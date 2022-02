Im Kern verwendet Market Intelligence mehrere Informationsquellen, um ein umfassendes Bild des bestehenden Marktes Ihres Unternehmens zu erstellen.

Durch das Sammeln und Analysieren von Daten über die Märkte, in denen Sie sich befinden, können Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Sie Ihr Geschäft ausbauen können.

-Marktintelligenz sind Informationen über Ihre Branche oder Ihr Marktsegment, die die Strategie informieren und Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

-Marktinformationen bestehen aus Datenpunkten wie Verkäufen, Kundendaten, Umfrageantworten, Fokusgruppen und Wettbewerbsforschung.

-Berücksichtigen Sie Marktinformationen, die Ihr Unternehmen neben breiteren Branchentrends sammelt, um zu versuchen, neue Marktchancen vor Ihren Konkurrenten zu erkennen.

-Dieser Artikel richtet sich an Kleinunternehmer, die Marktinformationen nutzen möchten, um ihr Unternehmen für Wachstum und Erfolg zu positionieren.

Den Überblick über Ihre Konkurrenz und den Zustand Ihrer Branche zu behalten, ist ein wesentlicher Bestandteil des Betriebs eines jeden Unternehmens. Traditionell werden diese Informationen als „Market Intelligence“ bezeichnet. In den letzten Jahren hat sich die Praxis des Sammelns von Marktinformationen um Analysen erweitert, die Ihnen helfen können, Ihr Geschäftsmodell und Ihre Prognosen zu verbessern. Marktinformationen können Ihnen helfen, Ihren Markt besser zu verstehen, um ein profitableres Geschäft zu führen.

Was ist Marktintelligenz?

Im Kern verwendet Market Intelligence mehrere Informationsquellen, um ein umfassendes Bild des bestehenden Marktes Ihres Unternehmens zu erstellen. Es bewertet die Kunden Ihres Unternehmens, Probleme, Wettbewerb und Möglichkeiten zur Schaffung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Sie können Marktinformationen sammeln, indem Sie auf Verkaufsprotokolle, Kundendaten , Umfragen und Social-Media-Metriken verweisen.

Saul Dobney, CEO der Forschungsberatungsgruppe Dobney.com, sagt, dass es für kleine Unternehmen einfach ist, mit einem vernünftigen Ansatz anzufangen.

„Es kann so einfach sein, die Websites oder Geschäfte Ihrer Konkurrenten zu besuchen, veröffentlichte Informationen über die Anzahl und Art potenzieller Kunden zu finden und sich über Entwicklungen in Ihrer Region in Zeitschriften, Fachzeitschriften oder Wirtschaftsverbänden auf dem Laufenden zu halten“, sagte Dobney . „Dazu gehört auch, online nach Kundenkommentaren und Feedback zu suchen, die dem Unternehmen helfen, sein Angebot oder seinen Service zu verbessern.“

