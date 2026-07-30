Was männliche Stärke wirklich bedeutet

Der Sieg über Felix Sturm war für Granit Stein mehr als ein sportlicher Erfolg. Der Boxer kam als albanisches Flüchtlingskind aus dem Kosovo nach Deutschland. Als sein Vater starb, war er 16 Jahre alt. Plötzlich musste er Verantwortung übernehmen, seinen vier Geschwistern Orientierung geben und seine Familie unterstützen. Das Boxen wurde für ihn nicht nur zur Leidenschaft, sondern auch zur Möglichkeit, erstmals Geld nach Hause zu bringen.

Sein Weg steht für Disziplin, Durchhaltevermögen und die Entscheidung, sich trotz schwieriger Umstände nicht als Opfer des eigenen Lebens zu begreifen. Genau diese Haltung beeindruckte auch Mateo Diem. Der Männlichkeitsexperte unterstützte Stein als Sponsor, weil er in ihm Werte erkennt, die in der heutigen Debatte über Männer häufig zu kurz kommen.

Während öffentlich intensiv darüber gesprochen wird, welche Formen von Männlichkeit problematisch sind, bleibt oft unbeantwortet, was gesunde männliche Stärke auszeichnet. Für Diem zeigt sie sich nicht in Dominanz, Lautstärke oder Statussymbolen. Sie zeigt sich dort, wo ein Mann Verantwortung übernimmt, für andere einsteht und auch unter Druck verlässlich bleibt.

Im Interview erklärt Mateo Diem, warum Granit Steins Geschichte weit über den Boxsport hinaus Bedeutung besitzt, welche Eigenschaften Männer heute wieder stärker entwickeln sollten und weshalb gerade junge Männer echte Vorbilder statt inszenierter Rollenbilder brauchen.

Mit der Frage, wie Menschen ihre Ängste überwinden und wieder ins Handeln kommen, beschäftigt sich Mateo Diem auch in seinem Audiobook „ Wie du deine Ängste besiegst“

1. Granit Stein hat nicht nur gegen Felix Sturm gewonnen, sondern bereits als Jugendlicher Verantwortung für seine Familie übernommen. Warum berührt eine solche Geschichte heute so viele Menschen?

Weil sie echt ist. Granit musste nicht in einem Seminar lernen, was Verantwortung bedeutet. Als sein Vater starb, war er 16 Jahre alt und plötzlich mit der Frage konfrontiert: Breche ich unter dieser Situation zusammen oder werde ich zu dem Mann, den meine Familie jetzt braucht?

Er hat sich für die Verantwortung entschieden. Nicht, weil es leicht war, sondern weil vier Geschwister zu ihm aufgeschaut haben. Durch das Boxen konnte er erstmals Geld nach Hause bringen und seine Familie unterstützen. Das ist für mich gelebte Männlichkeit.

Sein Sieg gegen Felix Sturm berührt deshalb nicht nur sportlich. Die Menschen sehen einen Mann, der sich sein Leben erkämpft hat, ohne sich dauerhaft als Opfer seiner Umstände zu betrachten. Granit hatte genügend Gründe, zu resignieren. Er hat keinen davon als Ausrede benutzt. Genau diese Haltung fehlt heute vielen Menschen, nicht nur Männern.

2. In der öffentlichen Debatte wird häufig darüber gesprochen, was problematische Männlichkeit ausmacht. Kommen dabei die positiven Seiten von Männlichkeit zu kurz? Welche Eigenschaften brauchen Männer heute mehr denn je?

Ja, definitiv. Wir erklären Männern ständig, was sie nicht sein sollen. Sie sollen nicht zu hart, nicht zu dominant, nicht zu fordernd und nicht zu emotional verschlossen sein. Über das, was ein guter, starker Mann sein kann, sprechen wir dagegen viel zu selten. Dadurch entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird in den sozialen Medien häufig von extremen Rollenbildern gefüllt.

Gesunde Männlichkeit bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und den Raum für andere Menschen halten zu können. Ein Mann sollte beschützen und versorgen können. Damit meine ich nicht, dass eine Frau von ihm abhängig sein muss. Es bedeutet, dass er die Kraft, Disziplin und Verlässlichkeit besitzt, für sich selbst und für die Menschen in seinem Umfeld einzustehen.

Wir brauchen Männer, die Stärke nicht spielen müssen, weil sie sie durch ihr Verhalten beweisen. Männer, die klar führen können, ohne andere kleinzumachen. Die ihre Emotionen kontrollieren können, ohne sie zu verleugnen. Und die auch dann zu ihrem Wort stehen, wenn es unbequem wird.

3. Sie haben Granit Stein als Sponsor begleitet. Welche Werte verkörpert er aus Ihrer Sicht, die ihn weit über den Sport hinaus zu einem Vorbild machen?

