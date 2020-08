Webinar: Die neue Sicherheit im Türkei-Tourismus

Das ELA Quality Resort Belek setzt Maßstäbe bei Hygiene- sowie Sicherheitsmaßnahmen und reagiert auf aktuelle Bedürfnisse von Reisenden.

Hannover/Belek, 20. August 2020 | (kms) – Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören zu den wichtigsten Märkten für den Türkei-Tourismus. Doch wie kann das Land die Sicherheit ihrer Gäste gewährleisten? Dazu hat das ELA Quality Resort Belek ein wegweisendes Konzept entwickelt. Erfahren Sie mehr in unserem Webinar, wie der Türkei-Tourismus auch zu Corona-Zeiten funktionieren kann. Das Webinar findet nächste Woche Donnerstag, den 27. August 2020 um 10 Uhr via Zoom statt.

Inhalte des Webinars

Der kürzliche Neustart des Türkei-Tourismus unterliegt genauesten Sicherheitsbestimmungen. Das ELA Quality Resort Belek ist Vorreiter was die Umsetzung der COVID-19 Richtlinien angeht und hat unverzüglich auf die veränderten Bedürfnisse von Urlaubern reagiert: So bietet das Luxusresort an der türkischen Riviera mit seinen Lake Houses ein Produkt, welches genau auf die aktuellen Wünsche und Anforderungen von Reisenden ausgerichtet ist.

Im Webinar wird das zertifizierte Sicherheitskonzept des ELA Quality Resort Belek vorgestellt, genauso wie die Schutzmaßnahmen am Flughafen Antalya. Im Anschluss werden die exklusiven Lake Houses des Resorts präsentiert, welche sich als perfekte Unterkunft in der aktuellen Zeit herausstellen. Somit nimmt das Resort eine wegweisende Rolle ein, was die neue Form des Türkei-Tourismus angeht. Im Anschluss können Fragen gestellt werden.

Teilnahme am Webinar

Das Webinar findet am 27. August 2020 um 10 Uhr via Zoom statt. Um teilzunehmen, ist lediglich ein Klick auf diesen Teilnahmelink notwendig.

Über das ELA Quality Resort Belek

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com.

