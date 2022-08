Webinar-Reihe: Impulse für eine gesunde Performance in der Transformation

Denise Schiebel gibt in ihrer dreiteiligen Webinar-Reihe wertvolle Impulse zu den Themen Selbstfürsorge, Vitalität, Achtsamkeit und Resilienz für eine gesunde Performance in Zeiten der Veränderung und Transformation.

Die moderne Arbeitswelt ist von einer zunehmenden Komplexität und einer sich immer schneller veränderten Umwelt geprägt. Viele Unternehmen befinden sich daher aktuell in tiefgreifenden Change- oder Transformationsprozessen, damit sie sich zukunftssicher aufstellen können. Mit jeder Veränderung gehen allerdings auch Unsicherheiten einher, die Energie binden und die Performance schwächen. Damit Führungskräfte gesund, selbstsicher und positiv durch Zeiten der Veränderung kommen und dies auch an ihre Mitarbeitenden weitergeben können, braucht es ein hohes Maß an Selbstfürsorge, Vitalität, Resilienz und Achtsamkeit. In drei kostenlosen Webinaren gibt Denise Schiebel dahingehend wertvolle Impulse, zeigt wirkungsvolle Methoden und erklärt alltagserprobte Übungen, um mit einer gesunden Perfomance durch Veränderungsprozesse zu gehen.

Webinar: Das ICH im Wandel – Selbstfürsorge in Zeiten der Veränderung

In Zeiten des Wandels kommen oftmals zusätzliche Anforderungen an den Arbeitsplatz, komplexere Aufgaben und engere Deadlines auf die Menschen in Organisationen zu. Diese bringen selbst leistungswillige und -starke Mitarbeitende an ihre Grenzen. Immer mehr Menschen fühlen sich daher ausgelaugt, lethargisch und erschöpft, da die moderne Welt immer mehr von ihnen verlangt. Sich um sich selbst zu kümmern ist eine Voraussetzung, um gute Leistungen zu erbringen. Zudem muss ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Erholung, Selbstfürsorge und Regeneration bestehen. Dieses Webinar zeigt, wie man auch in herausfordernden Zeiten gut für sich sorgen kann.

Webinar: Energiegeladen – Vitalität in Zeiten der Veränderung

Der Leistungsdruck, die zunehmende Komplexität und die Intensivierung der Arbeit verlangen den Menschen körperlich und psychisch viel ab. Lange Arbeitszeiten, häufige (Online-)Meetings und/oder wenig Bewegung spiegeln sich in abendlicher Anspannung, Schmerzen und allgemeiner Unzufriedenheit wider. Neben den beruflichen Aufgaben gibt es privat viel zu tun und für Entspannung und Erholung bleibt kaum Zeit. Infolgedessen fühlen sich viele Menschen erschöpft, nicht leistungsfähig und unkreativ. Dieses Webinar zielt darauf ab, neue Vitalität zu finden, mehr Energie im täglichen (Berufs-)Leben zu gewinnen und das volle Potenzial freizusetzen.

Webinar: Gelassen stark – Achtsamkeit und Resilienz in Zeiten der Veränderung

Organisationen sind nur so innovativ und erfolgreich wie die Menschen, die für sie arbeiten. Die heutige Arbeitswelt, geprägt von häufigen Veränderungen und Zeitdruck, steht immer wieder vor neuen Hürden. Gesundheitsprobleme, Konflikte, Überarbeitung, kritische Projekte und stressige Phasen können Mitarbeiter aus dem Takt bringen. Stress und Krisen im Arbeitskontext wirken sich beträchtlich auf das menschliche Wohlbefinden aus. Infolgedessen nehmen u.a. stressbedingte Fehlzeiten und Burnout zu. In diesem Webinar dreht sich alles darum, die eigene Widerstandskraft und die der Mitarbeitenden zu stärken, um den stressigen Arbeitsalltag zu meistern. Dieses Webinar bietet wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Achtsamkeit und Resilienzforschung, die einen gesünderen Umgang mit Stress fördern.

Alle Webinare sind kostenlos und haben eine Dauer von 60 Minuten. Sie sind unabhängig voneinander und können sowohl einzeln als auch gemeinsam gebucht werden. Die Webinare finden am 9., 16. und 22. September jeweils von 18:30 bis 19:30 statt.

Mehr Informationen zu den Webinaren sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter: https://www.schiebel-consulting.de/webinar/

