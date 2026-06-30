Wasserdichte Kabeldurchführungen für sichere Kabelabdichtung

Prechter + Renner bietet ein umfangreiches Sortiment an wasserdichten Kabeldurchführungen und abdichtenden Durchführungstüllen für anspruchsvollen Anwendungen.

Wimsheim, 30. Juni 2026 – Ob im Maschinenbau, in der Fahrzeugtechnik, bei Photovoltaikanlagen, in der Gebäudetechnik oder im Außenbereich: Kabel müssen zuverlässig durch Gehäuse, Wände, Bleche oder technische Anlagen geführt werden, ohne dass Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz eindringen. Prechter + Renner bietet hierfür ein umfangreiches Sortiment an wasserdichten Kabeldurchführungen und abdichtenden Durchführungstüllen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Die Lösungen im Bereich der wasserdichten Kabeldurchführungen umfassen unter anderem Durchführungstüllen mit IP-Schutzarten wie IP65, IP66 und IP67 sowie Varianten für metrische und PG-Abmessungen. Zum Sortiment gehören beispielsweise die Produktreihen DX, DTS, DMTS, DNG, FIX, DG-MT, DG-MS, RMT und CLIXX. Je nach Ausführung sind die Kabeldurchführungen für einzelne oder mehrere Kabel, mit Lamellen, Gewinde, herausziehbaren Laschen oder integrierter Zugentlastung erhältlich.

Wasserdichte Kabeldurchführungen schützen Kabel und Leitungen vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und mechanischer Belastung. Damit eignen sie sich besonders für Anwendungen im Außenbereich, in Gehäusen, Maschinen, Fahrzeugen, Booten, Photovoltaikanlagen und industriellen Anlagen. Auf der Produktseite hebt Prechter + Renner unter anderem die sichere Abdichtung, IP-Schutzklassen bis IP68, den Einsatz bei druckwasserdichten Anwendungen sowie Materialien wie CR, TPE (SEBS) und EPDM hervor.

„Unsere Kunden benötigen Lösungen, die im Alltag zuverlässig funktionieren – auch dann, wenn Umgebungsbedingungen anspruchsvoll sind. Wasserdichte Kabeldurchführungen leisten hier einen wichtigen Beitrag zur Betriebssicherheit, weil sie Kabeldurchführungen zuverlässig abdichten und zugleich eine saubere, professionelle Montage ermöglichen“, erklärt ein Sprecher von Prechter + Renner.

Je nach Anforderung kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Chloropren-Kautschuk (CR), TPE (SEBS) und EPDM bieten je nach Anwendung Vorteile in Bezug auf Flexibilität, Temperaturbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit oder mechanischen Schutz. Dadurch lassen sich Kabeldurchführungen gezielt auf die jeweilige Umgebung abstimmen – etwa für Maschinenbau, Automotive, Bahn- und Verkehrstechnik, Gebäudetechnik, Photovoltaik oder Außeninstallationen.

Prechter + Renner entwickelt und vertreibt seit 75 Jahren Lösungen für Kabelschutz, Verbindungstechnik und Zubehör. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wimsheim verbindet langjährige Markterfahrung mit internationaler Kunden- und Lieferantenstruktur. Im Mittelpunkt stehen geprüfte Produkte, stabile Prozesse, maßgeschneiderte Lösungen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.

Mit dem Sortiment an wasserdichten Kabeldurchführungen unterstreicht Prechter + Renner seinen Anspruch, technische Lösungen für sichere, langlebige und zuverlässige Kabelinstallationen bereitzustellen – vom Standardfall bis zur anspruchsvollen Anwendung im Außen- oder Industriebereich.

Prechter + Renner ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Wimsheim. Seit 75 Jahren entwickelt und vertreibt das Unternehmen Lösungen für Kabelschutz, Verbindungstechnik und Zubehör. Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung, geprüften Produkten, stabilen Prozessen, maßgeschneiderten Lösungen sowie internationalen Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Qualität, Sicherheit, Flexibilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit stehen dabei im Mittelpunkt.

Kontakt

Prechter + Renner GmbH

Andreas Renner

Siemensstraße 2

71299 Wimsheim

+49 (0) 7044 4067



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