Ich habe Granit nicht nur gesponsert, weil er ein erfolgreicher Boxer ist. Ich habe ihn unterstützt, weil er genau die Werte verkörpert, die ich bei Männern stärken möchte: Disziplin, Loyalität, Verantwortung und den Willen, trotz schwieriger Voraussetzungen weiterzugehen.

Im Ring kann man nichts vorspielen. Dort zeigt sich, ob ein Mann vorbereitet ist, ob er unter Druck klar bleibt und ob er bereit ist, für sein Ziel durch unangenehme Phasen zu gehen. Granit lebt diese Haltung aber nicht nur im Sport. Er hat früh Verantwortung für seine Familie übernommen und seinen Erfolg nicht ausschließlich für sich selbst genutzt.

Für mich ist genau das der entscheidende Punkt: Ein starker Mann baut nicht nur sich selbst auf. Er nutzt seine Stärke, um auch sein Umfeld zu stabilisieren. Granit kann kämpfen, aber er weiß auch, wofür er kämpft. Das macht ihn weit über den Boxsport hinaus zu einem Vorbild.

4. Viele junge Männer suchen heute Orientierung und stoßen dabei häufig auf extreme Rollenbilder in den sozialen Medien. Welche Botschaft vermittelt die Lebensgeschichte von Granit Stein im Vergleich zu diesen oft inszenierten Idealen?

In den sozialen Medien wird Männlichkeit häufig wie ein Kostüm präsentiert: teure Autos, Geld, Muskeln, Macht und möglichst viele Frauen. Das Problem ist nicht, erfolgreich sein zu wollen. Das Problem ist, dass hinter der Inszenierung oft keine Substanz steckt.

Granit zeigt eine andere Form von Männlichkeit. Seine Stärke existiert auch dann, wenn keine Kamera läuft. Sie zeigt sich darin, Verantwortung für seine Geschwister zu übernehmen, Geld nach Hause zu bringen, jahrelang zu trainieren und nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Das lässt sich nicht mieten, filtern oder für ein Video inszenieren.

Junge Männer brauchen keine weiteren Figuren, die ihnen erklären, wie überlegen ein Mann wirken muss. Sie brauchen Vorbilder, die zeigen, wie verlässlich ein Mann handeln sollte. Respekt entsteht nicht dadurch, dass man ihn laut einfordert. Respekt entsteht, wenn andere sehen, dass auf einen Mann Verlass ist.

5. Wenn Sie jungen Männern heute eine Botschaft mit auf den Weg geben könnten, inspiriert von Granit Steins Lebensweg, welche wäre das und warum?

Hört auf, auf perfekte Bedingungen zu warten. Das Leben wird euch nicht immer fair behandeln und niemand wird kommen, um euch die Verantwortung abzunehmen. Aber ihr könnt entscheiden, was ihr aus euren Voraussetzungen macht.

Eignet euch echte Kompetenzen an. Lernt, Entscheidungen zu treffen. Haltet eure Versprechen. Trainiert Disziplin. Lernt mit Niederlagen und Zurückweisung umzugehen. Baut euch körperlich, mental, beruflich und sozial so auf, dass ihr nicht nur für euch selbst, sondern auch für andere Menschen Stabilität schaffen könnt.

Granit zeigt, dass die Vergangenheit einen Menschen prägen kann, aber nicht darüber entscheiden muss, wo er endet. Männlichkeit beweist sich nicht darin, niemals zu fallen. Sie beweist sich darin, Verantwortung zu übernehmen und wieder aufzustehen.

Die wichtigste Frage lautet deshalb nicht: Warum hatte ich es schwerer als andere? Sie lautet: Wer entscheide ich mich trotz allem zu werden?zu Mateo Diems Audio Book https://mateo-diem-shop.fourthwall.com/en-eur/products/wie-du-deine-aengste-besiegst

Mateo Diem zählt zu den führenden Experten für modernes Dating und zeitgemäße Männlichkeit im deutschsprachigen Raum. Seit 2010 begleitet er Männer auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein, erfolgreicher Kommunikation und einem erfüllten Liebesleben. In dieser Zeit hat er mit rund 3.000 Klienten gearbeitet. Als Gründer der Marke FlirtForschung steht er für einen wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen Ansatz, der authentische Kommunikation, emotionale Stärke und nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt, statt kurzfristiger Dating-Tricks. Mit knapp 140.000 Abonnenten auf YouTube, einem erfolgreichen Podcast, diversen Publikationen sowie der Auszeichnung als einer der Top 100 Berater & Experten 2026 des Erfolg Magazins ist Mateo Diem eine gefragte Stimme rund um die Themen Dating, Beziehungen und gesellschaftliche Rollenbilder.

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