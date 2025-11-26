Was Zahlen mit der Liebe zu tun haben

Neues Buch wirft anderes Licht auf gelingende Partnerschaften

„Sag mir, wann du geboren bist, und ich sage dir, mit wem du zusammen sein solltest – und mit wem nicht.“ – Was sich für die meisten wohl ziemlich abstrus anhört, ist für Johanna Maghsoudi, Anja Thom und Philipp Thom mit Erfahrungswerten belegte Tatsache. Sie raten deshalb: „Vergiss alles, was du über Liebe gelernt hast“ und haben ihrem Buch, erschienen im GOLD Verlag, genau diesen Titel gegeben. Den Leserinnen und Lesern wird darin ein neuer Weg aufgezeigt, sich einem für fast alle Menschen enorm wichtigen Thema anzunähern, nämlich der Frage: Wann gelingt eine Partnerschaft?

Es gehöre zweifellos eine Menge Mut dazu, alles loszulassen, was man über die Liebe zu wissen glaube, und den Blick nach innen zu wagen, so Hermann Scherer, renommierter Speaker und Inhaber des Gold-Verlags. Maghsoudi und ihre Mitautoren würden dazu einladen, den Ursprung der eigenen Beziehungsmuster zu entdecken. Die Analyse der Geburtszahlen lohne sich allemal. Sie bringe glasklare Erkenntnisse und schenke Sicherheit in einem Lebensbereich, in dem es diese sonst nicht gebe.

Die Autoren sehen das ähnlich. Sie möchten dazu beizutragen, dass sich Partnerschaften durch mehr Verständnis füreinander verbessern und zwischenmenschliche Konflikte gelöst werden können. Ihr Buch betrachten sie als Hilfestellung für alle, die in unglücklichen Beziehungen feststecken. Es sei ein Motivations- und Kraftspender in Situationen, in denen eindeutige Entscheidungen gefragt sind. Letztlich gehe es darum, unbewusste Zusammenhänge aus einer neuen Perspektive zu betrachten und so erstmals wirklich zu verstehen.

Mit Numerologie zum Glück

Wer sich darauf einlässt, der erfährt nicht nur die Geheimnisse hinter Zahlenrädern und mit einer Persönlichkeit verknüpften Himmelsrichtungen. Er wird von den Autoren auch dazu aufgefordert, sich ehrlich einige Fragen zu beantworten wie: Haben mein Partner und ich eine gute Streitkultur? Lebe ich für die Harmonie in der Beziehung und stelle ich meine eigenen Bedürfnisse hinten an? Nehme ich Konfrontationen in Kauf, um authentisch zu bleiben? Alles Dinge, die in jedem Buch über Partnerschaft und Liebe ihren Platz hätten. Maghsoudi und ihre Mitautoren aber schaffen die Verbindung zur Numerologie – und eröffnen damit einen bisher noch wenig begangenen Weg zu mehr Glück und Zufriedenheit.

Dieser Weg führt über die Geburtszahlenanalyse, die dem Leser in erster Linie ein Gespür für sein Familiensystem und seine Beziehungsdynamiken verleiht. Im Detail geht es um Geburtszahlen, Drei- und Vierfach-Matches und vieles mehr. Charaktere werden eingeschätzt, Sympathien und Antipathien erklärt – und das alles ohne viele Stunden Gesprächstherapie. In ihrer Praxis arbeitet die Autorin zudem nach der Maghsoudi-Mastermind-Methode mit einer Kombination aus Numerologie und Kinesiologie, um Unterbewusstes zuverlässig an die Oberfläche zu bringen – und so ihren Klientinnen und Klienten nachhaltig helfen zu können.

Revolution der Dating-Welt

Doch schon das Buch liefert ganz praktische Unterstützung: beispielsweise mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur numerologischen Familienaufstellung. Mit dieser kann jede Leserin und jeder Leser die eigenen Zahlen in den Familienstammbaum eintragen. So lassen sich Zahlenkombinationen erkennen, die einen Menschen immer wieder begleiten und vieles verständlicher machen. Mit ihrer Akasha Gold Premium Partnervermittlung und ihrer Akasha Gold Academy versprechen Maghsoudi, Thom und Thom nichts weniger, als die Dating-Welt und bestehende Beziehungen zu revolutionieren. Spannend ist ihr Ansatz allemal und für viele, die schon alles Mögliche ausprobiert haben, sicher eine Chance auf eine echte, wahrhaftige Liebe, die bleibt.

Über Johanna Maghsoudi

Johanna Maghsoudi, Expertin für Beziehungspsychologie, Paartherapeutin und Heilpraktikerin für gesunde Beziehungen, erklärt unbewusste, psychologische Zusammenhänge bei der Partnerwahl. Sie zeigt anhand der Geburtszahlen auf, wie wir in puncto Liebe wirklich ticken, macht Muster anhand von Zahlen sichtbar und erläutert, welche Kindheitsprägungen uns warum als Erwachsene beeinflussen.

Über den GOLD Verlag

Der GOLD Verlag, initiiert von Topspeaker und Bestseller-Autor Hermann Scherer, versammelt in seinem Programm Sach- und Ratgebertitel mit klarer Haltung – fokussiert auf Arbeit & Karriere, Beziehung & Persönlichkeit, Familie & Gesundheit sowie Digitalisierung & Teilhabe. Leitmotiv: „Starke Stimmen. Starke Bücher.“ Weitere Informationen: www.goldverlag.com

