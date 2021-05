Was ist Personal Branding?

Personal Branding – ein immer wichtiger werdendes Online-Marketing Instrument

Der Begriff ” Personal Branding” lässt sich am besten mit “personenbezogenes Marketing” übersetzen. Damit ist der Kern des Konzepts auch schon benannt. Den Fokus bildet hier nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern eine Person. Diese wirkt als Mittler zwischen dem Produkt oder der Dienstleistung und dem potentiellen Kunden. Ob diese Person der Geschäftsführer des Unternehmens ist oder ein Mitarbeiter mit einer besonderen Expertise auf einem bestimmten Gebiet, ist für das Konzept gleichgültig.

In Deutschland steckt die Fokussierung auf eine Person beim Marketing noch in den Kinderschuhen. Es hat daher das Potenzial einer rasch steigenden Bedeutungszunahme. In den USA gehört das Konzept längst zu den etablierten Formen von Marketing. Hier ist die Idee wie so viele andere Marketing Strategien auch entstanden. Sie wurde ab 1997 von dem Management Coach Thomas J. Peters bekanntgemacht.

Vorteile von Personal Branding

Menschen fassen viel eher Vertrauen zu einer Dienstleistung oder einem Produkt, wenn diese mit einer vertrauenswürdigen Person assoziiert sind. Diese Person tritt im Erfolgsfall so weit in den Vordergrund, dass nicht nur personenbezogenes Marketing, sondern tatsächlich eine personenbezogene Marke entsteht. Ein bekanntes Beispiel für eine perfekte Symbiose von klassischen Produktmarketing und Personal Branding ist Elon Musk. Die Tweeds des Tesla CEOs haben mittlerweile mindestens ein so hohes Gewicht wie tatsächliche Produktinnovationen der Autos.

Personal Branding und SEO

Personal Branding wird inzwischen auch von SEO-Agenturen als wertvoller Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung erkannt und genutzt. Die Suchmaschinenoptimierung dient der verbesserten Sichtbarkeit von Webseiten und beim Personal Branding auch insbesondere der vorteilhaften Präsenz in den sozialen Netzwerken. Facebook und Twitter bieten sich in idealer Weise als Kanäle an, um einzelne Personen aus dem Unternehmen gezielt in den Vordergrund zu stellen.

Die SEO- Agentur kann nicht nur durch technische SEO, sondern auch und gerade durch hochwertigen Content wirksame Unterstützung leisten. Beim Format des Contents steht die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten zur Verfügung: von Grafiken und Bildern über Videos bis hin zu Podcasts.

