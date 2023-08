Webinar: Inbetriebnahmeprozesse im Maschinen- und Anlagenbau einfach digitalisieren

Das kostenfreie Live-Webinar von Operations1 am Dienstag, den 19. September 2023 ab 11:00 Uhr zeigt, wie der sonst aufwendige Inbetriebnahmeprozess im Maschinen- und Anlagenbau durch die Digitalisierung mithilfe einer Connected Worker Plattform vereinfacht und effizienter gestaltet werden kann. Unternehmen erfahren anhand von Praxisbeispielen, wie ihre Prozesse von digitalen Prüfprotokollen und Checklisten profitieren und dadurch auch die Komplexität bei der Prozessdokumentation reduziert werden kann.

Der Prozess der Inbetriebnahme kann aufgrund individueller Konfigurationen für Unternehmen schnell äußerst komplex werden. So auch beispielsweise beim Hersteller KraussMaffei. Bis 2021 beruhte der Inbetriebnahmeprozess noch auf papierbasierten Änderungen in Protokollen und war dadurch mit viel Aufwand für alle Beteiligten verbunden. Mit Operations1 gelang dem Unternehmen die umfassende Digitalisierung der Prozesse und eine entsprechende Entlastung der Mitarbeitenden. Das Live-Webinar von Operations1 zeigt interessierten Unternehmen anhand von spannenden Erfolgsgeschichten wie der von KraussMaffei, wie die eigene Digitalisierung der Inbetriebnahmeprozesse im Maschinen- und Anlagenbau und damit eine lückenlose Dokumentation und Nachweisführung einfach umgesetzt werden kann.

Für einen perfekten Einblick spielen die Experten Christina Oppler, Customer Success for Manufacturing und Markus Glotzbach, Product Management for Manufacturing bei Operations1 im kostenfreien Webinar Schritt für Schritt den digitalen Inbetriebnahmeprozess in der Operations1-Software nach. Dabei lassen sie auf die Frage bezüglich des Aufwands, Zahlen sprechen und präsentieren Zeit- und Umsetzungspläne aus Kundenbeispielen. So erhalten die Teilnehmer einen tiefen Einblick in die Abläufe und Vorteile ihre Inbetriebnahmeprozesse mit Operations1 zu digitalisieren.

Das kostenfreie Webinar findet in deutscher Sprache am 19. September 2023 um 11 Uhr online statt. Teilnehmende haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen über die Chat-Funktion an die Experten zu stellen.

Hier geht es zur Anmeldung!

Über Operations1:

Operations1 ist die ideale Connected Worker Plattform für die Industrie, mit der sich mitarbeitergeführte Produktionsprozesse durchgängig digitalisieren lassen: Von der Aktivitätsplanung und Wissensbereitstellung bis hin zu einer intuitiven Prozessführung, Dokumentation, Live-Analyse und kollaborativem Incident Management. Aufgrund ihrer enormen Skalierbarkeit wird die Plattform weltweit in mehr als 15 Ländern in verschiedensten Prozessen der Instandhaltung, Produktion, Montage, Qualität, Schulung und Audits eingesetzt. Führende Hersteller von Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, Consumer Goods oder Automotive, beispielweise Bosch, Daimler Truck, ThyssenKrupp, Trumpf, KraussMaffei oder Stabilo, arbeiten bereits erfolgreich mit Lösungen von Operations1. Das 2017 in Kooperation mit der TU München gegründete Software-Unternehmen wird vom Trio Benjamin Brockmann (CEO), Daniel Grobe (CCO) und Anian Ziegler (CPTO) geführt. Um dem starken nationalen und internationalen Wachstum gerecht zu werden, eröffnete Operations1 neben dem Standort im Augsburger Innovationspark 2020 einen weiteren in Frankfurt am Main. Mehr unter www.operations1.com

