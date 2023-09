Was ist los mit dem Immobilienmarkt – lohnt der Hausverkauf noch?

Der Immobilienmakler Daberkow Immobilien gibt aktuelle Einblicke

Was ist aktuell wirklich los am Immobilienmarkt? Hausverkauf, lohnt es sich aktuell überhaupt noch? Der langjährig erfahrende Immobilienmakler aus Bielefeld, Daberkow Immobilien, gibt Auskunft über die aktuelle Situation.

Noch immer ist in den Medien von einer turbulenten Phase am Immobilienmarkt die Rede. Es heißt mal sinken die Preise, dann steigen die Preise wieder oder sie bleiben stabil… Für einen Eigentümer, der sein Haus verkaufen möchte, extrem verwirrend! Als Immobilienmakler für Bielefeld & Umgebung heißt es trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren. Es bringt nichts, Angst und Panik zu verbreiten. Natürlich haben sich die Verkaufspreise verändert und ja, sie sind auch gesunken, stabil geblieben oder gar auch wieder gestiegen. Letzteres sicher nur in den Großstädten wie München, Hamburg oder auch Frankfurt. Alles über einen Kamm zu scheren sei nicht richtig, so der Inhaber von Daberkow Immobilien & Dipl. Immobilienökonom (BI) Jannis Daberkow. Wir, als Immobilienmakler für Bielefeld & Umgebung können sagen, dass es ganz stark auf die Immobilie und dessen Standort ankommt. Ein Einfamilienhaus in einem guten Zustand ohne großen Sanierungsstau wird immer noch zu einem sehr guten Verkaufspreis veräußert werden können.

Was sich jedoch stark verändert hat, ist die Dauer der Vermarktung und die Vermarktung selber. Es ist nicht mehr damit getan, einfach 4-5 Fotos zu schießen und einen Wunschpreis zu nennen. Nein, es entwickelt sich bzw. ist teilweise schon ein Käufermarkt geworden. Auch die Höchstpreise von 2020 werden nicht mehr erzielt. Daher ist es um so wichtiger ein gutes Verkaufskonzept mit einem Marketingplan erstellt zu bekommen.

Aber auch ein realistischer Kaufpreis ist wichtiger denn je. Die Nachfrage an selbstgenutzten Wohneigentum ist nach wie vor da. Leider machen bei vielen Vorhaben die finanzierenden Banken den Interessenten einen Strich durch die Rechnung. Abschließend möchte der Dipl. Immobilienökonom (BI) Jannis Daberkow erwähnen, dass der Traum vom Eigenheim noch immer bei ganz vielen vorhanden ist und es noch immer eine gute Zeit ist sein Haus zu verkaufen.

Gerne steht Ihnen der Immobilienmakler aus Bielefeld, Daberkow Immobilien für weitere Fragen rund um das Thema Immobilie zur Verfügung.

Mehr Informationen erhalten Sie hier…

Daberkow Immobilien ist ein renommierter und langjährig erfahrender Immobilienmakler aus Bielefeld und Umgebung. Egal ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus oder Grundstücke – gerne sind wir Ihr Ansprechpartner für Ihren Immobilienverkauf oder Immobilienkauf.

Kontakt

Daberkow Immobilien

Jannis Daberkow

Akazienstraße 15

33649 Bielefeld

0521 75 98 62 09



http://www.daberkow-immobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.