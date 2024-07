WebOptimizer feiert 7-jähriges Jubiläum in Österreich

Neben dem Standort Villach ist ein neues Büro in Wien geplant

27.06.2024 Villach – Die renommierte Internetagentur WebOptimizer kann am 1. Juli 2024 auf eine erfolgreiche 7-jährige Präsenz in Österreich zurückblicken. Mit ihrem Büro in der Lederergasse 19 in Villach hat das Unternehmen unter der Leitung des Geschäftsführers Dr. Heiner Etzler einen weiteren Standort zum Erfolg geführt. Gegründet im Jahr 2003, hat sich WebOptimizer mittlerweile neben den Standorten München und London auch in Villach fest etabliert.

Seit ihrer Gründung hat sich WebOptimizer als Experte im Bereich Online-Marketing, Webdesign und Suchmaschinenoptimierung einen Namen gemacht. Das Team aus erfahrenen Fachleuten arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für deren Online-Präsenz zu entwickeln. Die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how machen WebOptimizer zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen jeder Größe.

Der Geschäftsführer von WebOptimizer, Herr Dr. Heiner Etzler, betont die Bedeutung des Standorts in Villach für das Unternehmen: „Wir sind stolz darauf, in den letzten sieben Jahren in Österreich erfolgreich tätig zu sein. Unsere Kunden schätzen die persönliche Betreuung und die individuelle Beratung einer international sehr erfahrenen Agentur. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und ihr Online-Business weiter voranzutreiben. Dazu zählt ab diesem Jahr – neben Villach – auch ein Büro in Wien, um unseren Kunden nah zu sein.“

In den letzten sieben Jahren hat WebOptimizer zahlreiche erfolgreiche Projekte in Österreich umgesetzt, darunter Kampagnen für KMU sowie internationale Konzerne.

Neben der Expansion nach Wien plant WebOptimizer auch, sein Angebotsspektrum weiter auszubauen. Geplant sind neu entwickelte Dienstleistungen im Bereich Social-Media-Marketing und Copywriting, um den wachsenden Anforderungen des digitalen Marktes in Österreich gerecht zu werden.

Dr. Heiner Etzler blickt optimistisch in die Zukunft: „Unsere Vision ist es, WebOptimizer Austria als führende Agentur für digitale Lösungen in Österreich zu etablieren. Mit unserem neuen Standort in Wien und der Erweiterung unseres Serviceportfolios sind wir bestens gerüstet, um den Anforderungen unserer Kunden auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden.“

WebOptimizer eine internationale Web-Agentur mit dem Fokus auf Webdesign, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Online-Marketing. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Online-Präsenz zu stärken, ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern und ihre digitalen Marketingziele zu erreichen.

Kontakt

WebOptimizer Austria

Heiner Etzler

Lederergasse 19

9500 Villach

+43 677 64033008



https://www.weboptimizer.at/

