abschließend. Für 2021 kündigt er die Eröffnung eines weiteren Standorts im Süden der Republik an. Neben elektronischer Kommunikation favorisiert der Digitalunternehmer auch in Corona-Zeiten persönliche Netzwerke und Nähe zu Kunden und Partnern.

Wegesrand ist eine Denkfabrik und ein Expertennetzwerk. Wir helfen Unternehmen insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung, ihre Innovationspotentiale zu entdecken, zu kanalisieren, zu bewerten und zu erschließen. Interdisziplinäre Expertenteams steuern den kompletten Innovationsprozess, von der Technologie bis zu den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Dazu liefern wir vollumfängliche interaktive Trainings- und Simulationslösungen. Zur Wegesrand-Gruppe gehört ein Verbund an Beteiligungen, der unterschiedliche Gewerke innerhalb der digitalen Medienerstellung abdeckt, unter anderem die Trainingsentwicklung, Serious Games, Gamification, Games und IP-Development. Wegesrand hält Beteiligungen unter anderem an Unger & Fiedler, IndieAdvisor & Company und seit Dezember 2019 an Linked Dimensions.

