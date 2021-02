Webinar-Special: Experten-Talk Information Governance

Start: 11.03.2021 11:00 Uhr

End: 11.03.2021 11:45 Uhr

Entry: free



Information Governance (IG): Mehr als Archivierung & Records Management

Das lernen Sie in diesem Webinar:

– Rechtliche Anforderungen im Rahmen von Information Governance

– Konkrete Anwendungsbereiche von Information Governance

– KI & Automation: Chance oder Risiko fĂĽr IG-Projekte?

– Wie ein ECM-System Ihre Information Governance-Strategie unterstĂĽtzt

Wissen Sie, welche Informationen in Ihrem Unternehmen existieren, wer sie nutzt und ob sie ausreichend geschĂĽtzt

sind? Jetzt wo die steigende Informationsflut auf Themen wie Remote Work und Datenschutzdebatten trifft, ist diese

Thematik relevanter denn je! Genau hier setzt Information Governance (IG) an: Eine ganzheitliche IG-Strategie soll die

Beherrschung, Sicherung und den Schutz von Informationen gewährleisten. Denn nur wer seine Informationen

beherrscht, kann sie auch gewinnbringend nutzen sowie Compliance-Risiken vermeiden. Doch worauf mĂĽssen

Unternehmen achten, wenn sie eine IG-Strategie entwickeln und wie lässt sie sich mit einem ECM-System effektiv

umsetzen? Das diskutieren wir in unserem Experten-Webinar mit dem Unternehmensberater Dr. Ulrich Kampffmeyer. Er

zeigt auf, welche regulatorischen Anforderungen mit Information Governance einhergehen, welche Rolle ein

ganzheitliches, intelligentes Informationsmanagement im Rahmen von IG spielt und wie die Trendthemen KI und

Automation hierbei zu bewerten sind.

“Information Governance ist angesagt! Um Informationen nutzen, beherrschen und schĂĽtzen zu können, muss man

ihren Wert kennen, die Verantwortung geklärt haben und wissen, wo sie gespeichert ist.”

Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer der Unternehmensberatung PROJECT CONSULT

Im Experten Talk:

Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer der Unternehmensberatung PROJECT CONSULT

Der ECM-Experte beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Informations- & Dokumentenmanagement, insbesondere mit

den Themen revisionssichere Archivierung, Records Management und Information Governance. Er wird von

Fachzeitschriften zu den 100 wichtigsten IT-Machern in Deutschland gezählt.

Stefan Krannich, ECM Evangelist, SER Group

Als ECM-Evangelist der SER Group interessiere mich fĂĽr die neuesten Themen rund um die Digitalisierung: von

Prozessautomation ĂĽber die Gestaltung des Digital Workspace bis zum KI-basierten, intelligentem

Informationsmanagement. Als zertifizierter Microsoft Azure Data Engineer zeige ich Ihnen auch gerne, wie diese

Lösungen in die Cloud kommen. Meine Mission: Ich möchte Ihre Begeisterung für ECM wecken, Ihnen neue Strategien

und Lösungen für Ihre Digitalisierung vorstellen und Sie auf dieser spannenden Digitalisierungsreise begleiten.

Ăśber die SER Group

SER ist ein führender europäischer Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.

