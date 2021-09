Was ist los mit meiner Haut?

So findest Du die richtige Pflege für Deine Haut

So langsam werden die Tage wieder kürzer und das Wetter unbeständiger.

Auf die warmen Sommertemperaturen folgt nun die nass-kalte Herbstluft. Dieser Wetterumschwung stellt nicht nur für unser Immunsystem eine Herausforderung dar, sondern auch für unsere Haut.

Beim Übergang vom Sommer zum Herbst ist die Luft nämlich besonders trocken.

Die plötzliche Trockenheit wirkt sich sofort auf den Feuchtigkeitshaushalt der Haut aus.

Sie fühlt sich oftmals trocken an, spannt und fängt an zu jucken.

Aber auch das Hautbild kann sich wandeln.

So zeigt selbst manch glatte Porzellanhaut plötzlich Pickelchen, Unreinheiten und Rötungen.

Umso wichtiger ist es, unsere Haut mit Produkten zu pflegen, die eine schützende, und ausgleichende Wirkung haben.

Wir empfehlen Ihnen gerade jetzt auf die Kosmetikbehandlung DELAY in Kombination mit der DELAY Pflegeserie von Vagheggi zu setzen.

Kosmetikbehandlung DELAY:

Die DELAY-Gesichtsbehandlung regt die Kollagenproduktion der Haut an, bekämpft erste Fältchen und hat eine intensive, vorbeugende Wirkung.

Durch eine spezielle Komposition aus verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffen wie Krokus-Extrakt, Hyaluronsäure, Maniokpflanze, etc. wird die Haut intensiv gepflegt und aus der Tiefe heraus aufbereitet.

Inhalt der Kosmetikbehandlung:

Reinigung, Enzympeeling, Ampulle, Massage, Packung, Abschlusspflege

Dauer: 2 Std.

Hier klicken und Termin für vereinbaren: http://bit.ly/2ZrOFOr

Sobald sich die Jahreszeiten ändern, sollten Sie auch Ihre Hautpflege anpassen, rät beautystyle Kosmetikerin Andrea Reindl-Krüger.

Wenn Sie sich unsicher sind, welche Pflege für Ihre Haut die richtige ist, dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur kostenlosen Hautanalyse bei beautystyle.

Die versierten und gut ausgebildeten beautystyle Kosmetikerinnen besitzen ein ausgeprägtes Fachwissen und analysieren anhand Ihres aktuellen Hautzustandes die Pflegebedürfnisse Ihrer Haut.

Hier klicken und Termin für einen gratis Beautycheck vereinbaren: http://bit.ly/2ZrOFOr

Intensivpflege für Ihre Haut:

Vagheggi DELAY Infinity Intensive Serum ist eine Intensivpflege mit sofortiger Wirkung gegen die ersten Anzeichen des Alterns.

Es schützt die Haut, hält sie elastisch und straff.

Inhaltsstoffe:

-Hydratisierende Hyaluronsäure: reguliert den Feuchtigkeitshausalt und trägt zur Elastizität der Haut bei.

-Krokusextrakt: stimuliert die Aktivität der Fibroblasten, um die Kollagenproduktion anzukurbeln.

-Beta-Glucan: bekämpft Falten und unterstützt die Haut bei der Regeneration.

-Violetter Reis: wirkt freien Radikalen entgegen.

-UV-Filter: bietet Schutz vor UV-Strahlung.

Anwendung:

Tragen Sie das Serum morgens und abends auf das gereinigte Gesicht, den Hals und das Dekolleté auf.

Das Serum kann vor, aber auch nach dem Auftragen der Nachtcreme verwendet werden.

Dank des UV-Filters dient es als perfekte Grundlage unter dem Make-up.

Ergebnis:

Eine elastische Haut mit sichtbar reduzierten Anzeichen der Hautalterung.

Jetzt im Onlineshop bestellen: http://beautystyleshop.de

Kundenpasswort: BS21

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

