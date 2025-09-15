Waschtisch-Siphon erneuern

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch eines Siphons unter dem Waschbecken

Ob unangenehme Gerüche, Undichtigkeiten oder schlichtweg Verschleiß: Ein defekter oder veralteter Siphon unter dem Waschtisch sollte zeitnah ersetzt werden. Die gute Nachricht: Der Austausch gelingt auch Heimwerker*innen mit wenig Erfahrung. Wie der Einbau eines neuen Siphons funktioniert und worauf bei der Montage zu achten ist, erklärt diese praktische Anleitung.

Warum ein Siphon getauscht werden sollte

Der Siphon – oft als Geruchsverschluss bezeichnet – verhindert, dass unangenehme Kanalgase aus dem Abfluss ins Badezimmer aufsteigen. Mit der Zeit setzen sich jedoch Haare, Seifenreste und Kalk im Rohr ab, was zu Verstopfungen oder Leckagen führen kann. Spätestens wenn Wasser langsam abfließt oder sich Tropfen unter dem Waschbecken sammeln, ist es Zeit für einen Austausch.

Vorbereitung und benötigtes Werkzeug

Für den Wechsel werden wenige Hilfsmittel benötigt: ein Eimer, ein Tuch, ggf. eine Rohrzange sowie ein neuer Siphon, passend zum vorhandenen Anschluss (meist 1 1/4 Zoll). Vor dem Ausbau sollte ein Eimer untergestellt werden, um Restwasser aufzufangen.

Siphon wechseln – so geht“s:

1.Alten Siphon entfernen: Schraubverbindungen am Wandanschluss und am Ablaufventil vorsichtig lösen. Restwasser ablassen.

2.Anschlüsse reinigen: Alte Dichtungen und Verschmutzungen sorgfältig entfernen.

3.Neuen Siphon vormontieren: Einzelteile nach Anleitung zusammensetzen und Dichtungen korrekt einlegen.

4.Montage durchführen: Den neuen Siphon zuerst mit dem Ablaufventil, dann mit dem Wandanschluss verbinden. Auf richtige Ausrichtung achten.

5.Dichtheitsprüfung: Wasserhahn aufdrehen und prüfen, ob alle Verbindungen dicht sind.

Flexibel oder starr – die richtige Siphon-Wahl

Je nach Platzverhältnissen eignet sich ein flexibler Röhrensiphon oder ein starrer Siphon mit Bogen. Flex-Rohre bieten mehr Spielraum bei versetzten Anschlüssen, während starre Varianten oft langlebiger und leichter zu reinigen sind.

