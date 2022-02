Die Wegzugsbesteuerung unter besonderer Berücksichtigung des Umzugs in die Schweiz, Dubai oder Off-Shore-Länder

Wegzug ins Ausland und Steuer-Fragen?

Wir laden Sie herzlich ein zum SK Webinar: WEGZUGSBESTEUERUNG – Die NEUE Berliner Mauer 2.0

Das kostenfreie Webinar findet am 22. Februar 2022 um 17.00 Uhr statt.

– AGENDA –

Rechtsgrundlagen, Tipps und ausgewählte Gestaltungsoptionen bei folgenden Asset-Klassen

I. Anteile an Kapitalgesellschaften größer gleich 1%

1. Wohnsitzmanagement

2. Asset Deal

3. Umwandlung einer inländischen Kapitalgesellschaft

4. Begründung einer atypisch stillen Beteiligung an inländischen GmbH

5. Verkauf der Anteile mit Rückkaufsrecht unter Nießbrauchs Vorbehalt

II. Anteile an Kapitalgesellschaft kleiner als 1%, sonstige Wertpapiere und übriges Privatvermögen

III. Familienheim

IV. Cryptos und Gold

V. Erbschaftsteuerliche Hinweise

Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht, Certified Public Accountant – C.P.A. (State of New York) – Dr. rer. pol. Peter H. Happe klärt Sie in unserem kostenfreien Webinar über die Wegzugsbesteuerung auf.

Darüber hinaus informiert er Sie, was Sie bei einem Wegzug ins Ausland über die Steuer-Fallen wissen müssen.

Melden Sie sich HIER an: Anmeldung zum SK WEBINAR am 22. Februar 2022 um 17.00 Uhr

SK Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

SK berät Mandanten an den Standorten Frankfurt am Main, Dresden und Köln. Dazu zählen mittelständische Unternehmen, seien diese national oder international tätig, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen, Freiberufler, Gewerbetreibende, Start-Ups sowie Privatpersonen. Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind das Gemeinnützigkeitsrecht (die Beratung von gemeinnützigen Organisationen sowie Stiftungen aller Art), das internationale Steuerrecht (einschließlich der Wegzugsbesteuerung), die Immobilienbesteuerung, die Unternehmensnachfolge sowie das Erbschaftsteuerrecht.

SK ist Mitglied der internationalen Leading Edge Alliance (LEA). Dadurch bestehen weltweit ausgezeichnete Kontakte in alle Industrienationen und die Mandanten werden auch international umfassend betreut. Das mehrsprachige SK Team aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und qualifizierten Mitarbeitern ist fachübergreifend tätig, um die besten steuerlichen Ergebnisse für die Mandanten zu erzielen.

Das hervorragend ausgebildete SK Team berät mit Leidenschaft. Durch intensive Fort- und Weiterbildungen hat es immer die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie neue steuerliche Entwicklungen im Blick. Bei SK berät stets ein persönlicher Ansprechpartner, der die Mandanten und ihre individuellen wirtschaftlichen Bedürfnisse und Ziele genau kennt.

