Weg mit dem Bored Ape, Gorilix (SILVA) ist in der Stadt

NFTs sind ein großes Geschäft und erfreuen sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit, seit sie im Jahr 2014 ins Leben gerufen wurden. Die Popularität von NFTs explodierte Ende 2020 und hat sich seitdem nicht mehr verändert. Bored Ape Yacht Club (BAYC) ist die wohl beliebteste NFT-Kollektion, die es gibt. Für die meisten sind sie jedoch unerschwinglich, ungeachtet der Preissenkung, die sie im letzten Monat erfahren haben. Die billigsten BAYC NFTs werden derzeit für 190.000 $ gehandelt, wobei einige einen Preis in Millionenhöhe erzielen. Viele Investoren, NFT-Käufer und Krypto-Liebhaber sind auf der Suche nach der nächsten großen NFT-Sammlung. Eine, die ein erstaunliches Wachstumspotenzial und einen erschwinglichen Einstiegspreis hat, und wir haben gefunden, wonach sie gesucht haben. Weg mit Bored Ape, Gorilix ist in der Stadt.

Gorilix NFTs sind eine aufregende neue Kollektion, die von Gorilix DeFi herausgebracht wird. Die Kollektion wird offiziell im August veröffentlicht, aber Sie können die Gorilix NFTs schon früher in die Hände bekommen, wenn Sie am Vorverkauf für Gorilx DEFIs $SILVA Token teilnehmen. Gorilix verschenkt während des Vorverkaufs 25 einzigartige, extrem seltene NFTs an 25 glückliche Tokenbesitzer.

Der Gorilix-Vorverkauf begann am 07. Juni 2022, exklusiv auf Gorilix.io.

Hier ist, was wir bisher über die mit Spannung erwartete Gorilix-Kollektion wissen:

– Gorilix wird eine Kollektion von 1950 SILVA Kong hochwertigen Kunst-NFTs herausgeben.

– Die NFTs werden in 4 Kategorien eingeteilt: Standard, Rare, Unique und Ultra Rare

– Gorilix wird den Großteil der Sammlung auf seinem eigenen NFT-Marktplatz veröffentlichen.

– Die NFT-Kollektion wird mit $ETH und $SILVA, dem Governance-Token von Gorilix DeFi, zu kaufen sein.

– SILVA Kong NFTs werden nach dem ERC 721 Standard geprägt und sind mit den meisten Ethereum-basierten Wallets kompatibel

– Der Startpreis für eine Silva Kong Original NFTs beträgt 0,1 ETH

Das Gorilix-Projekt ist ziemlich aufregend und zu einem Preis, der für die breite Masse zugänglich ist. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die seltensten NFTs innerhalb des Gorilix-Ökosystems zu gewinnen, indem Sie sich am $SILVA-Vorverkauf beteiligen.

Der Weg, der für NFTs vor uns liegt, sieht sehr aufregend aus und wir erwarten, dass Gorilix dabei eine wichtige Rolle spielen wird.

Weitere Informationen über den Gorilix-Vorverkauf finden Sie unter: Gorilix.io

Um sich an der Gorilix-Diskussion zu beteiligen, besuchen Sie: https://linktr.ee/Gorilix

Crypto PR firm

Kontakt

Coin Market Group

Carl Morgan

Wenlock Road 20

N1 7GU London

000000000

mail@yourwebsite.de

http://CMG-intl.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.