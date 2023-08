Was kostet eine Limousine mit einem Chauffeur verglichen mit Taxi in München?

Viele wollen sich den Luxus gönnen und eine Limousine mit einem Chauffeur in München z. B. für eine Flughafenfahrt oder Sightseeing buchen. Doch was sind die durchschnittlichen Preise dafür?

Immer mehr Anbieter wie Sixt oder Uber bieten Limousinen in München und anderen Städten an inkl. einem Chauffeur. Die Preise sind auch durch den Konkurrenzkampf etwas gefallen. Nun fragen sich viele, kann ich mir das auch leisten? Was sind die Vorteile und Nachteile und wie hoch ist der Preis verglichen mit einer Taxifahrt? Grundsätzlich braucht man eine Fahrt, wenn man zum Beispiel verreisen möchte und zum Flughafen will oder als Geschäftsreisende verschiedene Termine ohne Stress wahrnehmen will. Oder auch oft für Partys und Jungstellenfeiern. Es gibt auch Situationen in dem man privat eine angenehme Fahrt buchen möchte, wie zum Beispiel mit seiner Liebsten zum Essen zu gehen. Auch Touristen möchten oft eine Stadt ohne Trubel kundschaften und buchen eine private Limousine, um die alle Örtlichkeiten bequem zu sehen.

Mit einem einfachen Online-Rechner lässt sich oft sofort herausfinden, was so eine Fahrt kostet. Limousinenfahrt Preisrechner für München. Gelegentlich kann man den Fahrer auch nach einem individuellen Preis fragen und oft hier ein Schnäppchen machen. Nach unserer Recherche ist die Fahrt mit einer Limousine etwas teurer als mit einem Taxi, aber es bietet natürlich auch gewissen Vorteile. Der Preis ist oft 10 bis 20% höher als bei einem Taxi, aber die Vorteile überwiegen. Limousinen sind meist hochwertigere Autos und die Fahrer sind oft viel freundlicher. Sie halten einem die Tür auf oder helfen beim Gepäck. Das ist bei Taxis oft nicht so. Zudem hat man mit Limousinen ein besseres Bild nach außen, wenn man zu einem Geschäftsmeeting gehen möchte. Auch Stadtrundfahrten lassen Sie mit einer Limousine pauschal besser abrechnen als mit Taxis und Taxometer. Weitere Informationen rundum Taxi und Limousinen erhalten Sie von diversen Anbietern vor Ort.

Taxi und Limousine für München. Jetzt online Preis berechnen und sofort buchen. Noch nie war Luxus so günstig.

