Website-Relaunch bei JSH Marketing: SEO & UX optimiert

Modernisierte Online-Präsenz der SEO-Agentur stärkt Nutzererlebnis und Auffindbarkeit

Die auf nachhaltiges Suchmaschinenmarketing spezialisierte Agentur JSH Marketing hat ihre Website grundlegend überarbeitet und präsentiert sich ab sofort mit einer klaren Nutzerführung, einer technisch optimierten Struktur und einem überarbeiteten visuellen Konzept unter jsh.marketing.

Mehr Übersicht, mehr Geschwindigkeit, mehr SEO

Durch den Relaunch erhalten Unternehmen einen besseren Überblick über das Leistungsangebot von JSH Marketing. Die Website wurde technisch und gestalterisch neu aufgesetzt, um die Nutzerfreundlichkeit und die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern. Ladezeiten wurden reduziert, Inhalte neu strukturiert und auf allen Endgeräten optimiert dargestellt.

Fokussierte Darstellung der Dienstleistungen

Die neue Website gibt einen strukturierten Überblick über die Kernleistungen der Agentur – darunter professionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO), maßgeschneiderte Google Ads-Kampagnen und technisches SEO. Alle Inhalte sind zielgruppengerecht gestaltet und bieten Unternehmen verschiedener Größen und Branchen einen schnellen Zugang zu relevanten Informationen.

Nachhaltige Strategien und messbare Erfolge

Seit 2016 begleitet JSH Marketing Unternehmen bei der Steigerung ihrer Sichtbarkeit und Kundenanfragen über Suchmaschinen. Zahlreiche Erfolgsgeschichten belegen die Wirksamkeit der entwickelten Strategien – beispielsweise durch Umsatzsteigerungen von über 40% in den ersten Monaten nach Kampagnenstart. Auch diese Praxisbeispiele finden sich nun transparent und anschaulich auf der neuen Website.

Technisches Know-how trifft auf kreative Lösungen

JSH Marketing positioniert sich bewusst als ganzheitlicher Partner im digitalen Marketing. Die neue Website reflektiert diesen Anspruch durch eine enge Verbindung aus technischer Präzision und markenorientiertem Design. Alle Elemente wurden auf aktuelle Anforderungen von Mensch und Maschine abgestimmt – von der technischen Basis über zielgerichtete Inhalte bis hin zur User Experience.

Über JSH Marketing

JSH Marketing ist eine in München ansässige Agentur für nachhaltiges Suchmaschinenmarketing. Mit Fokus auf SEO, Google Ads und technische Website-Optimierung unterstützt sie seit 2016 Unternehmen branchenübergreifend dabei, ihre digitale Sichtbarkeit zu steigern.

„Bereits in den ersten Monaten konnten wir durch die SEA Anpassungen unseren Umsatz um mindestens 40% steigern! Vielen Dank dafür und auf weitere gute Geschäfte“, so die Rückmeldung eines Kunden. Diese Erfahrung ist kein Einzelfall – viele Unternehmen berichten von spürbaren Verbesserungen ihrer Online-Sichtbarkeit und einem deutlichen Anstieg der Kundenanfragen bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit.

Damit geht die Agentur bewusst über die Rolle einer klassischen SEO-Agentur hinaus und entwickelt umfassende Strategien, die individuell auf die Ziele und Märkte der Kunden abgestimmt sind. Websites werden dabei stets ganzheitlich betrachtet – von technischen Grundlagen über Inhalte bis hin zur Nutzererfahrung. So sichert JSH Marketing auch den Erfolg in neuen KI-gestützten Suchmaschinen nachhaltig.

Das Team von JSH Marketing verbindet tiefes technisches Verständnis mit kreativen Ansätzen, um Marken langfristig digital erfolgreich zu positionieren. Als zertifizierter Google-Partner wissen sie genau, wie mehr Sichtbarkeit zu mehr Anfragen und letztendlich zu mehr Umsatz führt.

