Was lernt der Boss vom Ross?

Location: Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Street: Triefenbach 2

City: 96170 – Lisberg (Germany)

Start: 29.08.2025 09:00 Uhr

End: 29.08.2025 17:00 Uhr

Entry: 888.00 Euro (incl. 19% VAT)

Tages-Seminar: Führung erlebbar mit dem Impulsgeber Pferd

Pferdegestütztes Training und Coaching wirkt als intensiver Impulsgeber und Entwicklungsbeschleuniger zur nachhaltigen Persönlichkeitsentwicklung. Ursache und Wirkung des intuitiven Führungsverhaltens, die empathische Kompetenz und die soziale Intelligenz sind persönlich erlebbar und trainierbar.

Mit unseren Pferden im Training für Führungskräfte und zur Persönlichkeitsentwicklung kommen wir einfach schneller auf den entscheidenden Punkt.

Als Teilnehmender erleben Sie intensiv und nachhaltig die Wirkung Ihrer individuellen Persönlichkeit als Führungskraft, Manager, Verkäufer, … als Mensch.

Was erwartet Sie:

Als Führungskraft sind Sie Ursache und Wirkung zugleich. Wirksame Führung ist eine ständige Herausforderung und erfordert den ganzen Menschen mit der

gesamten Persönlichkeit.

Die Selbstreflexion des eigenen Führungsverhaltens und das Wissen über den eigenen, bevorzugten Führungsstil ist die Grundlage für eine erfolgreiche Führung.

In der Interaktion mit unseren Pferden als Trainingspartner erleben Sie ganz individuell u.a. die Antworten auf folgende Fragen als Basis einer wirkungsvollen Führung:

Wie wirke ich?

Wie achtsam bin ich?

Was ist mein intuitiver Führungsstil?

Wie empfinde ich Distanz und Nähe?

Wie klar kommuniziere ich?

Wie ist meine Balance zwischen Respekt und Vertrauen?

Wie gut stimmen mein Selbstbild und mein Fremdbild überein?

Wie erlebe ich Erfolg und Misserfolg?

Was bedeutet Kontrolle und Kontrollverlust für mich?

Welche Bedeutung haben Ziele?

Wie gehe ich mit komplexen Situationen um?

Wo endet meine eigene Komfortzone?

Im Ergebnis werden Sie sich und Ihre Umgebung differenzierter wahrnehmen.

Erkennen und erleben Sie praxisnah Ursache und Wirkung Ihres Verhaltens.

Steigern Sie die Klarheit in Ihrer Kommunikation und Ihr selbst bewusstes Auftreten als Basis für eine überzeugende Wirkung und ein balanciertes Agieren in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld und genießen Sie die inspirierende Umgebung an unserem Seminarstandort in Triefenbach.

Mit mehr Gelassenheit zu mehr Leadership.

Für die Teilnahme sind keinerlei Erfahrungen im Umgang mit Pferden erforderlich. Sie werden als Teilnehmer an jede Aufgabe theoretisch und praktisch herangeführt. Es wird nicht geritten, alle Übungen finden vom Boden aus statt.

Pferdegestütztes Training

Portapatet, die Akademie für Führung und Persönlichkeit, ist Ihr kompetenter Partner für Training und Coaching in den Bereichen Führung, Changemanagement, Verhandlung und Teamentwicklung. Erfahrene Managementtrainer begleiten Sie bei Ihrer persönlichen Weiterentwicklung und unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung Ihrer Trainingsprojekte und Coachingmaßnahmen. Auf unserer Seminaranlage leben wir Nachhaltigkeit und Ökologie und sind von der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen ausgezeichnet.

In unseren pferdegestützten Trainings auf der eigenen Seminar- und Trainingsanlage wird soziale Kompetenz erlebbar und erlernbar. Mit unseren Pferden als Impulsgeber in Training und Coaching sind wir schneller am entscheidenden Punkt und setzen sehr nachhaltige Impulse für die persönliche Entwicklung. Damit sparen sie wertvolle Ressourcen.

