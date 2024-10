Wasserstoff: ein bedeutender Energieträger der Zukunft

Wasserstoff-Brennstoffzellen können bei einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Mobilität, Industrie, im Wohnsektor sowie bei tragbaren Geräten eine bedeutende Rolle spielen.

Die Produkte der Busch Group (Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und Busch Die Produkte der Busch Group (Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und Busch Vacuum Solutions) tragen maßgeblich dazu bei, höchste Effizienz während des Betriebs in stationären und mobilen Anwendungen sicherzustellen. Dies gilt sowohl für die Notstromversorgung und dezentrale Energieversorgung als auch für den Einsatz in Trucks, Zügen, Schiffen und Flugzeugen.

Für eine saubere, effiziente und sichere Brennstoffzellen-Technologie

Wasserstoff-Brennstoffzellen gelten als nachhaltig und umweltfreundlich. Ihre einzige Emission ist Wasserdampf. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, die CO2 und andere Schadstoffe freisetzen, tragen Brennstoffzellen nicht zur Luftverschmutzung oder zum Treibhauseffekt bei. Sie können effizienter als Verbrennungsmotore oder traditionelle Kraftwerke sein und dadurch den Energieverbrauch insgesamt reduzieren. Brennstoffzellen besitzen weniger bewegliche Teile als traditionelle Verbrennungsmotoren, was zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten führen kann. Zudem weisenBrennstoffzelleneine hohe Effizienz bei der Umwandlung von Wasserstoff in elektrische Energie auf.

Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und kann aus verschiedenen Quellen gewonnen werden. Seine Umweltfreundlichkeit hängt von der Art der Produktion ab. Wasserstoff kann durch Elektrolyse von Wasser gewonnen werden. Werden hierfür erneuerbare Energiequellen genutzt, kann die gesamte Produktion potenziell CO2-frei erfolgen. Die Nutzung von Wasserstoff verringert die Abhängigkeit von begrenzten fossilen Ressourcen und fördert die Energieunabhängigkeit.

Durch die Kombination dieser Vorteile tragen Wasserstoff-Brennstoffzellen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung einer nachhaltigen Energiezukunft bei.

Pfeiffer und Busch – gemeinsam für eine effizientere Wasserstoff-Zukunft

Pfeiffer und Busch haben sich darauf spezialisiert, innovative Produkte zu entwickeln, die einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Branche leisten. Mit fortschrittlichen Dichtheitsprüfverfahren und hochmodernen Wasserstoff-Rezirkulationsgebläsen bieten sie Lösungen, die sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz von Brennstoffzellen maßgeblich verbessern.

Dichtheitsprüfverfahren

Bipolarplatten sind kritische Komponenten in Wasserstoff-Brennstoffzellenstapeln mit Protonenaustauschmembran (PEM). Sie bilden das Herzstück dieser Zellen und ermöglichen die für die Energieerzeugung notwendigen chemischen Reaktionen. Es ist jedoch eine große Herausforderung, die Integrität dieser Platten durch strenge Lecktests sicherzustellen. Dabei gilt es, verschiedene Probleme zu bewältigen, darunter fehlende Leitlinien durch Industrienormen, die Reduzierung der Zykluszeit, Ausfallzeiten für Umrüstungen aufgrund unterschiedlicher Geometrien der Bipolarplatten sowie die Interaktion des Testmediums mit dem Oberflächenmaterial der Bipolarplatte.

Da Wasserstoff bereits bei einer Konzentration von vier Prozent in der Luft explosiv ist, ist die Einhaltung strenger Leckratenstandards für die Sicherheit entscheidend. Als Antwort auf diese Herausforderungen hat Pfeiffer ein Lecktest-Modul speziell für Bipolarplatten entwickelt. Das innovative, schlüsselfertige System ist für die Dichtheitsprüfung in der industriellen Serienproduktion konzipiert. Dieses Modul zielt darauf ab, die Zykluszeiten zu reduzieren sowie die Flexibilität zu erhöhen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit und Zuverlässigkeit einzugehen. Diese Lösung bietet die Möglichkeit, Bipolarplatten mit unterschiedlichen Dicken zu prüfen, während weitere Geometrien durch einen Wechsel der Einlage geprüft werden können. Das modulare Design ermöglicht die Integration in bereits bestehende Produktionslinien.

Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse

Um höchste Effizienz beim Betrieb von Brennstoffzellensystemen sicherzustellen, leistet ein weiteres Produkt der Busch Group einen signifikanten Beitrag: die TÜV-zertifizierten Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse der Baureihe MINK MH von Busch. Diese Gebläse erhöhen die Gesamtsystemeffizienz, indem sie den überschüssigen Wasserstoff an der Kathodenseite der Brennstoffzelle zurück zur Anodenseite fördern. Die Menge an Wasserstoff, die die Rezirkulationsgebläse zurück zur Anode fördern, variiert je nach System zwischen 30 und 70 Prozent vom anodenseitig zugeführten Wasserstoff. Somit verhindern diese Gebläse die Verschwendung von Wasserstoff und sorgen für einen kosteneffizienten Betrieb von Brennstoffzellensystemen.

Im Zuge der weiteren Entwicklung der Branche werden diese Fortschritte eine entscheidende Rolle bei der Überwindung der Hindernisse spielen, die einer breiten Einführung von Brennstoffzellenanwendungen derzeit noch im Wege stehen.

„Mit diesen Entwicklungen unterstreichen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit und unsere Unterstützung einer umweltfreundlichen Energieversorgung. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern, die Energiewende aktiv mitzugestalten und freuen uns auf die weiteren Fortschritte, die wir in diesem dynamischen Feld erzielen werden. „

Sami Busch, Miteigentümer und Co-CEO der Busch Group Vacuum Solutions

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

