Wasserschäden an Holzmöbeln

Reperatur

Sie wissen nicht, ob Sie Möbel, die von einer Überschwemmung betroffen waren, entsorgen oder reparieren sollen? Wenn Sie wissen, wie Sie wasserbeschädigte Holzmöbel reparieren können, sparen Sie Geld und müssen sie nicht vorzeitig ersetzen.

Wie Wasser Holzmöbel beschädigt

Holz ist ein organisches Material und sehr anfällig für Schimmel und Fäulnis, wenn es ohne entsprechenden Schutz Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Holz kann durch einen erhöhten Feuchtigkeitsgehalt aufquellen und sich verschieben. Holzmöbel können auch Wasserflecken oder Flecken bekommen, die durch die Holzoberfläche verursacht werden. Zum Beispiel:

– Dunkle Wasserflecken bedeuten, dass bereits Wasser in die Holzoberfläche eingedrungen ist.

– Helle Flecken zeigen an, dass der Fleck noch auf der Oberfläche ist.

Wasserflecken auf Holz

Die meisten Wasserschäden sind alles andere als dauerhaft, und Sie werden feststellen, dass es fast immer möglich ist, Wasserflecken von Ihrer Holzoberfläche zu entfernen. Dies hängt von der Intensität des Flecks und dem Zustand des Holzes ab. Beachten Sie bei der Reparatur von wasserbeschädigten Holzmöbeln die folgenden Schritte:

Trocknen Sie die Möbel

Entfernen Sie die Feuchtigkeit, indem Sie die betroffenen Möbel mindestens 24 Stunden lang in der Sonne stehen lassen. Mit künstlichen Mitteln wie einem Föhn oder Gebläse können Sie nur die Oberfläche trocknen, was zu weiteren Schäden führen kann. Ihre Möbel sollten langsam und gründlich trocknen. Wenn es zu schnell oder ungleichmäßig trocknet, kann sich das Holz verziehen, spalten, brechen oder verschieben. Nehmen Sie sich Zeit und haben Sie Geduld, um das Möbelstück so natürlich und gründlich wie möglich zu trocknen und ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Wenn Sie das Möbelstück nicht ins direkte Sonnenlicht stellen können, lassen Sie einen Luftentfeuchter zusammen mit einem Luftbefeuchter laufen, um die größtmögliche Menge an Feuchtigkeit zu entziehen.

Luftentfeuchter mieten

Abbeizen der Holzoberfläche

Verwenden Sie ein Abbeizmittel für Farben und Lacke, um die Oberflächenbehandlung des Holzes zu entfernen. Das Abbeizen ist die einfachste Methode, um hartnäckige Flecken zu entfernen, ohne die Holzschichten abzuschleifen. Tragen Sie das Abbeizmittel mit einem sauberen Pinsel auf die betroffenen Stellen auf und warten Sie, bis die chemische Substanz oxidiert (sie beginnt zu blubbern).

Verwenden Sie ein Schabewerkzeug wie einen Spachtel, um das Abbeizmittel und die aufgeweichte Beschichtung von den Möbeln abzukratzen. Nachdem Sie das Möbelstück vollständig abgebeizt haben, schleifen Sie die betroffene Stelle mit Schleifpapier der Körnung 100 bis 150 ab, um überschüssige Lackreste zu entfernen. Entfernen Sie dann den Holzstaub mit einem sauberen Pinsel.

Schleifen Sie das Holz

Mit einer Bandschleifmaschine können Sie am schnellsten und saubersten schleifen, vor allem auf den größeren ebenen Flächen der Möbel, während eine kleinere Schleifmaschine ideal ist, um am Ende eine extrem glatte Oberfläche zu erhalten. Für ein makelloses Ergebnis sollten Sie diese beiden Werkzeuge verwenden, um Ihre alten Holzmöbel wieder in einen tadellosen Zustand zu versetzen.

Lose Fugen verleimen

Entfernen Sie vorsichtig den alten Leim, indem Sie zwischen den Fugen mit aufgerolltem oder gefaltetem Schleifpapier der Körnung 150 schleifen. Entfernen Sie Holzstaub und abgeschliffenen Leim mit einem sauberen Pinsel. Streichen Sie Holzleim in die Fuge und befestigen Sie das Teil wieder, indem Sie es 12 bis 18 Stunden lang mit Klammern oder Stützen fixieren. Verwenden Sie Epoxidharz-Holzleim für schwer zu klebende Teile wie die Ecken einer Kommode oder für dekorative Teile, bei denen komplizierte oder empfindliche, erhabene Holzteile wieder angebracht werden müssen.

