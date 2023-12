Wasserschaden-Restaurierung

Wichtige Hinweise

Wasserschäden sind der schlimmste Albtraum eines jeden Hausbesitzers. Leider kann es jeden treffen. Und wenn es passiert, müssen Sie wissen, wie Sie darauf reagieren können.

1. Entscheiden Sie, ob Sie die Reparaturen selbst durchführen oder die Profis rufen wollen

Das ist eine wichtige Tatsache bei Wasserschäden:

– Sie können nicht alle Wasserschäden selbst reparieren.

– Wenn der Wasserschaden umfangreich war, müssen Sie ein professionelles Sanierungsteam hinzuziehen, das Ihnen bei der Wiederherstellung Ihrer Räume hilft.

– Selbst hinter scheinbar minimalen Schäden können sich ernsthafte Probleme verbergen, wie Schimmel und Mehltau oder Schäden an den Baumaterialien Ihres Hauses.

– In der Regel empfehlen wir, einen Fachmann hinzuzuziehen, egal wie minimal der Wasserschaden aussieht.

– Auch wenn Sie den Schaden selbst beseitigen können, sollten Sie den Bereich von einem professionellen Sanierungsteam begutachten lassen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden zu befürchten sind.

2. Besorgen Sie sich Ihre Sicherheitsausrüstung

– Wenn Sie sich entscheiden, den Wasserschaden selbst zu beseitigen, sollten Sie sich unbedingt für die Sicherheit rüsten.

– Tragen Sie Schutzkleidung wie Gesichtsmaske, Handschuhe und wasserdichte Stiefel, wenn Sie den betroffenen Bereich untersuchen und betreten.

Tipps, die Sie kennen sollten

1. Schließen Sie das Wasser an der Quelle ab

– Das Wichtigste zuerst: Sie müssen das Wasser an der Quelle abstellen.

– Dadurch wird verhindert, dass weiteres Wasser in die Wohnung fließt, und der Schaden an Ihrem Eigentum wird begrenzt.

– Lokalisieren Sie die Hauptwasserleitung Ihres Hauses und drehen Sie sie am Ventil ab.

– Dadurch wird die Wasserzufuhr zum gesamten Haus unterbrochen und das Leck sollte in seinem Verlauf gestoppt werden.

– Rufen Sie sofort einen Notklempner an, wenn Sie das Leck nicht stoppen können.

2. Schalten Sie den Strom im Haus ab

– Elektrizität stellt eine erhebliche Gefahr dar, wenn in Ihrem Haus stehendes Wasser vorhanden ist. Alle freiliegenden Kabel oder Drähte können ein tödliches Risiko darstellen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.

– Schalten Sie daher den Strom in Ihrer Wohnung ab, bevor Sie sich in die vom Wasser beschädigten Bereiche begeben.

– Wenn elektronische Geräte wie Ihr Fernseher oder Haushaltsgeräte von Wasserschäden betroffen sind, lassen Sie sie von einem Fachmann warten, bevor Sie sie wieder einschalten.

3. Finden Sie die Quelle des Lecks

– Als Nächstes müssen Sie die Quelle des Wasserschadens und das Leck, das ihn verursacht hat, ermitteln.

– Denken Sie dabei daran, dass es drei Kategorien von Wasserschäden gibt, die jeweils einen unterschiedlichen Verschmutzungsgrad aufweisen:

Kategorie 1: Wasserschäden der Kategorie 1 gelten als sauberes Wasser und sind unbedenklich, solange Sie sofort handeln. Dieses Wasser enthält weder Rohabwasser noch andere gefährliche Verunreinigungen.

Kategorie 2: Wasser der Kategorie 2 wird als „Grauwasser“ bezeichnet. Dieses Wasser enthält erhebliche Verunreinigungen und kann Unbehagen oder Krankheiten verursachen.

