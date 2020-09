Webseo Magdeburg setzt auf suchmaschinenfreundliche Webseiten

Vom Webdesign bis zur Suchmaschinenoptimierung bietet Webseo Magdeburg umfassenden Service des Internetmarketings aus einer Hand.

Selbst für kleinere Unternehmen ist ein professioneller Internetauftritt heute unverzichtbar. Im Vergleich zu anderen Marketing-Konzepten kostengünstig, sichert eine zeitgemäße Präsenz im Netz die dauerhafte und nachhaltige Präsentation des Unternehmens und der angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Der technische Fortschritt der Web-Konzepte ist dabei unaufhaltsam. Diese Entwicklung beantwortet das Unternehmen Webseo Magdeburg mit Konzepten des Webdesigns und der Webentwicklung auf der Höhe der Zeit.

Suchmaschinenfreundliches Webdesign

Webdesign in Zusammenhang mit der Suchmaschinenoptimierung sind zwei Aspekte eines erfolgreichen Internetauftritts. Denn die Kraft des Marketings einer Webseite entfaltet sich vor allem dann, wenn diese auch über die Suchmaschine präsent ist. Schon bei der Konzeptionierung des Internetauftritts ist dabei die Suchmaschinenoptimierung im Auge zu behalten. Hierdurch wird der Grundstein für den künftigen Erfolg der Website gelegt. Webseo Magdeburg bietet sich als Ansprechpartner für beide Aspekte des Internet-Marketings an.

Der Kunde im Mittelpunkt

Jedes Unternehmen erzählt eine eigene Geschichte. Und so gibt es auch für jede Firmenseite im World Wide Web individuelle Ansprüche und Bedürfnisse. Webseo Magdeburg setzt deshalb auf die kundenzentrierte Arbeitsweise. Das beginnt schon bei der telefonischen Beratung im Vorfeld. Hierbei können alle Fragen rund um die Erstellung der Webseite geklärt werden: Welchen Umfang benötigt der neue Internetauftritt? Werden Produkte oder Dienstleistungen über einen Onlineshop verkauft? Sollen regelmäßig neue Textinhalte über ein Blog veröffentlicht werden? Sind Landingpages für das Marketing-Konzept der Webseite sinnvoll? Webseo Magdeburg klärt diese Fragen schon im Vorfeld mit dem Kunden und bringt die Marketing-Strategie der Internetseite schon im Kontext mit der telefonischen Beratung auf Kurs.

Wartung und Pflege der Webseite

Der Service endet bei Webseo Magdeburg nicht mit der Fertigstellung der Webseite. Denn ein Internetauftritt ist ein lebendiges Konstrukt, das ständige Pflege voraussetzt. Das bedeutet: Produkte und Produktbeschreibungen müssen aktualisiert werden, neuer Content (Texte, Fotos, Videoinhalte) werden produziert und technische Wartungsarbeiten stehen an. Diese Aufgaben können vom Kunden selbst oder von Webseo Magdeburg gelöst werden. Der Kunde bestimmt dabei, welche Arbeiten er selbst übernehmen möchte und für welche Aufgaben Webseo Magdeburg zuständig ist.

Webseiten Service aus einer Hand

Webseo Magdeburg bietet sich als verlässlicher Partner für die Präsenz im Internet an. Als Allrounder für Webdesign und Suchmaschinenoptimierung nutzen hat der Kunde einen Ansprechpartner für alle Aspekte rund um den erfolgreichen Internetauftritt an seiner Seite. Eine kurze und direkte Abstimmung per E-Mail oder Telefon führt zu schnellen Antworten und Lösungen für den Kunden.

Weitere Informationen zum Service von Webseo Magdeburg:

https://webseo-magdeburg.de

Webseo Magdeburg ist seit mehr als 10 Jahren als kompetenter Ansprechpartner für Serviceleistungen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung und Webdesign bekannt. Webseo Magdeburg setzt dabei auf die Vernetzung mit Top-Unternehmen im Internet-Business und auf die langjährige Praxis mit unterschiedlichen Themenfeldern und Disziplinen im Spektrum des Online-Marketings.

Kontakt

Webseo Magdeburg

Steffen Hatko

August-Bebel-Str 26

39326 Wolmirstedt

03920153500667

webmaster@webseo-magdeburg.de

https://webseo-magdeburg.de