Beizen oder streichen Sie die Möbel

Verwenden Sie einen sauberen Pinsel, um wasserfeste Beize aufzutragen (achten Sie darauf, dass die Farbe mit dem Rest des Möbelstücks übereinstimmt), tragen Sie sie in breiten, gleichmäßigen Strichen mit dem Pinsel auf und entfernen Sie dann überschüssige Beize mit einem sauberen Lappen. Wenn Sie das Möbelstück streichen, verwenden Sie Lackfarbe auf Latexbasis. Tragen Sie die Beize oder Farbe in zwei Schichten auf. Lassen Sie die erste Schicht immer vollständig trocknen, bevor Sie die zweite auftragen.

Lackieren Sie Ihre Möbel

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Möbel ohne Beize oder Farbe zu behandeln, können Sie einen klaren, wasserfesten und insektenabweisenden Lack verwenden. Nachdem die Möbel getrocknet sind, tragen Sie zwei Lackschichten mit einem sauberen Pinsel auf. Lassen Sie die erste Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die zweite auftragen.

Der erste Anstrich ist trocken, wenn er sich nicht mehr klebrig oder zäh anfühlt. Wenn Sie die zweite Schicht auftragen, bevor die erste getrocknet ist, schließt sich die Feuchtigkeit zwischen den Schichten ein, und es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis sie vollständig getrocknet ist.

Professionelle Restaurierung in Anspruch nehmen

Wenn ein solches Projekt in Ihren Kompetenzbereich fällt, können Sie diese Reparatur selbst durchführen und diese Vorschläge und Tipps anwenden, um Ihre wasserbeschädigten Möbel schön zu restaurieren, aber in manchen Fällen kann die Arbeit zu schwierig oder kompliziert sein, um sie selbst zu erledigen. Wenn der Wasserschaden an Ihren Holzmöbeln Ihre Fähigkeiten übersteigt, sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um Ihre geliebten Möbel zu restaurieren

Wasserschaden Hilfe

Wasserschaden, Bautrockener, Baumaschinen Vermietung im Raum Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Leimen, Sandhausen, Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Schifferstadt, Walldorf, Nußloch, Mannheim, Ludwigshafen, Ladenburg, St.Leon, Bruchsal, Karlsruhe, Weinheim, Viernheim, Heddesheim, Wiesloch, Speyer, Altlussheim, Neulussheim, Neckargemünd, Mosbach, Worms, Frankenthal, Lampertheim, Heppenheim, Lorsch, Kronau, Neustadt, Dossenheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Mühlhausen, Dielheim, Waghäusel, Altlußheim, Meckesheim, Angelbachtal, Mühlhausen, Bammental, Neckarbischofsheim, Brühl, Neckargemünd, Dielheim, Neidenstein, Dossenheim, Neulußheim, Eberbach, Nußloch, Edingen-Neckarhausen, Oftersheim, Epfenbach, Plankstadt ,Eppelheim, Rauenberg ,Eschelbronn,Reichartshausen,Gaiberg,Reilingen,Heddesbach, Sandhausen ,Heddesheim ,Schönau ,Heiligkreuzsteinach ,Schönbrunn ,Helmstadt-Bargen ,Schriesheim ,Hemsbach ,Schwetzingen ,Hirschberg, Sinsheim ,Hockenheim ,Spechbach, Ilvesheim ,St. Leon-Rot ,Ketsch, Waibstadt, Ladenburg,Walldorf,Laudenbach,Weinheim,Leimen,Wiesenbach, Lobbach,Wiesloch ,Malsch ,Wilhelmsfeld ,Mauer ,Zuzenhausen sind wir in Kürze vor Ort.

Kontakt

xtra immobilien management gmbh

T Klingler

Hauptstrasse 129

69207 Sandhausen

0622452135

info@wasserschaden-rhein-neckar.com

https://www.wasserschaden-rhein-neckar.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.