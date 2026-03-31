Webinar: BGM-Refresher – Aktuelle Entwicklungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) befindet sich im Wandel: Neue Arbeitsformen, steigende Anforderungen an Unternehmen und ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz treiben die Weiterentwicklung kontinuierlich voran. Wer im BGM tätig ist oder Verantwortung für gesundheitsbezogene Themen trägt, steht vor der Herausforderung, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Genau hier setzt das Webinar „BGM-Refresher“ an. Es bietet eine kompakte und praxisorientierte Möglichkeit, vorhandenes Wissen zu aktualisieren, zu vertiefen und gleichzeitig neue Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen.

Warum ein BGM-Refresher entscheidend ist

Betriebliche Gesundheitsmanager übernehmen eine Schlüsselrolle in Unternehmen: Sie sorgen dafür, dass Gesundheit strategisch in Führungsstrukturen integriert wird und nicht als isolierte Maßnahme betrachtet bleibt. Ein wirksames BGM erfordert die enge Verzahnung mit Bereichen wie HR, Führungskräfteentwicklung und Organisationsstrategie. Nur so lassen sich nachhaltige Effekte erzielen und gesundheitliche Aspekte in unternehmerische Entscheidungen einbinden.

Angesichts sich wandelnder Rahmenbedingungen – von gesetzlichen Anforderungen bis hin zu neuen Arbeitsmodellen – ist es unerlässlich, das eigene Wissen regelmäßig zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Aktuelles Wissen für die Praxis

Das Webinar vermittelt einen fundierten Überblick über aktuelle Zahlen, Trends und Entwicklungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Darüber hinaus werden innovative Ansätze vorgestellt und praxisnahe Einblicke gegeben, wie Unternehmen diesen Veränderungen erfolgreich begegnen können. Auch rechtliche Anforderungen sowie bewährte Best Practices aus der Praxis werden thematisiert und bieten wertvolle Orientierung für die eigene Arbeit.

Der „BGM-Refresher“ richtet sich an Fachkräfte und Verantwortliche im Betrieblichen Gesundheitsmanagement ebenso wie an HR- und Gesundheitsmanager sowie an Unternehmensleitungen und Entscheidungsträger. Darüber hinaus profitieren alle Teilnehmenden, die ihr Wissen erweitern und ihre berufliche Entwicklung im Bereich BGM gezielt vorantreiben möchten.

Die Veranstaltung findet am 6. Mai 2026 von 9:00 bis 12:00 Uhr als Livestream statt und ermöglicht eine ortsunabhängige Teilnahme. Damit bietet das Webinar eine ideale Gelegenheit, sich effizient und kompakt über aktuelle Entwicklungen im BGM zu informieren und neue Impulse für die eigene Organisation zu gewinnen.

Alle Infos unter bsa-akademie.de/bgm-refresher

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Kontakt

BSA-Akademie

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-220



http://dhfpg-bsa.de/

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