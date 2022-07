Wasi Displays: Full Service für eine optimale Warenpräsentation mit Verkaufsdisplays am Point of Sale

Wasi Displays ist ein zuverlässiger Full-Service-Dienstleister für nachhaltige Displays aus Holz zur Warenpräsentation im stationären Einzelhandel.

Wasi Displays ist ein zuverlässiger Partner für nachhaltige Displays aus Holz zur Warenpräsentation im stationären Einzelhandel: Von der ersten Entwurfsplanung über die gesamte Fertigung bis zum Versand. Ein Blick hinter die Kulissen des renommierten Full-Service-Dienstleisters.

An moderne individuelle Verkaufsdisplays werden viele Anforderungen gestellt: Sie sollen die Waren perfekt in Szene setzen, zur Marke passen, die Corporate Identity einhalten und dafür sorgen, dass das eigene Produkt aus einer Vielzahl an Angeboten hervorsticht und überzeugt. Außerdem sollen sie leicht zu montieren und robust sein. Doch bis ein Display das erste Mal im Ladengeschäft seine Waren zum Verkauf präsentiert, bedarf es einer genauen Planung und vieler Arbeitsschritte. Der renommierte oberfränkische PoS-Display-Spezialist, Wasi Displays mit Sitz im oberfränkischen Lichtenfels, bietet seinen Kundinnen und Kunden Full Service. Das beginnt bereits bei einer guten Beratung und Planung, um solche individuellen Waren-Displays gemeinsam zu entwickeln.

„Alle unsere Displays werden bei uns am Standort in Lichtenfels geplant und komplett gefertigt“, sagt Johannes Wasikowski, der für die Produktentwicklung verantwortlich ist. „Wir wollen unseren Kunden ein rundum Sorglos-Paket bieten.“ Mit diesem Angebot konnte Wasi bereits eine Reihe renommierter Markenartikel-Hersteller genauso wie bekannte Verlage oder Modemarken und Spielwarenproduzenten von seinem Leistungsangebot überzeugen.

Full Service als Wettbewerbsvorteil: Als vor 32 Jahren, 1990, das erste Verkaufsdisplay im Hause Wasi gefertigt worden war, wurde den Verantwortlichen schnell klar, wie wichtig ein Rundum-Sorglos-Paket in diesem Segment war. Deshalb hat das Unternehmen konsequent in eine breite Ausstattung investiert. „Wir wollten und wollen Full Service bieten. Das spart Zeit und schont Ressourcen, weil keine Arbeitsschritte außer Haus gegeben werden müssen“, sagt Wasikowski. Für die Kundinnen und Kunden bedeute dies eine bessere Planbarkeit, effizientere und effektivere Prozessabläufe, schnellere Lieferzeiten sowie faire Preise und die Sicherheit, dass wirklich alles Menschenmögliche für sie umgesetzt wird.

Moderne Maschinen und optimierte Fertigungsprozesse bei Verkaufsdisplays: „Unsere Wurzeln liegen in der Holzverarbeitung“, sagt Johannes Wasikowski. „Aber im Laufe der letzten über 30 Jahre haben wir unsere Produktionskompetenz um die Materialien Metall und Acryl erweitert“, erzählt Johannes Wasikowski. „Seit vielen Jahren beherrschen wir auch den Digitaldruck auf unterschiedlichsten Materialien und können sogar weiß drucken.“ Abgerundet und perfekt ergänzt wird der moderne Maschinenpark durch die hauseigene Lackiererei, in der nur nachhaltige Lacke auf Wasserbasis zum Einsatz kommen.

Full Service: Von der ersten Idee bis zur Montage am Point of Sale. Dieses umfassende Knowhow des rund 50-köpfigen Teams ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, den das Unternehmen bereits in der Konzeption und Planung zu nutzen weiß. Auch hier kommen modernste CAD-gestützte Programme zum Einsatz, die den Kunden früh eine Vorstellung vom späteren Warendisplay vermitteln. „Bereits in dieser Phase erarbeiten wir ein Konzept, wie das spätere Display optimal wirkt und dabei leicht zu transportieren und zu montieren ist“, erklärt Wasikowski. In der anschließenden Fertigung fließen alle diese Ergebnisse zusammen und es entsteht ein Produkt, das alle Anforderungen der Kunden erfüllt.

Denn Full Service bedeutet für Wasi Displays nicht nur über alle Materialien und Verfahren zur Produktion von einzigartigen Displays zu verfügen. Es bedeutet auch gemeinsam mit und für die Kundinnen und Kunden die besten Lösungen zu entwickeln. Damit die Waren, Produkte und Marken am Point of Sale zum Kauf überzeugen.

Weitere Informationen zur Material- und Verarbeitungskompetenz und die kreativen Lösungen von Wasi Displays gibt es auf der Internetweite www.wasi-displays.de und im Blog www.blog-wasi-displays.de

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

