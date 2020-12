In diesen Zeiten sollten Sie in das Online-Geschäft einsteigen

Eine eigene Webseite oder Onlineshop zu haben, hat viele Vorteile. Vor allem im Geschäftsleben, spielt die Internet-Präsenz eine immer größere Rolle, denn viele Unternehmen und Geschäfte erwirtschaften inzwischen große Teile des Umsatzes über einen Onlineshop oder eine eigene Homepage. Planen auch Sie einen Internetauftritt, dann sollten Sie dabei möglichst nichts dem Zufall überlassen. Jetzt Website erstellen lassen!

Warum eine eigene Webseite planen?

Ganz gleich, ob Sie einen Handwerksbetrieb haben, eine Firma leiten, Rechtsanwalt oder Arzt sind, mit einer eigenen Homepage erhalten Sie viel mehr Aufmerksamkeit und können langfristig mehr Kunden gewinnen und Ihre Umsätze steigern. Mit einer Homepage erreichen Sie darüber hinaus auch überregionale und internationale Internetnutzer sehr viel einfacher.

Der richtige Ansprechpartner für Ihre Webseite

Damit Ihre eigene Webseite auch perfekt wird, sollten Sie die Gestaltung am besten in die Hände von Webdesign Agenturen legen. Online-Marketing Unternehmen sind dafür die richtigen Ansprechpartner. Informieren Sie sich vorher über deren Leistungen, bevor Sie sich für ein Unternehmen entscheiden. Langfristig können kompetente IT-Fachleute und Webdesigner auch die Wartung der Seite übernehmen und für eine gute Erreichbarkeit und Datenpflege sorgen.

Was macht eine moderne Webseite aus?

Eine Webseite ist immer dann erfolgreich, wenn sie einfach zu nutzen ist und viele Informationen für den Kunden oder Internetnutzer enthält. Hier ein paar Tipps (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

1. Stellen Sie sich oder Ihr Unternehmen am besten in der Rubrik “Über uns” ein wenig vor. Erklären Sie, wer Sie sind, was Sie machen und was hinter Ihrer Idee oder Ihrem Geschäft steckt.

2. Achten Sie darauf, dass die Seite übersichtlich ist und orientieren Sie sich beim Design an der jeweiligen Zielgruppe. Bunt und ein wenig schrill für ein junges Publikum, gedeckte Farben und seriöse Aufmachung für Geschäftskunden sind vorteilhaft.

3. Auch Menschen mit Handicap möchten Ihre Seite verwenden und aufrufen. Sorgen Sie für die barrierefreie Gestaltung, indem Sie beispielsweise Farbkontraste einbauen, Schriften bei Bedarf vergrößern oder Audio-Informationen anbieten.

4. Möchten Sie auch international mit Ihrer Webseite durchstarten, dann ist es wichtig, dass Ihre Inhalte, Produktbeschreibungen und Service-Informationen auch in anderen Sprachen verfügbar sind. Holen Sie sich dafür einen versierten Übersetzer ins Boot. Denn nichts ist schlimmer, als verwirrende Texte aus schlechten Online-Übersetzern.

5. Damit Sie im Ranking der vielen Webseiten nicht auf den ganz hinteren Plätzen landen und mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gibt es ein paar gute Tipps. Einer davon heißt SEO (Search Engine Optimization). Sie sollten auf jeden Fall eine SEO Agentur zu diesem Thema hinzuziehen, wenn Sie sich nicht mit dem Thema auskennen.

6. Responsive Webdesign heißt ein weiteres Zauberwort, wenn es um die optimale Darstellung der Webseite auf anderen Medien wie Handy oder Tablet geht. So können Interessenten und potenzielle Kunden auch von unterwegs die Seite aufrufen und entsprechend nutzen.

7. Die Einzigartigkeit ist der Weg zum Erfolg. Mit einer Erklärung, was an Ihrem Unternehmen oder Service so besonderes ist, lassen Sie User aufhorchen. Überlegen Sie, was Sie noch anbieten können. Beispielsweise kostenlose Telefonhotline, 24/7 Erreichbarkeit, kostenfreier Versand oder ähnliches.

Mit diesen Tipps dürfte der eigenen Homepage nichts mehr im Wege stehen. Machen Sie sich noch heute an die Planung und werden Sie bekannter und populär in der digitalen Welt.

