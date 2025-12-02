Was wäre, wenn Elvis Presley und die Beatles sich wirklich getroffen hätten?

Ralf Dornbusch schreibt Popgeschichte neu – mit Witz, Kenntnis und Herzblut

Zug, 2025 – Mit „With A Little Help From His Friends – Wie Elvis und die Beatles doch noch zueinander fanden“ legt Ralf Dornbusch einen außergewöhnlichen Musikroman vor, der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt. Was wäre geschehen, wenn der King of Rock“n“Roll und die Fab Four 1969 tatsächlich gemeinsame Sache gemacht hätten?

Die Antwort liefert Dornbusch in einer fein komponierten Erzählung, die Popgeschichte neu denkt – mit historischem Detailwissen, feiner Ironie und einer tiefen Liebe zur Musik der 1960er Jahre. Der Roman beginnt mit einem legendären Moment: den Beatles beim Fotoshooting zum Abbey Road-Cover – und einem nächtlichen Telefonat aus Las Vegas, in dem sich Elvis Presley persönlich meldet.

Aus dieser fiktiven Begegnung entspinnt sich ein Gedankenspiel über Ruhm, Freundschaft, Selbstzerstörung und die Macht der Musik. Dabei gelingt es Dornbusch, seine Figuren mit psychologischer Tiefe und warmem Humor auszustatten – und zugleich ein präzises Zeitporträt zu zeichnen.

„Ja, Elvis hätte gerettet werden können – und nur die Beatles hätten ihn retten können“, so Dornbusch im Vorwort.

„Alles andere ist ein kleines, nicht ernst zu nehmendes Gedankenspiel – aber ein sehr verlockendes.“

Das Buch verbindet fundierte Musikgeschichte mit unterhaltsamer Fiktion – eine Hommage an zwei der größten Legenden der Popkultur.

Buchdetails

Titel: With A Little Help From His Friends – Wie Elvis und die Beatles doch noch zueinander fanden

Autor: Ralf Dornbusch

ISBN: 978-3-03831-329-8

Umfang: 474 Seiten

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft (Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

Erscheinungsjahr: 2025

Coverillustration: Marlene Kleine-Büning

Über den Autor

Ralf Dornbusch ist leidenschaftlicher Musikliebhaber und Kenner der Rockgeschichte. Mit feinem Gespür für Atmosphäre und historische Genauigkeit erweckt er die 1960er Jahre zu neuem Leben. Sein Buch ist zugleich Liebeserklärung, Popkultur-Forschung und augenzwinkernde Zeitreise.

