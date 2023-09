Was leistet eine (gute) PR- und Kommunikationsberatung?

Die PR- und SEO-Beratung Görs Communications erklärt, was eine PR- und Kommunikationsberatung von einer Unternehmensberatung unterscheidet.

Was leistet eine PR- und Kommunikationsberatung, was unterscheidet eine PR- und Kommunikationsberatung von einer Unternehmensberatung? Eine Frage, deren zweiter Teil sich noch am einfachsten beantworten lässt. Bei einer Kommunikationsberatung handelt es sich schlichtweg um eine auf Public Relations (PR) und Kommunikation spezialisierte Form der Unternehmensberatung. Entsprechend handelt es sich bei PR- und Kommunikationsberatern um auf PR und Kommunikation spezialisierte Unternehmensberater. Unternehmensberatung ist der Oberbegriff, PR- und Kommunikationsberatung der Unterbegriff.

Es gibt große Unternehmensberatungen, die als Teil ihrer Leistungen auch die PR- und Kommunikationsberatung anbieten und entsprechend auch PR- und Kommunikationsberater beschäftigen. In der Regel wird die PR- und Kommunikationsberatung jedoch von PR-Agenturen oder freien PR- und Kommunikationsberatern erbracht, da diese aufgrund ihrer Spezialisierung über unverzichtbares Spezial-Know-how sowie aufgrund ihrer schlanken Kostenstruktur ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Unternehmensberater von großen Unternehmensberatungen verlangen schließlich nicht nur (sehr) hohe Honorare, sondern ihnen fehlt häufig auch das Gefühl für die „Niederungen“ des PR- und Kommunikationsalltags.

Eine PR- und Kommunikationsberatung ist eine Organisation, die ihren Kunden Beratung und Dienstleistungen anbietet, um ihnen zu helfen, effektiv mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren. Eine gute PR- und Kommunikationsberatung verfügt über ein tiefes Verständnis der Kommunikationslandschaft sowie die Fähigkeit, kreative und effektive Strategien zu entwickeln, um die Ziele ihrer Kunden zu erreichen.

Eine PR- und Kommunikationsberatung ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Organisationen dabei unterstützt, ihre öffentliche Wahrnehmung und Kommunikation zu verbessern. Die Hauptaufgabe einer solchen Beratung besteht darin, eine strategische Kommunikationsstrategie zu entwickeln und umzusetzen, um das Image und die Reputation eines Unternehmens oder einer Organisation zu fördern. Bereiche, in denen eine PR- und Kommunikationsberatung tätig sein kann, sind u.a.:

Unternehmenskommunikation

Krisenkommunikation

Medienbeziehungen

Öffentlichkeitsarbeit

Interne Kommunikation

Markenkommunikation

Stakeholder-Management

Social-Media-Strategien

Influencer-Marketing

Content-Strategie und -Erstellung

Event-Management und -Kommunikation

Public Affairs

Investor Relations

Change-Kommunikation

Reputation Management

Online-Reputation-Management

Medientraining

Nachhaltigkeitskommunikation

Produktkommunikation

Community-Engagement und -Kommunikation

Diese Bereiche decken verschiedene Aspekte der Kommunikation ab, sowohl intern als auch extern, und unterstützen Organisationen dabei, effektiv mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren, ihr Image zu pflegen und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genauen Leistungen einer PR- und Kommunikationsberatung je nach Unternehmen und dessen individuellen Bedürfnissen variieren können.

Die Rolle eines PR- und Kommunikationsberaters

Die Rolle eines PR-Beraters oder Kommunikationsberaters beschränkt sich nicht nur auf die Beratung, sondern spielt auch eine wichtige Rolle dabei, Unternehmen dabei zu helfen, Inhalte zu erstellen, die bei ihrer Zielgruppe Anklang finden, Beziehungen zu Medien aufzubauen, Gespräche über ihre Marke zu überwachen und Botschaften zu verfassen, die auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind und den Erfolg von Aktionen und Kampagnen messen.

Durch die Kombination von Kenntnissen in PR-Techniken mit kreativen Messaging-Strategien kann eine gute PR- und Kommunikationsberatung Unternehmen, Organisationen, Institutionen und Personen helfen, ihre Ziele schneller und effizienter zu erreichen.

Wie beraten PR- und Kommunikationsberatungen?

PR- und Kommunikationsberater bieten Unternehmen, Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen unschätzbare Ratschläge, wie sie ihre Botschaften effektiv kommunizieren können. Sie bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen wie Medienarbeit, Krisenmanagement, Branding und Positionierung, Social-Media-Strategie und mehr. Indem sie die Bedürfnisse ihrer Kunden und das Umfeld, in dem sie tätig sind, verstehen, können sie ihnen helfen, effektive Strategien zu entwickeln, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Mit der richtigen Anleitung von PR- und Kommunikationsberatern können Unternehmen von erhöhter Sichtbarkeit und verbesserten Beziehungen zu Interessengruppen profitieren. Sie können auch ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie man Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit einsetzt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus können diese Berater wertvolle Einblicke in das Management von Reputationsrisiken in Zeiten von Krisen oder Veränderungen geben.

