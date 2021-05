Was zeichnet einen guten Planer für Gebäudeautomation aus?

Tobias Potz erläutert anhand wichtiger Faktoren, woran man einen “echten” und guten Planer für Gebäudeautomation erkennt

Häufig sei Gebäudeautomation eines der kleinsten Gewerke innerhalb eines Projekts. “Nichtdestotrotz ist diese entscheidend, wenn es später darum geht, ob das Gebäude funktioniert oder nicht, denn die Gebäudeautomation verfügt über die höchste “Intelligenz” unter allen Gewerken”, erläutert Tobias Potz. Daher sei es essenziell, einen Planer zu haben, der sein Handwerk beherrscht. “Viele Gebäudetechnik Planungsbüros oder Generalplaner nennen bei ihren Angeboten häufig, dass sie auch Planungen Gebäudeautomation und MSR-Technik durchführen. Werden solche Planer engagiert, verlässt sich der Bauherr darauf, dass diese das können. Gibt es keinen expliziten Planer für Gebäudeautomation aus dem Büro, sondern wird das Thema halt irgendwie geplant, ist das Projekt verloren”, führt Potz weiter aus.

In vielen solchen Projekten sei der Fall, dass sich ein Planungsbüro eine ausführende Firma an Bord holt, die dann auf Basis der TGA-Schemata schnell ein Leistungsverzeichnis zusammenschreibt. Tobias Potz warnt hier eindringlich vor den Folgen: “Viele Schnittstellen sind nicht geklärt, das Bausoll nur bedingt klar und es ergibt sich meist ein hohes Nachtragssoll.”

Der Experte für Gebäudeautomation und -technik gibt wertvolle Tipps, die helfen einen guten Planer zu erkennen und so unnötige Nacharbeiten und Ärger zu vermeiden. “Fragen Sie nach: Wenn ein TGA-Fachplaner oder Generalplaner sein Team vorstellt, wer ist der Planer Gebäudeautomation? Welche Referenzen hat er zu welchen Leistungsphasen, welche komplexen Projekte hat dieser schon geplant? Ein Fachbauüberwacher kann bspw. nur bedingt planen”, gibt Tobias Potz als ersten Tipp. Des Weiteren sollte man fragen, wie die Planung durchgeführt werde und ob HLK-Pläne erstmal gesichtet und z. B. hydraulisch und funktionstechnisch geprüft werden, bevor der Planer anfängt zu planen. Die schlechteste Hydraulik könne meist auch die beste Gebäudeautomation nicht ertüchtigen. Weiter gilt, zu klären, wie Schnittstellen in der Planung und Ausschreibung erklärt werden. “Lassen Sie sich das genau erklären und auch eine beispielhafte Schnittstellenliste von einem anderen Projekt zeigen – sonst haben Sie nachher z. B. Reparaturschalter oder Frequenzumformer doppelt oder gar nicht”, rät Potz. Ein weiterer Faktor, um einen guten Planer für Gebäudeautomation zu erkennen, ist, dass dieser Checklisten vom Projekt-Kick-off zeigen kann. “Gute Planer haben eigene Listen, manche nehmen auch die der Bedarfsplanung aus der VDI3814. Prüfen Sie, ob der Fachplaner Gebäudeautomation vertieftes Wissen zum Thema Gebäudeleittechnik bzw. Management- und Bedieneinrichtungen besitzt und ob er sich mit Netzwerken und Firewalls etc. auskennt. Lassen Sie sich ebenfalls eine Netzwerktopologie zeigen”, empfiehlt Tobias Potz.

Darüber hinaus sollte man fragen, ob der Planer die Leistungsverzeichnisse von den HLKS Kollegen und vor allem die Knackpunkte überprüft, die sonst im späteren Projektverlauf geklärt werden oder schon ein Problem sind. Last but not least rät Tobias Potz den Planer Gebäudeautomation zu fragen, ob er Standards hat, etwa für LV-Texte, Regelschemata uvm. Das habe den Vorteil, dass man nicht jedes Mal das Rad neu erfindet, sondern die Standards, aufgrund der Projekterfahrung, immer besser werden.

Mehr über Potz Gebäudeautomation und -technik finden Sie unter: www.potz-gebaeudeautomation.de

Potz Gebäudeautomation und -technik ist DAS Expertenteam für funktionierende Gebäudeautomation und Gebäudetechnik, Inbetriebnahmemanagement und Brandfallsteuerungen. Wer sie kennt, nennt sie auch liebevoll Building SWAT-TEAM, denn große, schwierige Projekte sind ihre Spezialität. Wenn nichts mehr zu funktionieren scheint, werden sie gerufen – und machen aus einem Problemprojekt ein funktionierendes Gebäude. Gerne übernehmen die Experten auch die Planung von Gebäudeautomation entweder von Anfang an oder kurzfristig als über Nacht oder Wochenend-Beschäftigung – denn funktionierende Gebäudetechnik ist ihre Leidenschaft.

