WAVE AKADEMIE für Digitale Medien startet Sommersemester am 4. Mai 2020!

Innerhalb kürzester Zeit ist es der WAVE AKADEMIE für Digitale Medien gelungen, komplett auf Online-Unterricht umzusteigen. Die Ausbildungen laufen ununterbrochen weiter. Das Sommersemester startet am 4. Mai 2020! Der Einstig in eine laufende Ausbildung wurde auf 8 Wochen verlängert.

Sollte am 04.05.2020 noch kein Präsenzunterricht möglich sein, werden die ersten Module per Online Unterricht durchgeführt. Für jede Klasse ist ein virtuelles Klassenzimmer eingerichtet und die Dozierenden unterrichten per Livestream. Alle bürokratischen Angelegenheiten können postalisch oder digital erledigt werden.

Folgende Ausbildungen und Weiterbildungen starten am 04.05.2020:

SOUNDDESIGN (staatlich anerkannt)

TONMEISTER (staatlich anerkannt)

AUDIO ENGINEER

MUSIC PRODUCER

3D ARTIST (staatlich anerkannt)

GAME ART

FILMEDITOR

DIGITAL VIDEO EDITING

FILMPRODUKTION & REGIE

Unsere Studienberater stehen in den Öffnungszeiten zur Verfügung und beantworten gerne alle relevanten Fragen.

Matthias Becker +49 (0)30-28869253

Andreas Tschirswitz +49 (0)30-28869519

Kooperationsvorschläge und -ideen bitte an: marketing@wave-akademie.de

Als interdisziplinäre Medienakademie ist die WAVE AKADEMIE für Digitale Medien eine der wenigen Ergänzungsschulen in Deutschland, die staatlich anerkannte Ausbildungen in den Bereichen SOUNDDESIGN, TONMEISTER, 3D ARTIST, GAME DESIGN, MUSIK- und MEDIENMANAGEMENT, und 1- und 2-jährige Ausbildungen im Fachbereich FILM anbietet. Die WAVE AKADEMIE schließt somit eine Lücke im deutschen Bildungssystem und ermöglicht die Vernetzung von intermedialem Know-How.

Kontakt

WAVE AKADEMIE für Digitale Medien

Oleksandra Meier-Kruk

Strelitzer. Str. 60

10115 Berlin

+49 (0)30 – 98403095

meier-kruk@wave-akademie.de

https://wave-akademie.de/

