Was passiert nach dem Hausverkauf?

Diese Antwort von Frank Hoffmann Immobilien überrascht viele Eigentümer.

Frank Hoffmann Immobilien unterstreicht seine Rolle als langfristiger Partner für Verkäufer: Mit dem „lebenslangen Beratungsrecht“ steht der Immobilienmakler mit Sitz in Hamburg und Schleswig-Holstein seinen Kunden auch Jahre nach Abschluss des Verkaufs unentgeltlich mit persönlicher Beratung zur Verfügung.

Lebenslang gut beraten – über den Verkauf hinaus

Der Verkauf einer Immobilie zählt zu den bedeutendsten Entscheidungen im Leben. Um Kunden auch über die notarielle Abwicklung hinaus zu unterstützen, hält Frank Hoffmann Immobilien ein einzigartiges Serviceversprechen ein: Das lebenslange Beratungsrecht. Dieses ermöglicht Verkäufern, jederzeit und kostenfrei auf die Expertise des Maklerhauses zurückzugreifen – und das ein Leben lang.

Umfangreiche Unterstützung aus einer Hand

Das Beratungsrecht umfasst alle relevanten Immobilienfragen – von neuen Investitionsentscheidungen über Marktprognosen bis hin zu steuerlichen Themen wie der Grundsteuer oder Empfehlungen für Gutachter und Architekten. Auch juristische und technische Fragestellungen, etwa im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen oder Energieeffizienz, können jederzeit besprochen werden.

Vertrauen, das Bestand hat

„Für uns endet eine erfolgreiche Transaktion nicht mit der Übergabe“, so Nicole Reise und Thore Hoffmann, Geschäftsführer der Frank Hoffmann Immobilien GmbH &Co.KG. „Mit dem lebenslangen Beratungsrecht senden wir ein starkes Signal: Wir sind mehr als Makler – wir sind langfristiger Partner.“

Ganzheitlicher Service für Immobilienverkäufer – Frank Hoffmann Immobilien bietet Verkäufern weit mehr als juristische Beratung:

– Kostenfreie Wertermittlung – fundiert und objektiv

– Maßgeschneiderte Vermarktung – von Drohnenaufnahmen bis zu Social Media

– Starker Partner – VR Bank in Holstein als vertrauensvoller Finanzierungspartner

– Persönliche Begleitung – mit empathischen Ansprechpartnern

– Transparente Prozessführung – von der Objektanalyse bis zur Übergabe

– Nachbetreuung – auch nach dem Notartermin

Ansprechpartner und Kontakt

Sind Sie bereits Kunde? Dann gilt Ihr Beratungsrecht – heute, morgen und jederzeit. Sie überlegen zu verkaufen? Nutzen Sie das lebenslange Beratungsrecht von Anfang an.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



https://frankhoffmann-immobilien.de/presse-und-unternehmensinformationen/

Bildquelle: adobe