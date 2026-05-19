Was ist Senioren-Assistenz?

Ein Infoabend über Zoom klärt über die Ausbildung und

das Berufsbild auf

DIE THEMEN DES INFOABENDS

Am Dienstag, 09.06.2026 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zur Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an.

Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

-Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

-Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

-Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

-Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

-Was wird in der Ausbildung vermittelt und welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, auf einem Online-Infoabend mit Interessierten unterhalten. Details zur Veranstaltung und einen Anmeldebutton gibt es auf

Senioren-Assistentin Anja Mikulla

ZUR AUSBILDUNG IN DER PROFESSIONELLEN SENIOREN-ASSISTENZ

Eine Existenzgründung in der professionellen Senioren-Assistenz fußt auf einer soliden Basis und ist zukunftssicher. „Die Seminare bereiten nicht nur auf die fachlichen Aufgaben im nichtpflegerischen Bereich vor, sondern befassen sich auch mit den wirtschaftlichen Fragen zur Existenzgründung“, so die Weiterbildungsanbieterin Ute Büchmann, die seit 2007 Senioren-Assistenten ausbildet. Sie führt aus: „Senioren-Assistenten stehen nach Abschluss unserer 120-std. Ausbildung nicht als Einzelkämpfer da, sondern tauschen ihre Erfahrungen mit Ansprechpartnern unseres bundesweiten Netzwerks aus. So vermeiden sie Anfängerfehler. Ein kostenloses und zugangsfreies Vermittlungsportal stellt den Kontakt zwischen Senioren-Assistenten und Senioren her und erleichtert so den Zugang zu den Kunden. Hinzu kommt, dass Senioren-Assistenten in vielen Bundesländern Ihre Dienstleistung auch schon für Senioren ab Pflegegrad 1 über die Pflegekassen abrechnen können. Das macht die Dienstleistung für Senioren noch attraktiver und den Beruf zu einer Dienstleistung mit Sicherheitsnetz.

Infos gibt es auf dem Ausbildungsportal.

Büchmann Seminare KG war vor zwanzig Jahren der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der lebenserfahrende Menschen auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet.

Mittlerweile wurden rund 3000 Senioren-Assistenten für die Begleitung Älterer ausgebildet.

Das Unternehmen wird heute in zweiter Generation fortgeführt.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

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