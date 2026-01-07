Webinar – Investieren in Dubai mit Sicherheit & Weitsicht
Start: 17.01.2026 11:00 Uhr
End: 17.01.2026 12:00 Uhr
Entry: free
Am Samstag, den 17.01.2026 um 11 Uhr (MEZ) findet unser Online Live-Webinar rund um Dubais aktuelle Investitionstrends statt.
Investieren in Dubai – Sicherheit, Wachstum & Weitsicht
Erfahren Sie, warum immer mehr Unternehmer, Führungskräfte und Investoren ihr Vermögen in Dubai absichern – und welche Chancen sich aktuell durch neue Projekte, steuerliche Vorteile und stabile Rahmenbedingungen ergeben.
Wir zeigen Ihnen,
wie Sie von Dubais nachhaltigem Wachstum profitieren,
welche Standorte aktuell besonders gefragt sind,
und warum es sich lohnt, noch heute zu investieren, um Ihr Kapital langfristig zu sichern.
Einblick. Überblick. Weitsicht.
Mit Schweizer Beratungsqualität und Erfahrung aus über 18 Jahren begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zur sicheren Investition in Dubai.
Schofer Properties ist eine auf den Immobilienmarkt in Dubai spezialisierte Boutique-Beratung für anspruchsvolle Investoren, die Wert auf Diskretion, Sorgfalt und nachhaltige Entscheidungen legen. Unter der Leitung von Jörg Schofer, diplomierter Immobilientreuhänder (SVIT), verbindet Schofer Properties Schweizer Beratungsqualität mit tiefem lokalen Marktwissen. Statt lauter Versprechen und schneller Abschlüsse steht eine ruhige, strukturierte Begleitung im Fokus. Jede Immobilie wird sorgfältig geprüft, jede Entscheidung bewusst getroffen. Für Menschen, die Substanz suchen statt Show.
Kontakt
Schofer Properties LLC
Jörg Schofer
Prime Tower, 20th floor,Office 2001-56 , Burj Khalifa Street Offic
000000 Dubai
+971 58 577 1295
https://schoferproperties.com
