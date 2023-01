Weg mit Blockaden und Schmerzen – Thaimassage Stuttgart

„Ankommen, erholen und entspannen“ – Kittys Thaimassage Stuttgart – Thai Massagen lindern Schmerzen und Verspannungen

Weg mit Blockaden und Schmerzen – Kittys Thaimassage Stuttgart

Thai Massagen lindern Schmerzen und Verspannungen.

Getreu dem Motto „Ankommen, erholen und entspannen“ kann die Kittys Thai Massage Stuttgart nicht nur schmerzhafte Verspannungen und Blockaden lösen. Die spezielle Massageform kann zur Schmerzlinderung führen und viele Beschwerden verbessern oder sogar heilen, ist aber auch sehr gut für die Psyche. Bei uns, in den harmonisch eingerichteten Räumlichkeiten von Kittys Massage-Studio in Stuttgart, können Sie nicht nur Ihrem Körper etwas Gutes tun, sondern auch ihre Seele streicheln. Aber was genau bewirkt eine solche Massage? Was macht sie so einzigartig und besonders?

Bei Kittys Thai Massage Stuttgart von Kopf bis Fuß pure Entspannung genießen

Bei uns fängt Wohlbefinden schon beim Ambiente an. Unsere Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass sie das seelische Wohlbefinden unbewusst anregen. Jede Masseurin bei Kittys Thaimassage in Stuttgart ist ausgebildet und kann Ihre Beschwerden und Schmerzen gezielt und effektiv behandeln.

Vor allem Stress schadet der psychischen und physischen Gesundheit. Folgen sind unter anderem Übermüdung, schmerzhafte Verspannungen und Blockaden sowie Konzentrationsschwierigkeiten. Sowohl Körper, als auch Seele brauchen Entspannung – eine Art Auszeit vom Alltag. Traditionelle Thai Massagen beseitigen und lösen Verspannungen effektiv und lassen die Energie fließen. In Europa wird die Thai Massage, die ein Teil der Thai-Medizin ist, eine immer beliebtere Alternative zur klassischen Massage.

Techniken und Wirkung der Thai Massage sind komplex

Die Techniken, die bei der Thaimassage in Stuttgart angewendet werden, sind komplex. Die ausgebildeten Masseurinnen kennen die Anatomie und die Energiekanäle des Körpers. Im Gegensatz zur klassischen Massage, bei der vorwiegend geknetet wird, wird bei der Thai Massage mit speziellen Druck- und Dehntechniken und vollem Körpereinsatz der Masseurinnen gearbeitet. Die Techniken wirken sich auf fast alle Körperteile aus, so auch auf die Organe. Blockaden können gelöst werden, die langfristig zu schwereren Beschwerden führen könnten.

Das heißt, die Thai Massage ist in erster Linie präventiv zu sehen, in dem sie Krankheiten vorbeugen kann. Der Patient ist während der Massage tiefenentspannt und spürt die selbstheilenden Kräfte des Körpers. Beschwerden und Schmerzen, wie Rücken- oder Kopfschmerzen, aber auch psychische Folgen von Stress, wie Depressionen, können durch eine traditionelle Massage bei Kittys Thai Massage in Stuttgart gelindert oder sogar ganz bekämpft werden.

Ablauf einer traditionellen Thaimassage in Stuttgart

Eine Massage in unseren Räumlichkeiten dauert unterschiedlich lang. Sie kann 30 Minuten beanspruchen, aber auch bis zu 3 Stunden dauern. Während unserer Massage in Stuttgart liegen oder sitzen auf einer speziellen Massageliege. Unsere Masseurinnen arbeiten von Fuß bis Kopf. Ja, richtig gelesen. Bei einer traditionellen Thai Massage wird bei den Füßen begonnen und mit einer Gesichtsmassage geendet. Genutzt werden für die Druck- und Dehntechniken Daumen, Handballen, Ellenbogen und auch die Füße. Auf Grundlage eines Vorab-Gesprächs wird in der entsprechenden, nötigen Intensität und Intensivität massiert.

Zum Teil kommen auch Akupressurpunkte zum Greifen. Der Körper des Patienten soll in eine vollkommene Entspannung versetzt werden. Die Liste der Beschwerden, die durch eine Thai Massage gelindert werden können, ist lang: Neben Verspannungen und Kopfschmerzen gehören auch Rücken- und Knieschmerzen, Gelenkbeschwerden, Schwindel, Darmprobleme, Tinnitus und so weiter. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst bei uns in Kitty´s Thai Massage in Stuttgart. Auch können Sie ihre Massage in Stuttgart online buchen. Egal, ob Rückenmassage oder exklusive Partnermassage in Stuttgart- schauen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten. Wir freuen uns auf Sie.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

kittys.thaimassage@gmx.de

https://www.kittys-thaimassage.de/

