Was ist Senioren-Assistenz?

Online-Infoabend zur Ausbildung in der ambulanten Seniorenbetreuung klärt auf

WORUM GEHT ES AUF DEM INFOABEND?

Am Donnerstag, 18.09.2025 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr lädt das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG zu einem kostenlosen Zoom-Informationsabend zur 120-stündigen Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an.

Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

– Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

– Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

– Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

– Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

– Wie ist der Bedarf an stundenweiser Alltagsbegleitung?

– Was wird in der Weiterbildung vermittelt und welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, auf einem Online-Infoabend mit Interessierten unterhalten.

Infos und eine Anmeldemöglichkeit zu diesem Zoom-Infoabend gibt es hier:

Infoabend

DAS PLÖNER MODELL IST EIN GESAMTKONZEPT AUS AUSBILDUNG, NACHBETREUUNG, BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DER VERMITTLUNG

Büchmann Seminare KG war das erste Weiterbildungsunternehmen, das lebenserfahrene Menschen auf die Existenzgründung in der ambulanten Senioren-Assistenz vorbereitet. Das Unternehmen gibt es seit fast zwanzig Jahren. Innerhalb einer Kurzausbildung von 120 Stunden – vorwiegend an Wochenenden, so dass die Ausbildung auch neben dem Beruf absolviert werden kann – vermittelt das Unternehmen das nötige Handwerkszeug für die Seniorenbetreuung im ambulanten Bereich. Auch nach der Ausbildung werden die Teilnehmenden nicht allein gelassen. Das Unternehmen bietet den Zugang zum bundesweiten Netzwerk der Senioren-Assistenten, bietet telefonische Nachberatung an und ermöglicht ohne weitere Kosten die Aufnahme in das Vermittlungsportal Vermittlungsportal. Auf diese Weise ist es möglich, dass Senioren-Assistenten nicht als Einzelkämpfer in die Existenzgründung starten müssen.

Die Ausbildung zur Senioren-Assistenz findet in Kiel, Norderstedt, Berlin und Hamburg in Präsenzkursen statt. In Nürnberg und Leichlingen werden einige Unterrichtsinhalte online vermittelt.

Infos zur Ausbildung gibt es hier: Ausbildungsportal

Büchmann Seminare KG bietet seit 2006 die Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an.

Das Unternehmen bereitet gezielt und fast ausschließlich in Präsenzkursen die Teilnehmenden auf die Selbstständigkeit im ambulanten Bereich vor.

Die Ausbildung wird in Kiel, im Raum Hamburg, Berlin, Leichlingen/NRW und Nürnberg angeboten.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

0176 6163 3636



https://www.senioren-assistentin.de

