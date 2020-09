Wechsel an der Spitze: Marc Masurath neu bei IBM

Langjähriger Retail-Experte übernimmt neue Aufgaben

Personelle Veränderung: Marc Masurath, Gründer und Gesellschafter der NEXGEN smart instore und in den letzten drei Jahren bei Infosys als Leiter Geschäftsentwicklung und Vertriebsleiter DACH Retail und Consumer tätig, wechselt aus dem operativen Management des Unternehmens zu IBM GBS (Global Business Services), wo er sich neuen beruflichen Herausforderungen als Executive Partner stellt.

Marc Masurath (49) ist ab Anfang Oktober 2020 bei IBM GBS tätig. Als Executive Partner ist er in der Market Unit Retail, Telco und Consumer für das gesamte Lösungsportfolio und Services der IBM in den Ländern Deutschland und Österreich verantwortlich. Schwerpunkte sind die Digitalisierung im Einzelhandel, Practice Lead SAP und innovative Cloud-Lösungen. Der Experte für IT-Lösungen im Einzelhandel war zuvor bei Infosys Ltd. Leiter Geschäftsentwicklung sowie Vertriebsleiter DACH Retail und Consumer. Im Jahr 2012 gründete er die Nexgen smart instore GmbH, die auf Lösungen für digitale Medien am Point of Sale und Point of Interest spezialisiert ist. Er verfügt über langjährige Erfahrung bei IT-Lösungsanbietern für den Handel im DACH-Gebiet, mit Stationen im Einzelhandel bei Walmart als verantwortlicher Rollout Manager für Filialsysteme Europa; bei SAP als Großkundenbetreuer für Einzelhandelskunden in Europa; bei GK Software AG als SVP Vertrieb, Marketing und Partnermanagement sowie bei der Nexgen AG als Vertriebsvorstand Schweiz und Deutschland.

In seinen Positionen in Technologieunternehmen hat er stets maßgeblich die Digitalisierung des Einzelhandels und die Einführung innovativer Lösungen und Geschäftsmodelle vorangetrieben. “Ich sehe meine neue Aufgabe darin, die digitale Transformation im Retail weiter zu forcieren und Kunden und Partnern im Markt mit innovativen Technologien und Services der IBM GBS einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen”, erklärt Marc Masurath, neuer Executive Partner von IBM GBS.

NEXGEN smart instore sind die Experten für digitale Medien am PoS und PoI. Als Full-Service-Anbieter für Digital Signage und digitalisierten Prozessen in der Interaktion mit Konsumenten zählt der Karlsruher Systemintegrator seit vielen Jahren zu den Top-Anbietern in diesem Segment. Das Unternehmen betreut namhafte Kunden wie EDEKA, Gries Deco Company (DEPOT), sonnenklar-Reisebüros und Tegut im gesamten DACH-Gebiet und in Zentral-Europa.

Firmenkontakt

NEXGEN smart instore

Marc Masurat

An der RaumFabrik 10

76227 Karlsruhe

+49 721 619 069 0

info@nexgen-si.de

http://www.nexgen-si.de

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.nexgen-si.de