Kategorie 3: Wasser der Kategorie 3 ist auch als „Schwarzwasser“ bekannt. Dieses Wasser ist stark mit Krankheitserregern oder Toxinen verunreinigt, die nach dem Kontakt mit dem Wasser zu erheblichen Reaktionen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

– Beurteilen Sie die Quelle Ihres Wasserlecks unter diesem Gesichtspunkt.

– Wenn zum Beispiel Ihr Waschbecken übergelaufen ist, haben Sie es wahrscheinlich mit einem Wasserschaden der Kategorie 1 zu tun, den Sie wahrscheinlich selbst beheben können.

– Wenn sich jedoch Rohabwasser in Ihrem Kriechkeller angestaut hat, handelt es sich um einen Wasserschaden der Kategorie drei, der die sofortige Aufmerksamkeit eines professionellen Teams erfordert.

4. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmel

– Schimmel und Mehltau können innerhalb von 24-48 Stunden nach dem Wassereintritt zu wachsen beginnen.

– Es ist wichtig, so bald wie möglich nach einem Wasserschaden auf Schimmel zu untersuchen. Achten Sie auf verräterische Anzeichen wie Verfärbungen oder einen feuchten und muffigen Geruch.

– Wenn Sie Schimmel in einem kleinen Bereich der Trockenbauwand finden, können Sie den betroffenen Bereich herausschneiden, eintüten und wegwerfen.

Bautrockner / Luftentfeuchter mieten

5. Bringen Sie Ihre Wertsachen weg

– Wenn Wertgegenstände in Ihrer Wohnung nicht vom Wasser betroffen sind, bringen Sie sie in einen sicheren Bereich.

– Persönliche Gegenstände wie Elektronik, Möbel und Geräte können gerettet werden, wenn sie nicht durch schmutziges Wasser kontaminiert sind.

6. Entfernen Sie beschädigte Gegenstände

– Wenn Sie poröse Materialien haben, die durch Wasser beschädigt wurden, müssen Sie diese möglicherweise entsorgen.

– Konzentrieren Sie sich bei der Begutachtung Ihrer Gegenstände zunächst auf die Decken und Böden. Alle nicht versiegelten Trockenbauwände, Zement und Holz müssen ersetzt werden, damit die Wohnung für die Reparatur von Wasserschäden sicher ist.

7. Beginnen Sie mit der Reinigung des Bereichs

– Als Nächstes ist es an der Zeit, mit den Aufräumarbeiten und der Schadensbegrenzung zu beginnen. Wenn Sie einen Nass-/Trockensauger haben, können Sie damit das stehende Wasser in dem Bereich entfernen.

– Sobald alles stehende Wasser entfernt ist, nehmen Sie die restliche Feuchtigkeit mit Handtüchern und einem saugfähigen Mopp auf.

– Sobald alle Anzeichen von sichtbarer Feuchtigkeit verschwunden sind, verwenden Sie Ventilatoren und Luftentfeuchter, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, Fenster und Türen in Ihrer Wohnung zu öffnen, um den Luftstrom zu fördern und den Trocknungsprozess zu beschleunigen.

8. Desinfizieren Sie den Bereich

– Als Nächstes müssen Sie den Bereich mit einer Wasser-Bleiche-Lösung desinfizieren. Wenden Sie sich an ein Bauunternehmen oder eine Firma, die sich mit der Beseitigung von Wasserschäden befasst, wenn Ihre Decken, Wände oder Fußböden beschädigt wurden.

9. Wenden Sie sich an ein vertrauenswürdiges Wassersanierungsunternehmen

– Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Kontaktaufnahme mit einem Fachmann für Wasserschäden ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Sanierungsprozesses für Wasserschäden.

– Selbst wenn Sie glauben, dass Sie den Bereich vollständig gereinigt haben, kann ein Wasserschadensanierungsteam möglicherweise versteckte Schäden entdecken, die ebenfalls beseitigt werden müssen, damit Sie später keine weiteren Probleme bekommen.

