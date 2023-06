Webinar von Cambium Networks am 16. Juni: Switching und automatische VLAN-Konfiguration

Am Freitag, 16. Juni 2023, veranstaltet Cambium Networks von 10 bis 11 Uhr eine Online-Tech-Session, in der sich alles rund um das Thema Switching dreht. Neben Einblicken in das Produktportfolio an Switches der cnMatrix-Serie erhalten die Teilnehmer in einer Live-Demo auch Best Practices, um die Netzwerkleistung zu verbessern und den Aufwand bei der Bereitstellung und Verwaltung zu verringern.

Die Switches der cnMatrix-Serie stellen eine optimale Ergänzung zu den WLAN Access Points von Cambium Networks dar. Mit der intelligenten Edge-Architektur bietet cnMatrix Netzbetreibern ein einheitliches Zugangsnetzwerk zu einem attraktiven Preis. cnMatrix ist eine leistungsstarke und funktionsreiche Ethernet-Switching-Lösung auf Enterprise-Level und kann in der Cloud verwaltet werden.

Während des einstündigen Online-Workshops stellt Cambium Networks seine Switching-Lösungen vor. Dabei stehen vor allem die einzelnen Produkte sowie deren technische Vorteile im Vordergrund. Besonderer Fokus liegt auf der neuen Serie cnMatrix EX3000, die im Verlaufe des Webinars ebenfalls vorgestellt wird. In einer Live-Demo wird außerdem die automatische VLAN-Konfiguration mit cnMatrix-Switches demonstriert.

Agenda:

– Übersicht Cambium-Portfolio an Switches

– Überblick cnMatrix: Produkte und technische Vorteile

– Deep Dive: automatische VLAN-Konfiguration mit Live-Demo

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://attendee.gotowebinar.com/register/3860926712978787673?source=Social+Media

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Bedingungen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

