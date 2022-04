Webinar: Schutz für den Mittelstand vor Betriebsunterbrechungen durch Cyberattacken

Cybinar des Cyber-Sicherheitsrats mit dem Cybersecurity-Experten Trustwave

Im Cybinar am 29. April 2022 erfahren mittelständische Unternehmen, welche praxiserprobten Maßnahmen sie ergreifen können, um sich optimal vor Cyberangriffen zu schützen. Das kostenfreie Webinar „Wie sich der deutsche Mittelstand vor Betriebsunterbrechungen durch Cyberangriffe schützen kann“ mit Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Cyber-Sicherheitsrats, und Fred Tavas, Country Manager DACH und CEE von Trustwave, findet von 11:00 bis 12:00 Uhr statt.

Kommt es aufgrund von Cyberattacken zu Betriebsunterbrechungen, können die Folgen schnell schwerwiegend sein. Geschäftsverluste, hohe Kosten zur Behebung sowie Imageschäden sind oftmals die Konsequenzen. Laut einer Studie des Allianz Risikobarometers gelten Cyberattacken für führende Manager als größte Gefahr für ihr Unternehmen – noch vor Naturkatastrophen, dem Klimawandel oder einer Pandemie.

„Wir sehen verstärkt, dass gerade auch der Mittelstand zunehmend die Gefahren durch Cyberattacken erkennt und nach einem angemessenen Schutz sucht“, sagt Fred Tavas. „Bei unserem ersten Cybinar im März war das Interesse sehr groß, daher haben wir gemeinsam mit dem Cyber-Sicherheitsrat eine zweite Veranstaltung organisiert. Mein Ziel ist es, den Teilnehmern Best Practices an die Hand zu geben und mit ihnen Erfahrungen aus meinem Arbeitsalltag in einem global agierenden Cybersecurity-Unternehmen zu teilen.“

Weitere Informationen zum Cybinar erhalten Sie hier: https://cybersicherheitsrat.de/2022/03/18/29-april-cybinar-schutz-fur-mittelstand-2/

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

Firmenkontakt

Trustwave Germany GmbH

Stephen Balogun

The Squaire 12

60549 Frankfurt am Main

+447710 712 125

Stephen.Balogun@trustwave.com

https://www.trustwave.com/de-de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600

trustwave@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.