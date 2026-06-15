Was kostet eine Küche? möbelnavi startet Budgetplaner

Küchenpreise im Blick: möbelnavi.de hilft mit dem neuen Budgetplaner dabei, das eigene Budget realistisch einzuschätzen.

(Stuhr, Mai 2026) Wer eine Küche kaufen möchte, hat früh eine sehr konkrete Frage: Was wird das kosten? Die Antwort ist selten einfach. Küchenpreise hängen von vielen Faktoren ab, schwanken je nach Ausstattung erheblich und sind online kaum verlässlich einzuschätzen. Wer zuletzt vor zehn oder zwanzig Jahren eine Küche gekauft hat, ist mit den heutigen Preisniveaus oft nicht mehr vertraut. möbelnavi ergänzt seine digitalen Planungstools deshalb jetzt um einen kostenlosen Preisplaner.

Fünf Fragen, zwei Preisspannen

Der neue Budgetplaner führt Interessierte in fünf kurzen Schritten zu einer persönlichen Budgetspanne. Zunächst wählen Nutzer die gewünschte Küchenform. Dann folgen Designrichtung, Größe, Geräteausstattung und gewünschte Serviceleistungen wie Planung, Aufmaß oder Montage. Das Ergebnis erscheint in Echtzeit: zwei konkrete Preisspannen, aufgeteilt nach Standardfront und Premiumfront. Die angezeigten Werte basieren auf echten Marktdaten und berücksichtigen gängige Ausstattungsvarianten.

Das neue Tool von möbelnavi ist bewusst als schnelle Orientierungshilfe konzipiert. Natürlich hängt der finale Preis einer Küche von vielen individuellen Faktoren ab. Besondere Einbauten, spezifische Materialwünsche oder komplexe Raumsituationen fließen erst in der detaillierten Planung beim Küchenstudio ein. Der Preisplaner vermittelt den Rahmen, der Beratungstermin gibt die Gewissheit.

„Eine Küche kauft man seltener als alle 10 Jahre – der Budgetplaner von möbelnavi ist ein wichtiges Hilfsmittel für Küchenkäufer in der Recherchephase.“ erklärt Dr. Stefan Wriggers, Geschäftsführer des Betreibers RMTsoft GmbH & Co. KG.

Weniger Überraschungen im Beratungsgespräch

Der Preisplaner kommt nicht nur Küchenkäufern zugute. Auch für Küchenstudios und Händler ändert sich etwas: Wer bereits mit einer realistischen Budgetvorstellung ins Studio kommt, spart Zeit – und gibt dem Händler die Grundlage für eine gezieltere Beratung. Beide Seiten profitieren, wenn Erwartungen und Möglichkeiten frühzeitig zusammenpassen.

„Mit dem Budgetplaner erkennt der Kunde frühzeitig, ob seine Wünsche für die neue Küche mit seinem Budget übereinstimmen – oder, ob er noch einmal priorisieren sollte.“ so Wriggers weiter.

Preistransparenz an mehreren Punkten der Beratungsreise

Als direkter Einstieg ins Thema Kosten ist der Preisplaner nicht der einzige Anlaufpunkt. möbelnavi bietet Preisorientierung an mehreren Stellen. In den Planungsvorlagen sind konkrete Preisspannen hinterlegt. Im 3D-Küchenplaner passt sich die angezeigte Preisspanne bei Planungsänderungen automatisch an. Wer auf der Inspirationsseite eine Küche konfiguriert, sieht den Budgetrahmen ebenfalls direkt.

Inspiration, Stilfindung und Planung aus einer Hand

Mit dem neuen Preisplaner ergänzt möbelnavi ein Angebot, das seit dem Start Anfang 2026 kontinuierlich ausgebaut wurde. Die Plattform begleitet Küchenkäufer von der ersten Idee bis zur konkreten Planung bei einem Händler in der Nähe – und setzt dabei auf innovative, KI-gestützte Tools. Das Küchentyp-Tool erstellt zum Beispiel ein persönliches Stilprofil mit konkreten Farb- und Materialvorschlägen, der KI-Bildgenerator visualisiert die Wunschküche in Sekunden. Beide basieren auf echten Herstellerdaten und bereiten Käufer gezielt auf das erste Beratungsgespräch vor.

Der nächste Schritt: vom Budget zur Traumküche

Wer weiß, was eine Küche kosten darf, wer seinen Stil kennt und sich bereits ein Bild von der Wunschküche gemacht hat, geht informiert in die Beratung. möbelnavi bündelt all das an einem Ort – und der kostenlose Preisplaner ist ab sofort der Einstieg dazu unter www.moebelnavi.de.

möbelnavi ist die digitale Plattform für den Küchenkauf. Mit KI-gestützten Inspirationstools, einem kostenlosen Preisplaner und gezielter Händlervermittlung begleitet sie Nutzer von der ersten Idee bis zum persönlichen Beratungstermin im Küchenstudio. möbelnavi wird betrieben von der RMTsoft GmbH & Co. KG, einem führenden Software-Dienstleister für hochwertige Möbel- und Einrichtungslösungen made in Germany.

Kontakt

RMTsoft GmbH & Co. KG

Dr. Stefan Wriggers

Carl-Zeiss-Straße 14-16

28816 Stuhr

+49 421 80 60 80-0



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