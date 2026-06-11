WDR 2 SINGLE SPOT- die exklusive Werbemöglichkeit für prominente Markenplatzierung

Die WDR mediagroup erweitert ihr Radio-Werbeangebot um den WDR 2 SINGLE SPOT, eine exklusive Sonderplatzierung, die ab dem 20. Juli verfügbar und ab sofort buchbar ist. Mit diesem neuen Angebot können Kunden ihre Marke prominent und losgelöst von klassischen Werbeinseln direkt vor den WDR 2 Nachrichten platzieren.

„Unser WDR 2 SINGLE SPOT bietet unseren Kunden die einzigartige Möglichkeit, ihre Marken prominent und unmittelbar vor den Nachrichten zu platzieren“, sagt Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb der WDR mediagroup. „Dies ermöglicht sowohl hohe Aufmerksamkeit als auch Glaubwürdigkeit und ist somit entscheidend für eine erfolgreiche Markenkommunikation.“

Pro Tag stehen insgesamt vier SINGLE SPOT-Platzierungen bei WDR 2 zur Verfügung – jeweils von Montag bis Freitag und strategisch stark positioniert vor „halb“:

– in der Stunde zwischen 8 und 9 Uhr

– in der Stunde zwischen 9 und 10 Uhr

– in der Stunde zwischen 16 und 17 Uhr

– in der Stunde zwischen 19 und 20 Uhr

Die Spots haben eine Länge von maximal 25 Sekunden und bieten somit die ideale Plattform für prägnante Markenbotschaften, aufmerksamkeitsstarke Kampagnen und gezielte Angebotskommunikation.

Vorteile auf einen Blick:

– Maximale Aufmerksamkeit durch exklusive Platzierung zwischen Musik und Nachrichten

– Ausstrahlung des Spots in strategisch wichtigen Zeiträumen

– Kurze und prägnante Spots von maximal 25 Sekunden

– Hohe Werbewirkung im Qualitätsumfeld von WDR 2

Mehr Informationen zum Angebot, Platzierung und Preisen unter: www.meinradiospot.de

Über die WDR mediagroup:

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD-Welt für jeden erlebbar: im Handel, auf Plattformen, auf Events sowie in digitalen Kanälen.

Neben Merchandising, Audiosales, Senderstandortmitbenutzung und barrierefreien Mediendiensten zählen noch umfangreiche IT-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft. Für die lineare Weiterverbreitung der ARD-Sender ins europäische Ausland sorgt unsere Abteilung ARD Channels International.

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweiten-stärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken des WDR für jeden erlebbar – im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen.

Neben dem Programmvertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

Detaillierte Informationen zu den WDR-Gremienmitgliedern sind online verfügbar unter https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/gremien/index.html

Kontakt

WDR mediagroup GmbH

Gaby Rath

Ludwigstraße 11

50667 Köln

+49(0)221 2035-208



http://www.wdr-mediagroup.com

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