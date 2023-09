Wave Picking

Was es ist und wie man es anwendet

Was ist die Wellenkommissionierung?

Die Wellenkommissionierung ist eine Kommissionierstrategie für das Lager, die darin besteht, Aufträge nach gemeinsamen logistischen Kriterien zu gruppieren und ihnen einen bestimmten Zeitraum für ihre Vorbereitung zuzuweisen.

Diese Kriterien für die Gruppierung der Aufträge können der Endkunde, die Art des Spediteurs, das Volumen oder die Größe der Ladung, die Lieferfristen usw. sein.

Dieser Prozess der Auftragsvorbereitung wird also in Wellen durchgeführt, daher auch die Bezeichnung für diese Art der Kommissionierung.

Unterschied zwischen Wellenkommissionierung und Batch-Kommissionierung

Die Begriffe Wellen- und Batch-Kommissionierung sind sehr eng miteinander verwandt, sie weisen viele gemeinsame Merkmale auf und werden manchmal sogar synonym verwendet.

Ihr wichtigstes gemeinsames Merkmal ist die Gruppierung der Waren nach bestimmten Kriterien, was zur Optimierung der Zeit und der im Lager zurückgelegten Strecke beiträgt. In vielen Fällen gibt es Unternehmen, die sowohl die Batch-Kommissionierung als auch die Wave-Kommissionierung durchführen.

Bei der Batch-Kommissionierung sammelt der Bediener auf seinem Weg verschiedene Einheiten desselben Bezugs, die später in einen Konsolidierungsbereich gebracht werden, wo sie gruppiert und zu verschiedenen Aufträgen zusammengestellt werden.

Bei der Wellenkommissionierung wird die Sammlung der Waren in Wellen nach den gewählten Kriterien, in einer bestimmten Zeit und mit einem zugewiesenen Mitarbeiter geplant.

Wellenkommissionierung in einem Lager

Die Wellenkommissionierung ist der erste Schritt bei der Festlegung der Kriterien, nach denen die Aufträge gruppiert werden, die, wie oben erwähnt, je nach den Bedürfnissen des Unternehmens sehr unterschiedlich sein können. Diese Kriterien sind: die Gruppierung durch den Spediteur, der für den Transport verantwortlich ist, der Endkunde, der die Ware erhält, die Größe oder das Volumen der Produkte, die Lieferfristen der verschiedenen Aufträge usw.

Sobald die Gruppierungskriterien definiert sind, muss ein Zeitraum für die Auftragsvorbereitung festgelegt werden. Diese Zeitspanne muss zwischen 30 Minuten und 4 Stunden für jede Welle liegen, je nach Art des Lagers, seiner Größe, seiner Verteilung und der Art der Produkte.

Es muss auch festgelegt werden, welcher Mitarbeiter für jede Kommissionierwelle verantwortlich ist, da er alle Waren auf derselben Route und in der oben festgelegten Zeit abholt.

Der Prozess der Auftragsvorbereitung wird schließlich mit der Verpackung und Konsolidierung der Aufträge und der Organisation ihrer Vorbereitung für den Versand aus dem Lager abgeschlossen. Der Betreiber kann die Aufträge auch im selben Shuttle vorbereiten und verpacken, in dem er sie abholt, obwohl dies den Prozess im Allgemeinen weniger effizient macht.

Hauptvorteile der Anwendung der Wellenkommissionierung

Obwohl es sich bei der Wellenkommissionierung um ein komplexes System handelt, das eine sorgfältige Vorplanung erfordert, bietet sie klare Vorteile für den Einsatz in einem Lager oder Distributionszentrum:

– Zeitoptimierung

Einer der Hauptvorteile der Wellenkommissionierung ist die Optimierung der Auftragsvorbereitungszeiten. Die Zeiten für die Warenabholung werden reduziert, indem die Kommissionierung auf demselben Weg oder in derselben Welle durchgeführt wird.

– Verringerung der vom Bedienpersonal zurückzulegenden Strecken

Bei der Planung dieses Wellensammelsystems muss der Bediener unnötige, wiederholte Fahrten zur Vorbereitung der einzelnen Aufträge vermeiden. Der in jeder Welle zurückgelegte Weg wird optimiert, um die zurückgelegten Entfernungen zu minimieren, die Fahrten im Lager zu reduzieren und somit die Auftragsvorbereitungszeiten zu verringern, den Verkehr zu reduzieren und die Sicherheit im Lager zu erhöhen.

– Verbesserter Warenfluss im Lager

Mit der Wellenkommissionierung wird eine umfassende Kontrolle über die Abholung und Vorbereitung jedes Produkts im Lager aufrechterhalten, wodurch ein korrekter Bestandsfluss und ein guter Prozess für die Abholung, den Nachschub und den Versand der Aufträge gewährleistet wird.

– Maximale Anzahl der zu sammelnden Waren

Die Organisation und Verteilung des Stückguts im Lager nach dieser Methode trägt dazu bei, die Entnahme der Waren eines jeden Mitarbeiters zu optimieren, da er nicht nur die mit einem Auftrag verbundenen Produkte entnimmt, sondern auch die, die durch die zugewiesenen Gruppierungskriterien definiert sind.

Bei der Wellenkommissionierung ist es wichtig zu bedenken, dass die anschließende Gruppierung der Produkte für die Vorbereitung des Auftragsversands im Lager entscheidend sein wird. Dies ist vielleicht einer der negativen Punkte, die bei der Implementierung einer Kommissionierwelle im Lager zu berücksichtigen sind.

In welchen Lagern wird die Wellenkommissionierung eingesetzt?

Wie bei allen Verwaltungsmethoden in einem Lager müssen sowohl die spezifischen Merkmale des Unternehmens als auch des Lagers berücksichtigt werden, um zu entscheiden, ob es sich um das richtige System handelt.

Bei allen Systemen besteht das Ziel darin, die Produktivität der Lagerlogistik zu erhöhen, den Arbeitsfluss zu verbessern und sicherzustellen, dass es keine Ungleichgewichte bei der Arbeitsbelastung gibt.

Unter Berücksichtigung der Stärken und Schwächen des Systems ist die Wellenkommissionierung besonders nützlich, wenn sie in Lagern mit den folgenden Merkmalen eingesetzt wird.

Die Wellenkommissionierung ist ein ideales System für Lager, die eine hohe Anzahl von Produktreferenzen mit mehreren Aufträgen pro Tag haben, d. h. für schnelldrehende Bestände.

Das Wellenkommissioniersystem funktioniert umso besser, je höher der Anteil der Schnelldreher im Lager ist. Handelt es sich bei den meisten Produkten um Langsamdreher, ist es interessanter, ein konventionelles Kommissioniersystem anzuwenden, z. B. Pick-to-Box.

Es empfiehlt sich vor allem in sehr großen Lagern mit leichten Stückgütern, die auch für den Bediener leicht zugänglich sind. Bei der Einführung des Wellenkommissioniersystems in einem Lager ist es sehr wichtig, die Art des Industrieregals festzulegen, um sicherzustellen, dass das gewählte Kommissioniersystem den manuellen Be- und Entladevorgang der Waren schnell und ordnungsgemäß ermöglicht.

