Wechsel an der Spitze des Hong Kong Tourism Board in Frankfurt

Matthias Lemcke folgt Anette Wendel-Menke als Director, Central Europe

Zum 01. November 2023 hat das Hong Kong Tourism Board (HKTB) Matthias Lemcke als neuen Director, Central Europe berufen. Er wird die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa verantworten. Lemcke kommt vom Namibia Tourism Board, wo er zuletzt als Marketing Manager Europe und Acting Area Manager Europe verantwortlich zeichnete. Der Destination-Marketing-Experte war knapp 20 Jahre für Namibia tätig und unterhielt enge Kontakte zu Reiseveranstaltern und -büros, Airlines, MICE-Agenturen, Medien und bekannten Brands in den Märkten Europas.

Kenneth Wong, General Manager, MICE & Cruise und Regional Director, Europe beim HKTB: „Mit Matthias Lemcke haben wir einen ausgewiesenen Tourismus-Profi an unserer Seite. Wir freuen uns, mit ihm einen so erfolgreichen und erfahrenen Mitarbeiter an der Spitze unseres Büros in Deutschland gewonnen zu haben.“

Anette Wendel-Menke übernimmt in ihrer neuen Position als Director, UK & Northern Europe die Leitung der HKTB-Vertretung in Großbritannien. Die Betriebswirtin ist bereits seit 1999 für das Hong Kong Tourism Board tätig, seit 2010 leitete sie das Frankfurter Büro.

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Nach 24 Jahren im Frankfurter Büro fällt mir dieser Schritt nicht leicht. Ich habe immer die enge Zusammenarbeit mit den Partnern in der Touristik geschätzt und möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken. Doch nun ist es Zeit einen neuen Schritt zu wagen und ich freue mich von London aus weiterhin die Werbetrommel für Hong Kong zu rühren“, so Wendel-Menke.

Unterstützt wird Matthias Lemcke in seiner neuen Position beim HKTB von Celine Reiss, Assistant Manager, Marketing & Public Relations sowie von Vanessa Wagner, Senior Executive, Marketing & Public Relations und Cornelia Fritzsche, Assistant Manager, Administration.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: Edith Lier & Hong Kong Tourism Board