PR- und Kommunikationsberater, PR- und Kommunikationsberatungen unterstützen und beraten vertrauensvoll

Wie die Name unschwer erkennen lässt, beraten Kommunikationsberater in allen Fragen der Kommunikation – was ein sehr weites Feld ist, gerade bei großen Unternehmen. Kommunikation umfasst schließlich nicht nur die klassischen Großbereiche wie Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch unzählige weitere Felder wie etwa die interne Kommunikation, die Human-Resources-Kommunikation oder die vertriebsunterstützende Kommunikation. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich die einzelnen Bereiche und Arbeitsfelder immer stärker überschneiden, gerade, wenn es um digitale Kommunikation geht. Eine klare Abgrenzung fällt hier immer schwerer, weshalb die klassischen Werbe- oder PR-Agenturen, die ausschließlich in ihrem Spezialgebiet tätig sind, immer weniger werden. Und das zugunsten von Agenturen, die möglichst viele Gebiete der Kommunikationsberatung abdecken können – Kunden wollen in der Regel schließlich möglichst viele Kommunikationsleistungen aus der Hand einer Unternehmensberatung oder einer Kommunikationsberatung erhalten, statt sich mit unzähligen Unternehmensberatern und Kommunikationsberatern herumzuschlagen.

Das Beraten beziehungsweise die Beratung bei Kommunikationsberater und Kommunikationsberatung ist im weitesten Sinne zu verstehen. Natürlich gehört zur Kernkompetenz bei der Unternehmensberatung immer das Beraten, also das Analysieren der bestehenden Kommunikationsmaßnahmen, um anschließend die Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Also den Blick von außen dazu nutzen, dem Unternehmen zu zeigen, was besser oder/und kosteneffizienter gemacht werden kann. Zu dem Beraten gehören aber auch immer unterstützende Maßnahmen, etwa das Entwerfen einer Kommunikationsstrategie oder die Bereitstellung von Unterstützungsmaßnahmen bei der Kommunikation. Von kleinen Tipps & Tricks bis hin zur Übernahme ganzer Agenturleistungen. Bei der Kommunikationsberatung Görs Communications betrifft dies vor allem PR, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Marketing und Social Media.

PR, SEO, Marketing plus Social Media in der integrierten Kommunikationsberatung

Kommunikationsberatung ist ein wesentlicher Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens. Es beinhaltet den Einsatz von PR, SEO, Marketing und sozialen Medien, um effektive Kommunikationsstrategien zu entwickeln. PR-Berater helfen Unternehmen, ihre Botschaft zu definieren, ihre Zielgruppe zu erreichen und Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen aufzubauen. SEO-Experten stellen sicher, dass Websites für die Sichtbarkeit und Platzierung in Suchmaschinen richtig optimiert sind. Vermarkter erstellen Kampagnen, um die Markenbekanntheit zu steigern und den Umsatz zu steigern. Social-Media-Profis verwalten Konten auf verschiedenen Plattformen, um Beziehungen zu Kunden aufzubauen und Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Durch den effektiven Einsatz dieser Strategien können Kommunikationsberater Unternehmen dabei unterstützen, ihre gewünschten Ziele zu erreichen.

Görs Communications ist als PR-Agentur mit Schwerpunkt auf die digitale Kommunikation (Online-PR, Onlinemarketing, Social Media, Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung, SEO) gegründet worden. Entsprechend gehören Public Relations zu den Standard-Leistungen bei der Kommunikationsberatung der Agentur. Darunter fällt das ganze Feld der Pressearbeit bis hin zu den Digital Relations, also die Generierung und Optimierung von Aufmerksamkeit und (gewünschtes) Image im Internet.

Das Marketing der Agentur Görs Communications fokussiert sich aufs Internet, wobei klassische Marketingmaßnahmen natürlich auch erledigt werden. Im Fokus steht jedoch das Content Marketing, da dies derzeit unter Kosten-Nutzen-Betrachtungen die besten Resultate erzielt. Die Kommunikationsberatung von Görs Communications zeigt Wege auf, wie Content Marketing für jedes Unternehmen nutzbar gemacht werden kann, wie Unternehmen guten Content fürs Content Marketing generieren können und Görs Communications liefert selbstverständlich – so gewünscht – auch den Content für die Content-Marketing-Maßnahmen.

Social Media wird schließlich von Görs Communications eingesetzt, um die PR- und Content-Marketing-Maßnahmen zu unterstützen. Die Agentur betrachtet „Likes“ und „Retweets“ nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel, um eine bessere Leistung aus den bestehenden PR- und Content-Marketing-Maßnahmen herauszuholen. Viele Fans bei Facebook bringen dem Unternehmen schließlich nichts, wenn diese keine Leistungen des Unternehmens erwerben.

Was kostet eine gute PR- und Kommunikationsberatung?

Kommunikationsberater berechnen im Normalfall geringere Honorarsätze als klassische Unternehmensberater. Wie hoch die Rechnung am Ende ausfällt, hängt jedoch ganz von den gewünschten Leistungen ab – ein achtstündiges Seminar zur Optimierung der Social-Media-Tätigkeit ist schlichtweg günstiger als umfangreiche PR-Maßnahmen über einen längeren Zeitpunkt.

Sie überlegen, ob Sie die Dienste von Görs Communications nutzen wollen? Kein Problem, gerne erstellen wir Ihnen eine kurze Konzeptskizze und eine entsprechende Kalkulation für die effiziente und effektive Lösung Ihrer Kommunikationsaufgabe. Dafür müssen Sie auch nicht mehr tun, als einfach mit uns in Kontakt zu treten.

Senden Sie einfach eine E-Mail an info(at)goers-communications.de. Oder rufen Sie kostenfrei an: 0800-GOERSCOM (0800-46377266).

